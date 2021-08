Giulia De Lellis, lo sfogo spiazza: accade a poche ore dal matrimonio

Giulia De Lellis ha lasciato i suoi fedeli sostenitori senza parole. Lo sfogo è avvenuto a poche ore dal matrimonio tanto atteso.

Giulia De Lellis ha stupito i suoi fedeli sostenitori come soltanto lei sa fare. L’esperta di tendenze sul suo profilo Instagram ha voluto rendere partecipi i tantissimi utenti della rete che la seguono di uno degli eventi più importanti della sua vita: il matrimonio di sua sorella Veronica.

La De Lellis, come una vera sorella che si rispetti, ha organizzato per Veronica un’intera giornata di relax e divertimento, poco prima di fare il grande passo con il suo futuro marito. Il tutto, ovviamente, è stato immortalato sui suoi profili social (se siete curiosi di sapere come sono andati i festeggiamenti, trovate il tutto in fondo a questo articolo) accompagnato poi da un inatteso sfogo di lei che ha lasciato senza parole i suoi fedeli sostenitori. Ecco perché.

Giulia De Lellis, la sorella si sposa: le sue parole toccano il cuore

Giulia De Lellis non ha potuto fare a meno di trattenere l’emozione al solo pensiero di vedere sua sorella, tra poche ore, indossare il famoso abito bianco. Per questo motivo, dopo aver spoilerato un importante dettaglio delle nozze, ha deciso di scriverle una dolcissima dedica. Dedica che è arrivata dritta al cuore non solo di Veronica, ma anche di tutti i suoi fedeli sostenitori.

“Per una notte principesse! 💜” ha esordito l’esperta di tendenze, mostrando che cosa sta accadendo in queste ore nella sua vita. “Ok tata questo era per te, Veronica” ha poi aggiunto, facendo subito capire che la vera protagonista della clip è sua sorella. “Ma domani ti sposi sul serio?! Già piango“ ha poi confidato, non vedendo l’ora di poter assistere a questo grande e tanto atteso giorno. “È stato bellissimo, tutto nostro, tutto per lei✨” ha poi concluso emozionata.

La sorella di Giulia De Lellis si sposa e lei non potrebbe che esserne più felice. Così come i suoi fedeli sostenitori che sono curiosi di sapere che tipo di abito sfoggerà per questa importante occasione.