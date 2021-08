Chissà se sarai nella classifica dell’oroscopo di oggi sui segni zodiacali che non sbagliano mai: hai un solo modo per scoprirlo. Tenti la fortuna?

Oggi abbiamo deciso di rivelarti una classifica dell’oroscopo decisamente particolare. Quello che vogliamo sapere, infatti, è quali sono quelle persone che non sbagliano veramente mai.

Come faremo a scoprirle? Ma semplicemente grazie all’aiuto di stelle e pianeti!

Qui di seguito troverai la lista dei cinque segni zodiacali che poca importa cosa facciano o dicano: non hanno mai torto!

Certamente, se ti trovi tra le prime cinque posizioni… vuol dire che sei davvero uno di quelli che non sbagliano mai, no?

I segni zodiacali che non sbagliano mai: scopri se sei nella classifica dell’oroscopo di oggi

Quante volte tua mamma ti ha detto di “prendere un giacchetto perché fuori fa freddo” e tu le hai risposto che non ne avevi bisogno? E quante altre volte ti è capitato di rabbrividire e di pensare che avesse ragione?

Ok, va bene, questo è un esempio decisamente troppo facile: non conosciamo una mamma che si sia mai sbagliata riguardo le temperature ed i giacchetti!

Esistono delle persone, però, che hanno veramente (quasi) sempre ragione. Magari è quel tuo amico in grado di prevedere accuratamente che cosa succederà con il tuo fidanzato (o ex tale) oppure quella conoscente che azzecca sempre, prima degli altri, il prossimo trend.

Insomma: poco importa (più o meno) di quale sia l’argomento: ci sono segni zodiacali che non sbagliano veramente mai!

Non sei curioso di scoprire se sei anche tu tra i primi cinque… mai passabili di errore? Se non ci sei tu, con ogni probabilità ci troverai uno (od entrambi) dei tuoi genitori o, per non farsi mancare nulla, il tuo partner.

Che ne dici: non è meglio essere sicuri di quali siano questi cinque segni… che non sbagliano mai?

Cancro: quinto posto

Abbiamo deciso di mettere il Cancro al quinto posto della nostra classifica perché, nonostante siano incapaci di sbagliare quando si tratta di sentimenti e relazioni, a volte commettono qualche (piccolo) errore in altri campi.

Il Cancro, infatti, è uno di quei segni capace di indovinare sempre e comunque come si sentono gli altri, perché si comportano in una data maniera e che cosa vogliono ottenere.

Sono bravissimi ad individuare atteggiamenti “sospetti” e sanno dire con anni di anticipo quando una persona si rivelerà falsa: è praticamente impossibile ingannarli!

Scorpione: quarto posto

Anche i nati sotto il segno dello Scorpione hanno un intuito veramente niente male! Chi è nato sotto questo segno, infatti, non riesce a prendere una cantonata, neanche se si impegna!

Lo Scorpione è uno di quei segni capace quasi di prevedere il futuro: sa benissimo che cosa succederà e quando!

Il motivo? Semplicemente, lo Scorpione non sbaglia mai quando fa i suoi calcoli. Riesce a capire che cosa vogliono gli altri e cosa faranno per ottenerlo e gioca… sempre prendendo in esame tutte le variabili!

Toro: terzo posto

Al terzo posto della nostra classifica, troviamo tutti i nati sotto il segno del Toro. Questo è un segno che difficilmente fa scelte impulsive e che è anche ben abituato a ponderare ogni situazione.

Al Toro, infatti, non dispiace di certo ragionare su quello che deva fare o quello che ha visto fare agli altri!

Capacissimo di tirare, poi, quasi sempre le conclusioni migliori, il Toro è uno di quei segni che quando prende una decisione non la cambia tanto spesso.

Di solito ha estremamente ragione anche se, magari, ci ha messo tantissimo per arrivare ad una conclusione utile!

Capricorno: secondo posto

Nella classifica dei segni zodiacali che non sbagliano mai, non potevamo non inserire anche tutti i nati sotto il segno del Capricorno. Questo segno, infatti, si trova in una delle posizioni più alte della nostra classifica e non è di certo un caso!

Il Capricorno è uno dei segni che non commette mai un errore (e che, proprio per questo, sa essere estremamente saccente).

Se il Capricorno è uno di quei segni che non sbaglia mai, deve tutto alla sua tenacità. Questo è un segno che spesso può diventare abbastanza saccente o essere particolarmente indisponente.

Ciò nonostante, però, il Capricorno persevera nei suoi atteggiamenti, a quelli più “fastidiosi” perché sa, in cuor suo, di avere ragione!

Visto che sono persone estremamente pratiche ed abituate a provare sulla loro pelle ed in silenzio la maggior parte delle esperienze, i nati sotto il segno del Capricorno generalmente sanno proprio quello che dicono. (E, possiamo assicurarvelo, non sbagliano mai!).

Acquario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che non sbagliano mai

Non potevamo di certo mettere l’Acquario in un altro posto che non fosse il primo della nostra classifica di oggi.

Dopotutto, sono proprio gli Acquario ad essere tra quelle persone che non sbagliano mai un colpo: ma come fanno?

Anche se (e lo sappiamo bene) quasi nessuno è esente da errori o cantonare, i nati sotto il segno dell’Acquario sono veramente un mix piuttosto particolare.

Passano da essere persone veramente intuitive e “pratiche” dei sentimenti degli altri a persone pratiche, capaci di fare un poco di tutti e di intendersi, soprattutto, di tutto.

Un Acquario non si sbaglierà veramente mai nella vita: fidatevi di lui quando dovete prendere qualche decisione o, quantomeno, tenete in considerazione il suo parere prima di prendere una decisione!