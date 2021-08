Scopriamo se sei un vero e proprio chef con la classifica dei segni che non sanno cucinare (neanche per sbaglio). Non è che ci sei anche tu?

Qual è il tuo talento? No, tranquillo, questo non è un pranzo di Natale con una zia impicciona che ti chiede se sei fidanzata o quali sono i tuoi programmi nella vita.

No, quello di cui vogliamo parlare oggi è quanto e se sei disposto ad ammettere che non sei assolutamente uno chef.

Mettere a bollire l’acqua non fa per te? Cuocere le uova in padella ti richiede uno sforzo enorme, con consultazione di ricette online?

Allora ti ritroverai sicuramente (e facilmente) nelle prime cinque posizioni della nostra particolarissima classifica di oggi dell’oroscopo.

Scopriamola subito insieme!

I segni zodiacali che non sanno cucinare: sei nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Inutile cercare di nasconderti dietro un dito (od un guantone da cucina). Cucinare non è veramente il tuo forte e tutti non fanno altro che prenderti in giro a riguardo!

Dolci bruciati, paste immangiabili, sughi che hanno fatto arrivare a casa i corpi della NAS: insomma, ammettilo. Non sai assolutamente cucinare!

Se sai già di non essere in grado di mettere neanche l’acqua sul fuoco (ricordati di usare la pentola), oggi vogliamo darti una mano.

Ovviamente non sei il solo chef di cucine da incubo dell’oroscopo! Abbiamo deciso di stilare una classifica dei cinque segni zodiacali che non sanno assolutamente cucinare.

Sei pronto a scoprire quali sono i tuoi colleghi dello zodiaco veramente negati davanti ai fornelli? Scopriamo se in classifica c’è il tuo partner oppure uno dei tuoi genitori o, se lavori in cucina, il sous chef. Sono informazioni importanti (e che potrai condividere con tutti)!

Ecco la classifica dell’oroscopo di oggi.

Leone: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica di oggi, sentiamo di voler mettere tutti i nati sotto il segno del Leone. Si arrabbieranno (visto che sono estremamente passionali) ma sanno anche che abbiamo ragione: il Leone è un vero disastro in cucina!

Per lui, la formula “tutto e subito” è un vero e proprio mantra di vita: qualsiasi piatto che richieda più di cinque minuti nella preparazione è veramente inutile e fuori dalla sua portata!

Il Leone, quindi, è veramente un mastro in panini e piadine, insalate o minestre pronte: non chiedetegli di fare altro, però!

Gemelli: quarto posto

Anche i Gemelli entrano di diritto nella nostra classifica di oggi, occupando un quarto posto. Ai Gemelli, infatti, non manca di certo la fantasia od il talento e neanche una manualità decisamente interessante per diventare ottimi chef.

A loro manca la voglia!

I Gemelli sono persone che tendono facilmente a delegare i compiti più noiosi agli altri: magari, per una settimana, si trasformano in cuochi provetti e provano ricette su ricette.

(Con risultati contrastanti: la cucina non è mica uno scherzo!).

Poi, però, finiscono per annoiarsi e lasciano che la cucina diventi… un esperimento a cui non vogliono più dare attenzione, finendo per realizzare dei disastri niente male!

Ariete: terzo posto

Sul primo scalino del podio troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Ariete ed iniziamo a confrontarci veramente con i segni che non sanno proprio cucinare.

Non chiedete all’Ariete, infatti, di fare niente che sia legato alla cucina: finireste per vederlo scappare a gambe levate da casa! (Anche se è la sua).

L’Ariete è un segno decisamente caotico e confusionario, che tende a realizzare dei veri e propri disastri in cucina. Per questo motivo, quindi, adorano andare a mangiare fuori! Non si sentono in difficoltà e sanno che potranno gustare qualcosa di buono. Lasciateli lontano dai fornelli: per loro anche una frittata è decisamente troppo complicata!

Vergine: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica, troviamo tutti i nati sotto il segno della Vergine. Strano trovarli così in alto nella classifica dei segni che non sanno cucinare, vero?

Il motivo è uno solo: per quanto la Vergine sia un segno sicuramente deciso e pragmatico, bravissimo nella teoria ed ad misurare i vari ingredienti, alla Vergine manca qualcosa.

La fantasia! La Vergine, infatti, è uno di quei segni capaci di seguire passo dopo passo una ricetta ed anche di portare a termine un piatto passabile.

Purtroppo per loro, però, la cucina necessità anche di una passione non indifferente e di un gusto e palato sopraffini.

Così pratici e concreti (ed attaccati alle regole) come sono i nati sotto il segno della Vergine difficilmente riescono a fare bene in cucina. Finiscono per creare piatti sempre semplici e poco gustosi con cui magari possono cavarsela una volta… ma per tutta la vita forse è meglio andare a cena fuori, no?

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che non sanno cucinare

Cari nati sotto il segno del Sagittario, non prendetevela con noi. Lo sapete anche voi che in cucina… siete un vero disastro!

Il Sagittario è uno di quei segni capaci di cucinare forse tre cose (nel vasto mondo culinario, basterebbe anche solo combinarle per avere più piatti) ed anche male!

Visto che spesso si distraggano, i nati sotto il segno del Sagittario hanno deciso di imparare benissimo alcuni piatti e lasciare che il resto… non li sfiori neppure.

Ecco, quindi, che oltre le poche ricette che hanno mandato a memoria, i nati del Sagittario non si avventurano mai fuori dalla loro comfort zone. E per fortuna!

Padelle bruciate, pietanze lasciate a marcire nel forno per giorni e giorni, prodotti tenuti in frigo ben oltre la data di scadenza e usati comunque.

Il Sagittario è un segno veramente buono e gentile: purtroppo non sa assolutamente cosa farsene dei fornelli in cucina!