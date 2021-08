Test: che reggiseno porti? Oggi vogliamo stupirti con un test che ti fa una domanda veramente intima e rivela veramente chi sei sotto le lenzuola!

Hai mai pensato che gli indumenti che scelti rivelano molto di chi sei veramente? Se ti sembra una sciocchezza è perché non hai ancora provato il nostro test di oggi.

La domanda è decisamente semplice ma la risposta potrebbe farti veramente sobbalzare sulla sedia (ok, va bene. Non esageriamo, non è così tanto rivelatorio).

Non ci resta altro da fare che provare: non sei curioso di scoprire chi sei veramente?

Test: che reggiseno porti? Scopri chi sei grazie al tipo di reggiseno che hai scelto

Fra tutti i nostri test di personalità, non avresti mai pensato di finire a dirci… che reggiseno porti!

Tranquilla (o tranquillo, chissà) non vogliamo assolutamente metterti in imbarazzo: non dovrai dirlo ad alta voce e neanche mandarci un messaggio!

Nell’immagine qui sopra vedi quattro tipi di reggiseni diversi. Qual è quello che ti piace di più o che usi più spesso?

La risposta a questa domanda, per quanto possa sembrarti estremamente triviale, svela moltissimo della persona che sei.

Non ci credi, vero? Allora preparati ad una bella sorpresa. Qual è il tipo di reggiseno che preferisci?

push-up : chi sceglie il push-up è certamente una persona prorompente (o che vorrebbe esserlo… no?).

Per te l’amore fisico ha poco a che vedere con i sentimenti o con le occhiate focose, quanto più con la vera e propria esperienza fisica .

Insomma, sei una persona estremamente carnale , che punta ad un’intimità il quanto più possibile… godereccia!

Per te, toccare è fondamentale e sei una vera esperta con le mani : insomma, la tua scelta denota una sensualità veramente … fisica !

: chi sceglie il push-up è certamente una (o che vorrebbe esserlo… no?). Per te ha poco a che con i o con le occhiate focose, quanto più con la vera e propria . Insomma, sei una , che ad il quanto più possibile… godereccia! Per te, è e sei una con le : insomma, la tua scelta denota una … ! triangolo: chi sceglie il reggiseno a triangolo ed è una delle persone più sensuali del mondo. Non c’è veramente niente da fare! Se ti piace questo tipo di reggiseno allora sappiamo che sei una persona che non ha paura di sedurre e di essere sedotta: sei sempre pronta a lanciarti all’avventura e non hai nessuna paura di scambiarti sguardi e occhiate “roventi” anche con dei perfetti sconosciuti!

La tua scelta denota una grande sicurezza di fondo ed anche una bella personalità: sei certamente una persona estremamente affascinante!

L’amore fisico, per te, è tutta una questione che parte più che dalla pelle dalla mente: e non hai tutti i torti!

