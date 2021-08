Oggi ti suggeriamo un metodo semplice per intensificare e consolidare il vostro legame e portarlo ad un livello successivo.

L’intimità all’interno della coppia è fondamentale. Questa intimità non è solo fisica e legata alla sessualità ma è anche psicologica. Se farete in modo di essere più vicini emotivamente il vostro incontro sessuale sarà strepitoso. Scopri come sviluppare l’intimità psicologica col tuo partner.

Come sviluppare l’intimità psicologica per migliorare l’intimità fisica

Essere intimi con una persona non significa avere una connessione sessuale è molto di più, racchiude un’intera realtà. Ecco qualche suggerimento per sviluppare la vicinanza emotiva con il tuo partner:

Siate confidenti intimi

Quando conoscete delle nuove persone queste restano una conoscenza fino al momento in cui non iniziate ad aprirvi e a raccontarvi fatti personali. Questa apertura verso l’altro fa salire il rapporto ad uno stadio di maggiore intimità. Quindi l’intimità dipende dalla nostra propensione ad aprirci agli altri. Ognuno di noi coltiva il proprio giardino segreto, ci sono cose che preferiamo mantenere per noi stessi, ma lasciare che il partner ci conosca in profondità aiuterà il rapporto ad evolvere. Quando si apprende la vera natura di una persona si è più complici e ci si capisce con uno sguardo. Si ha maggiore fiducia nell’altro. Diventare confidenti intimi significa raccontare la propria storia, le proprie esperienze, i momenti belli e quelli meno belli, significa aprirsi senza temere di essere giudicati. Oltre ad essere liberatoria, questa fiducia è un segno di amore sincero.

Quando il tuo partner si apre con te anche tu non devi giudicare. Ascoltalo e sii sensibile, ricorda che mentre una persona si apre è molto vulnerabile.

E’ molto importante essere costantemente confidenti. Ciò vuol dire che a volte dopo anni di conoscenza si pensa di aver raccontato tutto di noi all’altro e si smette di essere confidenti. C’è sempre una buona storia da raccontare e se non abbiamo una storia potremmo tirare fuori un argomento di discussione e dire ognuno la propria. L’importante è che si parli sempre, che la comunicazione non si interrompa, che si continui ad essere sempre aperti l’uno verso l’altro.

Dedicatevi del tempo

Coltivare la complicità significa anche collezionare ricordi. Fate tante cose insieme e ogni tanto tornate indietro nel tempo e rivivete quei momenti. Collezionate avventure. Anche se la vita quotidiana è molto impegnativa ricordatevi di trascorrere del tempo insieme. Se siete a casa ballate, guardate la tv, cucinate insieme, pianificate una gita fuori porta. Il tempo che vi dedicate alimenta la vicinanza e il desiderio.

Trattatevi con rispetto e tenerezza

Trattare l’altro con cura e tenerezza amplifica la vicinanza della coppia così come le parole dure e sprezzanti aumentano il distacco. È stato inoltre dimostrato che più aumenta la freddezza tra due persone più diminuisce l’intimità. E’ anche possibile che se il partner si abitua alla freddezza dell’altro, poi risponda male alle improvvise espressioni di affetto.

Fate progetti comuni

Una relazione evolve quando entrambi hanno una visione del futuro a due. Ognuno può prefiggersi degli obiettivi professionali e personali ma questi non dovrebbero escludere la coppia. Questo significa investire in una relazione romantica. Ovviamente la relazione è anch’essa un progetto sul quale bisogna lavorare costantemente perché quando si smette di fare sforzi concreti essa non sopravvive al tempo. Bisogna guardare verso la stessa direzione, e non permettere mai a nessuna forma di distanza di insinuarsi tra voi. Se ci sono problemi parlatene insieme.

Dovete tenere presente che se siete una coppia attiva e passionale e godete di una certa soddisfazione sessuale, questa bella intimità non si acquisisce per sempre. Avete mai fatto caso che all’inizio è tutto un fuoco e poi man mano la passione svanisce? All’inizio della relazione tutti i punti discussi in questo articolo sono al loro massimo livello. Ci si dedica molto tempo, si parla molto per conoscersi, si è molto teneri e molto complici. Si fanno progetti…. Imparate a non rinunciare ai bei momenti di piacere e complicità nel tempo. Metteteci il cuore e la vostra relazione sarà al sicuro per sempre.