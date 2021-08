Emma Marrone, fine vacanza super romantica: la verità sul nuovo amore

Emma Marrone ha trascorso una romantica vacanza con il suo nuovo amore? Il gossip è diventato virale, ma ecco qual è la verità.

Emma Marrone è senza dubbio una delle cantanti più apprezzati nel nostro paese. L’interprete di Amami, infatti, ha subito fatto breccia, sin dal suo esordio ad Amici di Maria De Filippi, nel cuore del pubblico del piccolo schermo che l’apprezza non solo per la sua splendida voce ma anche per la spiccata personalità.

Emma, oltre a calcare le scene, è stata anche per diverso tempo protagonista del mondo della cronaca rosa a causa della sua relazione, finita male, con Stefano De Martino ed in seguito con Marco Bocci. Da qualche tempo, però, la cantante si definisce single, ma il settimanale Gente ha insinuato il dubbio, rivelando sull’ultimo numero in uscita che in vacanza con lei a Capri non ci fossero soltanto amici e parenti. In quanto è subito saltata all’occhio la presenza di un Lui, che avrebbe seguito Emma per tutta la permanenza, dimostrando un certo interesse nei suoi confronti.

Emma Marrone si è fidanzata? Il settimanale ha insinuato il dubbio, ma ecco che cosa ha dichiarato la diretta interessata durante il corso di questo periodo.

Emma Marrone ha ritrovato l’amore? Il gossip impazza

Emma Marrone ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax, dopo un’intensa stagione lavorative, a Capri insieme ai suoi amici di sempre. Tra loro, però, fa notare il settimanale, ci sarebbe un ragazzo biondo che avrebbe seguito l’artista in tutto e per tutto durante la sua permanenza nell’isola da sogno.

Nell’articolo in questione, si fa riferimento anche da atteggiamenti intimi tra loro che farebbero dedurre che non siano soltanto buoni amici ma che ad unirli ci sia qualcosa di più di una semplice simpatia.

La cantante, che era venuta allo scoperto sul suo vero amore, ha ammesso sui social di trovarsi effettivamente a Capri, come potete vedere dal post incorporato in fondo a questo articolo, ma durante le scorse settimane ha sempre smentito qualsiasi gossip sul suo conto. Affermando di essere single in questo preciso periodo della sua vita e di stare bene così. Anche se il settimanale in questione, sospetta che tra questo uomo biondo misterioso e la cantante ci sia in realtà del tenero.

Emma Marrone si è detta single, ma ciò non esclude che magari il settimanale ci abbia visto lungo. In quanto, nonostante il ragazzo in questione possa non essere il suo fidanzato, non si esclude che tra loro ci possa essere qualche sorta di attrazione e che abbiano deciso di frequentarsi. Per questo motivo, non essendo il rapporto ufficiale, lei ha scelto di non parlarne pubblicamente con i suoi fedeli sostenitori.