Una dea in bikini: la star di Amici è assolutamente perfetta

Amici: la stella del talent show di Maria De Filippi è apparsa più bella che mai in costume da bagno, incantando il pubblico della rete.

Amici, durante il corso di questi anni in cui è andato in onda, oltre venti anni, ha lanciato numerosi personaggi che sono subito entrati nel cuore di milioni di italiani. Alcuni artisti, che ormai fanno parte fissa del cast dei professionisti, continui ad incantare il pubblico anche quando il programma non va in onda.

E’ il caso della ballerina Elena D’Amario. Elena ha esordito all’interno del talent un po’ di edizioni fa partecipandone in veste di concorrente. Nonostante non riuscì a portarsi a casa il titolo di vincitrice, la sua carriera non si è affatto fermata. Riuscendo ad ottenere anche contratti molto importanti che vanno ben oltre il bel paese.

La D’Amario, però, oltre ad incantare il pubblico attraverso le sue doti da danzatrice, è solita catturare l’attenzione dei suoi fedeli sostenitori anche grazie al suo fisico scultoreo. La sua ultima foto pubblicata sui social, che trovate in fondo a questo articolo, la mostra mentre sfoggia un bikini che ha lasciato di stucco gli utenti della rete.

Elena D’Amario di Amici incanta il web: la foto in costume lascia di stucco

Elena D’Amario ha lasciato di stucco tutti i suoi fedeli sostenitori, pubblicando una serie di scatti che la mostrano godersi le sue meritate vacanze. La passata stagione, infatti, per la ballerina professionista di Amici è stata ricca di soddisfazioni ed è pronta a tornare con la nuova classe 2021 del talent show di Maria De Filippi, ma prima è meglio caricare del tutto le energie e lei lo ha fatto godendosi qualche giorno di mare.

La foto la mostrano più bella che mai, mentre sfoggia un fisico da urlo che ha lasciato di sasso tutti i suoi fedeli sostenitori, che non hanno potuto fare a meno di contemplare tutta la sua bellezza. “Sei una dea Elena!“ le ha scritto una sua fan, che si è complimentata con la sua beniamina per il suo corpo scultoreo. “Questo è il bikini più bello che io abbia mai visto durante il corso di quest’estate” ha scritto un altro suo fedele sostenitore, che non ha potuto fare a meno di restare ammaliato dalla bellezza della ballerina.

Elena D’Amario di Amici ha lasciato di stucco gli utenti della rete, che ancora una volta hanno mostrato tutto l’affetto che provano nei suoi confronti e non vedono l’ora di rivederla ballare sul piccolo schermo. Tant’è che quest’anno il talent show di Maria De Filippi, visto lo straordinario successo ottenuto mesi fa, inizierà prima del previsto.