Ecco la nuova collezione di borse Marks&Angels di Alessia Marcuzzi! Sai quanto costa?

Settembre si avvicina sempre di più, e con esso tutte le novità in fatto di moda e tendenze! Sapete cosa succederà il 1 settembre? Sarà disponibile la nuova collezione di borse Marks&Angels di Alessia Marcuzzi che vi lascerà senza fiato!

Mai, noi fashion victim, abbiamo atteso la fine dell’estate così tanto come quest’anno.

È stata un’estate particolare, in cui ci siamo sentiti “liberi” a tratti! Abbiamo avuto modo di staccare la spina dalla routine della nostra quotidianità, abbiamo preso una boccata d’aria e abbiamo respirato salsedine!

Ma adesso, piano piano, stiamo ritornando alla normalità! Le ferie sono terminate, ma la stagione è ancora calda, quindi ci sentiamo ancora in un limbo, divisi tra la voglia di tornare al mare e quella di creare qualcosa di nuovo nell’anno lavorativo che verrà.

Fortunatamente ci sono loro, i brand di moda, che iniziano a mostrarci le loro nuove collezioni, e a farci capire che l’estate sta veramente volgendo al termine!

Infatti il protagonista della guida di stile di oggi è un brand di moda, nello specifico di borse, disegnato e prodotto dalla presentatrice più brava che abbiamo in Italia, Alessia Marcuzzi!

La nostra bella Alessia ha creato oltre ad una linea di skincare, di nome Luce, una linea di borse in vera pelle create artigianalmente e Made In Italy, che prende il nome di Marks&Angels!

E proprio la linea Marks&Andelgs sarà il protagonista della guida di stile di oggi di CheDonna!

Diamo il via alla guida di stile, con Alessia Marcuzzi, le sue borse Marks&Angels e tanto stile!

Arriva il 1 settembre la nuova collezione di borse Marks&Angels di Alessia Marcuzzi! Tieni d’occhio i prezzi!

Alessia Marcuzzi, poche ore fa, pubblica sul proprio feed di Instagram un post, in cui indossava un marsupio di pelle color camel. Nella description delle foto scrive:

Tre modi per indossare il mio nuovo geo di @marksandangels. Dal 1 settembre tutta la collezione sarà solo online su www.marksandangels.it.

Quindi, dal 1 settembre sarà disponibile una nuova collezione di Marks&Angels, dove potremo trovare il marsupio della linea Geo che indossava proprio la Marcuzzi sulla foto di questo post!

Noi non possiamo far altro che aspettare, ma nel frattempo, perché non dare uno sguardo a tutta la collezione già presente? E soprattutto, guardiamoi prezzi! La linea di borse di Alessia Marcuzzi è accessibile? Troppo dispendiosa? Vediamolo insieme!

Dando un’occhiata al sito in generale, non mi è sembrato di vedere dei prezzi esagerati, anzi! Considerando che parliamo di borse artigianali, 100 % Made In Italy, completamente in vera pelle, i prezzi sono più che ragionevoli!

Alla faccia di chi aspetta solo il momento giusto per criticare! Sarà per la prossima volta!

In particolare, un modello ha colpito la mia attenzione: il modello Gaia, ossia una pochette rettangolare, disponibile in vari colori, con tracolla disegnata con i simboli del brand. La particolarità di questa borsa è la possibilità di cambiare la tracolla, modificando ogni volta che uno ne ha voglia la propria borsa. In più, le tracolle colorate, sono e resteranno uno degli accessori di tendenza dell’anno. Costo della pochette? € 195,00. Giusto rapporto qualità prezzo!

In tutti i casi noi stiamo aspettando settembre, per scoprire la nuova collezione di borse Marks&Angels! Non vediamo l’ora!

Termina qui la guida di stile più social di sempre, oggi incentrata sulle borse Mark&Angels di Alessia Marcuzzi!

Alla prossima guida di stile, con tante novità in fatto di moda, gossip e attualità!

Emanuela Cappelli