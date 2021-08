Il Test dei Tacchi ti porterà a rivelare (senza volerlo!) un tratto della tua personalità che tende a rimanere piuttosto nascosto perché non sempre hai modo di manifestarlo. Scopri qual è il tuo!

Alcune donne se potessero acquisterebbero centinaia di décolleté, mentre altre passerebbero in sneakers tutta la vita. Molte donne preferiscono avere pochi paia di scarpe ma tutti discreti e di buona qualità, affinché durino e possano essere sfruttati al massimo, mentre ci sono alcune che preferiscono avere tantissime scarpe molto differenti tra loro e soprattutto appariscenti.

Ciò che una donna vuole, però, tende a scontrarsi inevitabilmente con la realtà: le belle scarpe costano moltissimo, soprattutto se sono di marca, non sono per niente comode e purtroppo non sempre si riceve un invito al met gala o alla cerimonia degli Oscar, occasioni perfette per indossare un paio di scarpe memorabili.

Con la fantasia però si può tutto, e questo è il momento di utilizzarla al meglio delle tue capacità: osserva le scarpe che ti proponiamo e scegli il paio che vorresti comprare se solo avessi i soldi e l’occasione perfetta per indossarlo!

Leggendo le soluzioni del nostro test scoprirai qualcosa di te che non esprimi liberamente solo per un motivo: non ne hai la possibilità!

Test dei Tacchi

1 – Sandali fluo

Questo fantastico e allegrissimo paio di sandali fluo con cinturino e tacco a spillo è l’ideale per le sere d’estate. I suoi colori sprizzano allegria ed entusiasmo, la sua forma è davvero elegante e sottolinea la caviglia, un enorme strumento di seduzione per una donna.

I colori appariscenti rappresentano il desiderio di esprimersi a prescindere da quello che pensano gli altri, essendo orgogliosamente se stesse.

Se la tua scelta è ricaduta su questo bellissimo paio di sandali significa che hai un enorme desiderio di divertirti, di lasciarti i pensieri alle spalle e di lasciar esplodere tutta l’energia e l’entusiasmo che porti dentro di te.

La caratteristica “segreta” della tua personalità sono proprio una vitalità esplosiva e un’allegria contagiosa che purtroppo, spesso a causa degli eventi e degli obblighi sociali, non possono manifestarsi come dovrebbero. Il tuo consiglio? Liberati di tutte le errate convinzioni in merito al dover essere sempre “perfettina” e sii te stessa!

2 – Il tronchetto dal tacco rosso

Questa scarpa particolarissima racchiude in sé il fascino discreto ed elegantissimo delle décolleté con l’estetica decisa e un po’ aggressiva degli ankle boots. I suoi colori sono estremamente decisi e toccano tutte le corde della seduzione: la vernice nera e il tacco rosso soltanto nella parte interna sono il segno inconfondibile di una vera femme fatale.

Anche la raffinatissima lavorazione a traforo è un fortissimo elemento di seduzione: il vedo – non vedo ha sempre fatto girare la testa agli uomini di ogni generazione.

Se ti sei sentita attratta da questo paio di scarpe sei una donna estremamente sensuale e forte, a cui piace avere il pieno controllo della situazione.

Probabilmente però fai fatica ad esprimere pienamente la tua sensualità e la tua forza di carattere, forse a causa del fatto che a livello sociale le donne dal carattere dominante e molto sicure di sé non sempre sono accettate, mentre spesso vengono definite come arpie o persone da cui tenersi a debita distanza. Il nostro consiglio è di non nascondere la tua forza e nemmeno il tuo desiderio di sedurre e di essere sedotta! Se riuscirai a trovare il giusto modo di manifestare all’esterno queste pulsioni sarai una donna equilibrata e soddisfatta!

3 – La Scarpina di Cristallo

Questo modello elegantissimo ed estremamente chic è tempestato di cristalli e di applicazioni luccicanti. Tutta la scarpa è realizzata nei colori dell’argento e ad aggiungere ulteriore preziosità al modello è l’ingombrante decorazione sulla punta, che sembra un grosso cristallo grezzo.

Non si può non notare che questa scarpa ricordi moltissimo la scarpetta di cristallo di Cenerentola, e indossarla almeno una volta è stato di certo il sogno di ogni bambina.

Se ti sei sentita attratta da questa scarpa in particolare allora vuol dire che sei una persona romantica e sognatrice, che crede nella forza del destino. Nella vita non esistono casualità: alcune persone sono fatte per incontrarsi e per toccare con mano la vera felicità.

Il romanticismo e la dolcezza sono le caratteristiche che più di ogni altra ti definiscono ma, probabilmente, stai cercando di nascondere entrambi questi lati del tuo carattere perché temi di incontrare persone che possano approfittarsi di te oppure che ti possano prendere in giro definendoti una persona infantile e immatura, ancora attaccata ai sogni di bambina.

Il nostro consiglio è di non ascoltare la paura, e di imparare a manifestare liberamente anche quel romanticismo un po’ sulle nuvole di cui ogni tanto ti vergogni: non c’è assolutamente nulla di male a essere delle sognatrici!

4 – Le Scarpe da Regina

Per quanto eccentrico, questo tipo di scarpa è il più tradizionale tra quelli che abbiamo proposto per il Test dei Tacchi: sono un semplicissimo e classico décolleté in velluto blu, decorato con un’unica, grande applicazione di stoffa che ritrae una giovane regina dagli occhi chiusi.

Si potrebbe pensare che si tratti della Bella Addormentata, ma probabilmente non è così: la sua corona è molto ingombrante e no è quella di una principessa!

Se hai scelto questo tipo di scarpa probabilmente hai un carattere molto tradizionalista: ti piace stare alle regole e soprattutto seguirle fino in fondo. Un’altra cosa che ti piace, probabilmente, è dettare le tue stesse regole e prendere un po’ il controllo della situazione.

Ti piace stare al centro dell’attenzione e celebrare i tuoi successi insieme ai tuoi pregi e ai tuoi punti di forza, a volte però tendi a mettere gli altri un po’ in ombra.

Sapendo che il tuo carattere è un po’ accentratore probabilmente tendi a nasconderti e a metterti un po’ in un angolo perché sai che non è molto educato accentrare sempre l’attenzione su di sé. Si tratta di un comportamento molto diffuso, ma di certo non è il massimo per te: sarebbe molto meglio esprimere la tua personalità nel modo più onesto possibile e anche goderti dei piccoli (piccoli! non grandi!) momenti di celebrazione personale!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.