Test del Make Up | Dimmi a cosa non rinunci e ti dirò chi sei

Il Test del Make Up ti porrà un quesito molto preciso sulle tue abitudini in fatto di trucco viso e da lì ti darà degli indizi molto utili per analizzare il tuo carattere in profondità.

Ogni donna considera il make up viso una routine fondamentale per la propria bellezza. Naturalmente non è sempre possibile realizzare un trucco completo ed elaborato: per questo motivo a volte è necessario rinunciare ad alcuni passaggi e orientare la scelta verso alcuni di essi.

A seconda della parte del viso che non rinunciamo mai a truccare mandiamo dei precisi segnali all’esterno ma riveliamo anche molto del nostro subconscio e soprattutto del modo che abbiamo di rapportarci alla bellezza estetica.

La domanda che ti facciamo oggi è: a quale elemento di make up non rinunceresti mai e poi mai? La risposta dovrà essere super sincera: barare potrebbe alterare il risultato del test!

Test del Make Up

1 – Labbra

Chi non rinuncia mai a truccare le labbra possiede quasi sempre una folta schiera di prodotti specifici, dai lip balm ai rossetti all’ultima moda. Anche le matite labbra hanno un posto importante nel cuore di chi predilige questo tipo di trucco, ma richiedono più tempo per essere applicate correttamente, quindi quando siamo di fretta tendiamo a utilizzare altri prodotti.

Quando parliamo di trucco labbra irrinunciabile però non ci riferiamo necessariamente ai prodotti colorati: anche un velo di gloss trasparente può essere considerato un cosmetico labbra a tutti gli effetti!

A livello psicologico le labbra sono un potentissimo simbolo di sensualità: soprattutto quando truccate in modo appariscente inducono pensieri peccaminosi!

Se il make up a cui non rinunci mai è il trucco labbra significa che sei una donna che investe molto sulla sua sensualità ma soprattutto sulla sua capacità comunicativa. Attraverso le labbra, infatti, avviene la parte più importante della nostra comunicazione, ovvero la comunicazione verbale.

Se senti l’irrefrenabile bisogno di truccare le labbra sei una donna estroversa e consapevole del proprio potenziale, non ti lasci mai mettere da parte e non ti piace fare da “tappezzeria”: attirare l’attenzione è una delle cose che preferisci in assoluto.

2 – Occhi

Si dice che gli occhi sono lo specchio dell’anima e bisogna ammettere che il make up occhi è quello che più di tutto dà al make up viso un tono particolare.

Il trucco occhi ha quindi un ruolo importantissimo nell’economia del trucco viso e contribuisce a darci un’espressione innocente, seducente o aggressiva.

Le amanti del make up sanno anche che il make up occhi è il più complesso da realizzare in assoluto, poiché sugli occhi si possono utilizzare colori e sfumature inutilizzabili su altre parti del viso. Le possibilità di abbinamento sono quindi infinite l’esecuzione di un buon trucco necessita di pianificazione e di un attento uso dei colori.

Se prediligi su tutto il make up occhi sei una donna che ama impegnarsi in tutto quello che fa e a cui piace sperimentare e provare cose nuove. Se il tuo make up occhi varia molto a seconda dei giorni e dell’umore vuol dire anche che sei una donna che non teme di manifestare i propri sentimenti, quindi sei molto sicura di te, delle tue idee e di quello che provi.

Se al contrario hai trovato il make up occhi perfetto che non cambi mai probabilmente sei una persona molto solida e coerente, estremamente affidabile e che soprattutto sa benissimo chi è.

3 – Le Mani

Le mani sono il mezzo con cui entriamo in contatto con il mondo, con il quale compiamo la maggior parte delle nostre azioni e ci prendiamo cura delle persone che amiamo.

Oltre a questo la nail art è un mezzo potentissimo per esprimere la propria personalità con il make up, quindi si tratta in tutto e per tutto di una sorta di “manifesto” del nostro io.

Avere mani curate significa cose differenti a seconda delle persone: alcune donne non fanno a meno della crema mani, altre non possono rinunciare a una manicure impeccabile.

Quale che sia la tua idea di “mani perfette”, se non esci mai di casa con le mani in disordine significa che sei una persona molto attenta a porsi nel modo giusto nei confronti delle altre persone, al fine di comunicare il messaggio giusto e dare una corretta idea di sé.

Le mani sono infatti anche il nostro biglietto da visita, ciò che porgiamo agli altri per salutare o per presentarci, quindi sono spesso la prima cosa con cui gli altri entrano in contatto con noi. Chi cura le mani con attenzione pensa che rispettare le regole di una comunità sia fondamentale per essere bene accetti tra le persone che ne fanno parte, ma sa anche sfruttare queste regole a proprio vantaggio per esprimere al meglio la propria personalità.

4 – Capelli

Secondo l’opinione di molti e la diretta esperienza di milioni di donne in tutto il mondo, quando una donna attraversa un momento di cambiamento nella propria vita la prima cosa che fa è cambiare taglio o colore di capelli.

I capelli sono quindi l’elemento che caratterizzano di più la nostra autopercezione: vuol dire che attraverso i capelli definiamo chi vogliamo essere in quel periodo della nostra vita, quali ideali vogliamo incarnare e da quali sentimenti vogliamo farci guidare.

Se fai parte della folta categoria di donne con i capelli sempre impeccabilmente in ordine significa che hai grande attenzione per te stessa e per i tuoi sentimenti. Sai perfettamente quanto sia importante avere cura di sé per dare sempre il meglio in qualsiasi ambito e ottenere sempre i risultati migliori.

Se cambi spesso taglio di capelli probabilmente sei ancora alla ricerca del tuo vero io oppure hai tanto da dire e tanto da esprimere; se invece sei affezionatissima a un certo taglio di capelli e al tuo colore naturale significa che hai un carattere molto solido ed estremamente forte. Sei esattamente chi sei e non hai bisogno di fronzoli, di tinte o di tagli di capelli sempre diversi per far capire al mondo cono chi ha a che fare!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.