Oggi abbiamo deciso di darti qualche dritta sulla persona che sei in amore. Come? Ma con il test del palmo della mano! Come sono le tue?

Il test di oggi si “appoggia” ad una disciplina di certo non troppo scientifica: quella della lettura della mano!

Abbiamo deciso, infatti, di rivelare che tipo di persona sei in amore per darti qualche aiuto se, soprattutto, non sai veramente più dove sbattere la testa.

(Tranquilli: capita a tutti di non raccapezzarsi negli affari di cuore.)

Per il test di oggi dovrai solo guardare le tue mani: semplice, no?

Iniziamo subito!

Test del palmo della mano: scopriamo chi sei veramente in amore

Ehi, reggici il gioco e immagina di essere appena entrata nell’altro di una tenda buia, dove una signora con un turbante (noi) ti ha appena promesso di leggerti la mano, per di più gratis.

Fantastico, no?

Anche se in maniera del tutto tecnologica, questo è quello che succederà nei prossimi minuti: non sei emozionata?

Il test del palmo della mano ci svela come sei veramente in amore: non è di certo un’informazione da scartare e da lanciare nel cestino!

Con quello che imparerai oggi, potrai guardare anche la mano del tuo partner o della tua cotta e capire per bene chi hai davanti.

Allora, sei pronta per iniziare? Metti le mani a conca, rivolte verso di te, e guarda i tuoi palmi.

Ci sono svariate linee ma a noi interessa quella dell’amore, la più alta. Come ti sembrano le due linee? Continue o sfalsate? Leggiamo subito che cosa significa!

Mano uno: linea della mano sinistra più alta

La linea dell’amore è più alta di quella della mano destra, allora possiamo veramente dire che sei una persona che crede nel vero amore.

Peccato, però, che prima di incontrarlo potrebbe volertici tantissimo tempo!

Non sei di certo una persona che crede nell’amore a prima vista o che crede che questo sentimento sia quello più importante nella vita.

No, tu sei una persona tranquilla e rilassata, che ha tanti altri obiettivi e cose da fare prima di diventare “innamorato”.

Certo, quando sceglierai qualcuno, però, sai già che sarà per sempre: fino a quel momento, però, sei una persona che ama divertirsi e divertire.

Che nessuno ti parli d’amore… se non sei pronto!

Mano due: linee parallele

Se hai le due linee parallele, quasi sullo stesso livello, allora sei una persona decisamente tenera e dolce.

Certo, l’opinione degli altri ti pesa molto ma questo non vuol dire che tu, in amore, non faccia sempre quello che ritieni migliore per te o per il tuo partner.

Sei una persona che preferisce le storie serie a quelle di una notte e che, proprio per questo, ha ben chiaro cosa vuole dai suoi partner.

Certo, ti sono anche capitati momenti della vita in cui non eri “serio” ma non hai mai illuso nessuno e sei sempre stato chiaro e trasparente.

Sei una persona che ama costruire e con quasi tutti i tuoi fidanzati hai avuti intenzioni veramente serie: questo, alla fine, è quello che conta in una relazione!

Crederci fino fino in fondo!

Mano tre: ecco cosa vuol dire nel test del palmo della mano

Se la tua linea dell’amore sul palmo sinistro è più bassa di quella sul palmo destro, forse non stai neanche leggendo questo test.

Perché? Ma semplicemente perché sei una persona estremamente saggia (e quindi non credi ai test), ponderata, con una mente decisamente avanti per la tua età!

In amore ti piace avere a che fare con persone mature: spesso, quindi, ti sei ritrovato o ritrovata ad avere a che fare con partner più adulti!

Sei decisamente romantico ma non per questo cieco di fronte ai problemi di una relazione. Spesso sei in grado di capire che cosa succeda, semplicemente perché hai un istinto molto sviluppato: insomma, in amore sei un saggio (anche se molto romantico).

Speriamo non ti cresca la barba bianca!