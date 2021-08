Temptation Island, Tommaso Eletti volta pagina: dopo Valentina arriva Lei!

Temptation Island: l’ex protagonista Tommaso Eletti ha deciso di voltare pagina dopo la storia d’amore con Valentina Nulli con Lei.

Temptation Island quest’anno ha permesso al grande pubblico di poter conoscere la storia d’amore, finita malissimo, tra Tommaso Eletti e Valentina Nulli. I due, a causa dell’eccessiva gelosia di lui e del tradimento avvenuto con la tentatrice che ha catturato e non poco le sue attenzioni, hanno deciso di separare le loro strade. Anche se in un primo momento lui sembrava essere intenzionato a voler riconquistare la sua ex fidanzata, ma ora le cose sembrano essere drasticamente cambiate.

Secondo gli utenti della rete, infatti, Tommaso dopo Temptation Island avrebbe trovato un nuovo amore. Il sospetto è nato a causa di uno scatto pubblicato da lui nelle Instagram Stories in cui è in compagnia di una ragazza a cui ha fatto una dolcissima dedica, ma sarà realmente la sua nuova fiamma o si tratta semplicemente di un’amica?

Tommaso Eletti dopo Temptation Island ritrova l’amore? Il gossip

Tommaso Eletti sembrava essere più intenzionato che mai a voler riconquistare Valentina Nulli, ma sembrerebbe aver gettato la spugna. Molto probabilmente anche perché lei ha ammesso di aver iniziato una frequentazione con un ex tentatore del programma condotto da Filippo Bisciglia su canale 5 e per questo avrebbe deciso di guardarsi intorno.

Sui social, poi, è stato pubblicato questo nuovo scatto, che trovate in fondo all’articolo, che ha subito fatto nascere il sospetto tra i fan della trasmissione, convinti che la ragazza immortalata con lui possa essere la sua nuova fiamma a causa delle dolci parole che ha scelto di dedicarle.

LEGGI ANCHE –> Temptation Island, Valentina Nulli: “Vi svelo la reazione dei genitori di Tommaso”

“My love” ha scritto Tommaso di Temptation Island su Instagram, aggiungendo anche una emoticon a forma di cuore. Dopo aver visionato tale scatto, alcuni utenti della rete si sono subito convinti che Eletti abbia trovato un nuovo amore nella sua vita, ma come anticipato non si esclude che la ragazza in foto non possa essere nient’altro che un’amica.

Almeno per il momento, però, lui non ha ancora commentato il gossip che lo vede protagonista in queste ore, ma non è detto che non lo faccia in seguito. Una cosa però, a questo punto sembrerebbe essere più che certa.

LEGGI ANCHE –> Anticipazioni Uomini e Donne, svelati altri due tronisti: hanno qualcosa in comune

La storia d’amore tra Tommaso e Valentina è definitivamente giunta al capolinea. I due, dopo l’esperienza all’isola delle tentazioni, che ha fatto e non poco discutere il pubblico del piccolo schermo, hanno deciso di voltare pagina e del loro rapporto non ne resta che un bellissimo ricordo, ma il loro futuro sentimentale sarà sicuramente diverso rispetto a quello che immaginavano insieme.