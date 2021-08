Tutti noi abbiamo dei bisogni specifici nelle diverse fasi della nostra vita. Non sempre siamo consapevoli di questi bisogni, ed è qui che entra in gioco questo test.

Stai passando un momento particolare in cui senti che ti manca qualcosa ma non sai bene cosa? Questo test psicologico può aiutarti a comprendere i tuoi reali bisogni. Prendi in mano la situazione e fai il necessario per rendere la tua vita appagante. Inizia ad appagare e soddisfare i tuoi bisogni, ma prima cerca di capire di cosa hai veramente bisogno ora.

Ascoltare e capire se stessi è il primo passo per stare bene.

Test: dimmi cosa vedi nella foto e ti illuminerò sui tuoi reali bisogni

Ecco un test che si basa sulla valutazione delle tue percezioni. Cosa percepisci in questa immagine? Vedi una donna oppure una farfalla? La tua risposta rivela di cosa hai bisogno nel presente per stare bene, bisogni che spesso facciamo emergere.

Soluzione del test

Guardando questa immagine hai notato il volto di una donna oppure hai visto una farfalla con le sue ali maestose e variopinte? La tua risposta ti rivelerà qualcosa che non dovresti sottovalutare. Questo test non fornisce una diagnosi clinica poiché non viene sottoposto da esperti, ma ti fornisce tutti i mezzi per intraprendere un percorso introspettivo.

Se hai visto una donna

Se la prima cosa che hai notato è stato il volto di una donna significa che il tuo principale bisogno in questa fase della tua vita è la socialità. Hai vissuto un lungo periodo di reclusione e hai trascurato le relazioni sociali. Hai bisogno di conoscere persone nuove o di frequentare persone di vecchia conoscenza, l’importante è che tu ti prenda cura dei tuoi legami, famiglia, amici e tutti coloro che occupano un posto importante nel tuo cuore. Queste persone care sono quelle che sono e restano sempre al tuo fianco, in ogni caso. Meritano il tuo tempo e le tue attenzioni. Ricorda: “La felicità è reale solo quando è condivisa”.

Se hai visto una farfalla

Se ciò che ha colpito la tua attenzione è la farfalla, il tuo principale bisogno da soddisfare in questo momento della tua vita è rilassarti. Hai bisogno di fermarti, hai corso tanto per arrivare dove sei ora ma questo ti è costato molto, tutto ha un limite.

Non si può pianificare ogni cosa, non può essere tutto perfetto, prenditi cura prima del tuo corpo e della tua salute e poi pensa a tutto il resto. Prenditi cura di te stesso, fai le cose che ami, riposati e occupati delle tue passioni, inizia a vivere in modo rilassato.