Riso perfettamente cotto e che non s’incolla? Il segreto dei grandi chef

Qualche semplice consiglio per far sì che i nostri chicchi di riso siano perfettamente cotti e, soprattutto, non si incollino mai tra loro.

Riso in bianco, risotto, insalata di riso, quanti modi esistono per gustare questo goloso cereale? E pensare che in ciascuno di questi piatti il primissimo obbiettivo da centrare è sempre lo stesso: ottenere una cottura perfetta del riso.

La cosa potrebbe apparire banale ma se ci fermiamo a riflettere su quanti risotti scotti ci siano stati propinati negli anni si capisce bene come in realtà la questione sia in realtà complessa.

Un risotto ben cotto è innanzi tutto compatto e mai appiccicoso. Per ottenere ciò gli chef hanno ovviamente i loro trucchi segreti ma noi oggi vogliamo fornirli anche a voi.

Ecco allora i consigli degli esperti per un risotto da 10 e lode.

Il segreto per un riso perfetto

Chiariamo subito la regola base: per avere una perfetta cottura del riso il segreto è saper dosare l’acqua. Come dosarla? Si dice che la quantità d’acqua da versare nella pentola corrisponda al volume del riso, aggiungendo poi circa 3 cm di acqua sopra il suo livello: quest’ultima corrisponde alla quantità di acqua che evaporerà mentre il resto servirà per la vera e propria cottura del riso.

Il secondo segreto è quello che anche le nonne ben conoscevano. Avete mai visto le care vecchiette lavare il riso prima della cottura? La cosa oramai non i usa più ma è in realtà una mossa geniale. Serve ad eliminare l’amido superficiale, quello che poi in cottura farà attaccare i chicchi tra loro.

Infine c’è la questione coperchio: il riso va coperto o meno durante la cottura? Sì e no. Si consiglia di lasciarlo scoperto all’inizio, i primi minuti prima che il riso gonfi, poi, quando l’acqua sopra il livello del riso sarà evaporata, si potrà procedere coprendo con il coperchio.

Si tratta in effetti di tre semplici accortezze ma che, a detta degli chef più esperti, garantisco un risultato veramente d’eccellenza.

Mai più allora riso scotto o appiccicoso: adesso sapete come fare.