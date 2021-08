Scopriamo insieme la classifica dei cinque segni zodiacali che tornano sempre con l’ex. Ci sei anche tu in questa classifica dell’oroscopo?

Oggi abbiamo deciso di scoprire quali sono i segni zodiacali che non possono fare a meno… di riprendersi il proprio fidanzato!

(O ex tale: ovviamente).

Quante volte ti è capitato di arrabbiarti perché un amico od un’amica, dopo aver lasciato il fidanzato ed avertene fatto dire detto peste e corna… finivano per rimettersi insieme a lui!

Se sei amico di uno di questi cinque segni zodiacali (o anche se sei l’ex di uno di questi cinque) allora questa situazione ti è capitata ben più di una volta.

Scopriamo insieme la classifica dell’oroscopo di oggi: non è che ci sei anche tu fra loro, vero?

I segni zodiacali che tornano sempre con l’ex: non è che… c’è il tuo partner nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Quante volte vi siete lasciati tu ed il tuo fidanzato?

Non lo chiediamo tanto per farci gli affari tuoi ma perché se vi siete lasciati e siete tornati insieme più di una volta… allora potreste trovarvi nella classifica di oggi dell’oroscopo!

Abbiamo deciso, infatti, di stilare la classifica dei cinque segni che non possono veramente fare a meno di tornare con l’ex.

Non lo fanno neanche pensandoci: semplicemente si lasciano, ne parlano malissimo (e te ne fanno parlare malissimo) e poi ci si rimettono insieme!

Tutti conosciamo delle coppie tira-e-molla, che non hanno fatto altro, nella vita, che mettersi insieme per lasciarsi e poi, semplicemente, riprendersi come se nulla fosse successo.

Chiunque sia cresciuto guardando Friends, conosce abbastanza alla perfezione la storia d’amore tra Ross e Rachel.

Ecco, siamo sicuri che loro due, nella nostra classifica di oggi dei segni zodiacali che tornano sempre con l’ex, figurerebbero nelle prime posizioni!

Vediamo insieme i primi cinque segni di questa particolare classifica e scopriamo se, tra di loro, c’è la tua migliore amica, il tuo fidanzato o… te stesso!

Ariete: quinto posto

Al quarto posto della nostra classifica, troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Ariete. Questo è un segno che non può fare a meno di ritornare con l’ex, anche se solo per poco tempo.

L’Ariete, infatti, è al contempo uno dei segni più decisi e convinti ed anche uno dei segni più insicuri dell’oroscopo.

Tornare con l’ex, spesso e volentieri, è il modo di sancire che la relazione è finita perché l’Ariete non è mai sicuro della decisione che ha preso.

L’Ariete tornerà sempre con l’ex per poi… lasciarlo di nuovo (quasi sempre per… ehm, sempre!).

Bilancia: quarto posto

Se una Bilancia lascia, generalmente lascia per sempre… o meglio, per sempre fino a quando un ex non si fa risentire!

La Bilancia è uno dei segni che più facilmente finisce per tornare con il proprio ex.

Per loro, infatti, la lusinga è una parte fondamentale del rapporto (anzi, di qualsiasi rapporto che instaurano con gli altri) e un ex che torna è generalmente molto apprezzato.

Nessun rapporto è mai veramente finito quando parliamo della Bilancia: bisogna fare molta attenzione con loro, per non ritrovarsi con il cuore spezzato!

Leone: terzo posto

Anche il Leone è un segno che spesso e volentieri torna con i propri ex: non lo fa appositamente o per cattiveria o vigliaccheria ma solo perché è un inguaribile romantico!

Il Leone crede nella lealtà a tutti i costi ed è capace di fare grandi sacrifici per amore: di certo, però, spesso e volentieri mette al primo posto i suoi bisogni, non si fa mica mettere i piedi in testa.

Se, però, un ex fidanzato o fidanzata si fa risentire, il Leone finisce per dargli retta a volte più del dovuto. Per lui, la lealtà ad un sentimento provato in passato e ad una persona con cui ha condiviso una parte della sua vita, sono più importanti di tutto il resto!

Pesci: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno dei Pesci. Chi meglio di loro, romantici fino alla fine, non fa altro che tornare con l’ex appena possibile?

I Pesci sono un segno estremamente romantico, che non ha paura di mostrare i sentimenti e neanche di fare “brutte figure“. Per loro, infatti, l’amore non è mai qualcosa di cui vergognarsi!

Se i Pesci sono così romantici, però, capita loro veramente poco che i loro partner siano allo stesso livello.

Ecco perché, quindi, quando i Pesci vengono lasciati oltre ad innamorarsi immediatamente di qualcun altro, non si fanno problemi a riprendere gli ex o a cercare di tornarci insieme se si può.

Per i Pesci, infatti, l’amore è un sentimento decisamente forte e che non svanisce con il tempo! Loro lo vivono sempre a pieno: sia con i nuovi partner che con gli ex!

I Pesci torneranno sempre insieme al loro ex se possono: si tratta di una questione di… romanticismo!

Toro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che tornano sempre con l’ex

Il Toro è uno di quei segni che possono farti veramente perdere la pazienza quando si parla di ex! Questo è un segno che si merita, a ragion veduta, il primo posto nella classifica dei segni zodiacali che tornano, immancabilmente, con l’ex.

Non si sforzano neanche di nascondere i propri maldestri tentativi: ci sono Toro che tornano con l’ex anche quattro o cinque volte!

Il Toro è uno di quei segni che crede veramente tanto nel romanticismo e nelle anime gemelle. Spesso, quando sta con qualcuno, finisce per rendere la relazione talmente seria che l’altro scappa a gambe levate prima del tempo.

Non è di certo colpa di nessuno (se non del Toro) se gli altri non sono subito pronti a convivenza e matrimonio!

Dopo aver visto l’altra persona allontanarsi, i nati sotto il segno del Toro semplicemente non possono fare a meno di riprendersela alla prima occasione buona.

Si tratta non solo di una conferma del loro valore ma rientra anche nella narrazione secondo la quale il vero amore è duro e tormentato… esattamente come lo vorrebbe il Toro!