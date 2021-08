La depilazione con il rasoio per le pelli sensibili non è esattamente una passeggiata, soprattutto se viene eseguita di frequente e in zone delicate. Risolvi il problema con questi due segreti da vera esperta!

La pelle molto delicata tende ad arrossarsi facilmente a causa dello sfregamento e per lo stesso motivo si irrita molto facilmente.

Per questo motivo la depilazione a lametta non è esattamente l’ideale per questo tipo di pelli, tuttavia in alcuni casi è praticamente inevitabile affidarsi a questo metodo per eliminare i peli superflui.

Per fare un esempio, la zona delle ascelle va depilata con il rasoio piuttosto che con la ceretta, perché con la cera si rischia di provocare danni ai noduli e ai tessuti interni del seno a causa di un calore eccessivo o di uno strappo troppo violento.

Soprattutto alla fine dell’estate, però, la pelle può risultare provata da depilazioni a rasoio molto frequenti e, anche a causa del sudore, può tendere a irritarsi facilmente e a rimanere arrossata per parecchio tempo. Come si fa in questi casi!?

Il segreto per una perfetta depilazione al rasoio per pelli sensibili

Partiamo dalle basi: non si può nemmeno pensare di depilarsi al rasoio senza applicare qualcosa sulla pelle!

Le più prudenti si affidano alla classica, sicura, intramontabile, insostituibile schiuma da barba. Pensata per pelli che vengono rasate molto spesso e che presentano una quantità di peli molto superiore a quella delle donne, la schiuma da barba è un vero alleato di bellezza per chi si depila al rasoio.

Purtroppo però non sempre la si ha a disposizione e molte donne non la amano particolarmente, finendo per affidarsi a prodotti piuttosto inadatti allo scopo.

Nella maggior parte dei casi, infatti, passiamo la lametta sulla pelle mentre siamo sotto la doccia e appena dopo aver insaponato la pelle. La schiuma dei prodotti detergenti aiuta certamente la lametta a scorrere senza provocare danni alla pelle, ma è formulata per eliminare il grasso e lo sporco superficiali della pelle, quindi la rendono ancora più secca e priva di barriere protettive di quanto sia normalmente.

Come si fa allora in questi casi? Presto detto: ci sono due prodotti che tutte abbiamo sotto la doccia (soprattutto in estate) e che possono rivelarsi degli ottimi alleati di bellezza durante la depilazione.

Depilazione perfetta con il balsamo per capelli

Non ci avresti mai pensato, eppure il balsamo è un perfetto coadiuvante per la depilazione, poiché crea sulla pelle uno strato scivoloso che farà scorrere la lametta velocemente e senza intoppi anche su “lunghe distanze” come gli stinchi o le cosce.

Ovviamente funziona benissimo sulle ascelle, ma in questo caso si dovrà prestare la massima attenzione a risciacquare molto bene la zona, per evitare che il balsamo “tappi” i pori della pelle, ostacoli la sudorazione e provochi la comparsa di cattivi odori.

Meglio ancora? Il balsamo corpo

Esistono moltissimi prodotti idratanti per la pelle che si utilizzano come il balsamo: si applicano sulla pelle bagnata, si lasciano agire per una manciata di secondi e, anche dopo solo un minuto, sono riusciti a rendere la pelle setosa, liscia e levigata.

Leggi Anche => Sai perché puoi usare il balsamo corpo come primer labbra? Il motivo ti stupirà

I balsami per il corpo agiscono esattamente alla stessa maniera dei balsami per capelli, ma sono formulati in maniera da “legarsi” perfettamente alla cellule della pelle (che non sono poi molto diverse di quelle che formano i capelli!).

Si tratta di prodotti apparentemente miracolosi che però non sono prodotti davvero idratanti, come abbiamo spiegato in questo articolo, ma sono risultano davvero perfetti per l’utilizzo con il rasoio.

Esattamente come il balsamo capelli, infatti, questi prodotti creano una patina scivolosa sulla pelle che farà scorrere il rasoio come su un nastro di seta. Anche in questo caso, se il balsamo corpo viene applicato sotto le ascelle (dove fa egregiamente il suo lavoro, lasciandole morbidissime) va utilizzato in piccolissime quantità e soprattutto va risciacquato benissimo prima di applicare il deodorante.