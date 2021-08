Sei uno dei segni zodiacali che si abbronzano subito e senza problemi? Scopriamo subito la classifica di oggi dell’oroscopo. Ci sarai anche tu?

L’estate è uno dei momenti migliori dell’anno per abbronzarsi: su questo di certo non ci piove. (Gioco di parole non voluto, promettiamo).

Ci sono alcune persone, però, che la vivono meglio di altri: semplicemente perché si abbronzano meglio!

Scopriamo insieme la classifica dell’oroscopo di oggi, che individua tutti quei segni zodiacali che sono proprio degli aficionados del mare e del sole.

Hai presente quelle persone bianche cadaveriche, che non si abbronzano neanche per sbaglio? Come dici? Sei tu una di quelle persone? Scopriamolo subito con la classifica di oggi dell’oroscopo!

I segni zodiacali che si abbronzano subito: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Anche se “l’estate sta finendo ed un anno se ne va” abbiamo deciso di stilare una classifica zodiacale veramente importante.

Non si tratta certo di uno scherzo o di qualcosa di poco utile: è la classifica dei segni dell’oroscopo che si abbronzano subito e senza problemi!

Certo ci avrebbe fatto piacere scoprire la classifica dell’oroscopo di oggi magari anche a inizio estate. Adesso, però, può servirti per fare i tuoi calcoli riguardo quello che vedrai tra le persone che conosci.

Sei tu il più abbronzato tra tutti oppure non sei in classifica?

Scopriamo la classifica di oggi dell’oroscopo e vediamola anche in base alle persone che ti circondano.

Le stelle ed i pianeti avranno ragione oppure no?

Leone: quinto posto

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono persone che, dato anche il loro compleanno in periodo estivo, si abbronzano in maniera incredibilmente facile.

Per loro, il mare e l’estate sono due ingredienti veramente fondamentali della vita! Abituati come sono a fare una vita di vero e puro protagonismo, i Leone non possono fare a meno di essere i più abbronzati di tutta la spiaggia.

Non potete staccarli dal sole e dal lettino: i più abbronzati vorrebbero essere sempre loro (anche se, come puoi già vedere, ci sono almeno altri quattro segni “più abbronzati” di loro.

Cancro: quarto posto

Quando il Cancro va al mare non c’è veramente scampo per (quasi) nessuno. I nati sotto questo segno si abbronzano con una velocità veramente invidiabile!

Purtroppo per loro, però, spesso i nati sotto il segno del Cancro finiscono per ustionarsi veramente tanto: non stanno mai attenti!

Il Cancro è riconoscibile sulla spiaggia proprio perché si vede da lontano che sono persone che da anni si fanno bruciare dal sole. Sono quasi sempre quelle classiche persone che diventano veramente scure d’estate, individuabili anche da lontano!

Toro: terzo posto

I nati sotto il segno del Toro sono persone in grado di abbronzarsi con estrema facilità… quando vogliono!

I nati sotto questo segno, infatti, non fanno altro che esporsi al sole quasi per caso: leggendo un libro sotto i raggi in giardino oppure passano la giornata a scarpinare su una montagna.

Non pensano mai di mettersi la crema, proprio perché non fanno caso al sole: per loro è semplicemente un elemento naturale che li accompagna durante la giornata.

La loro ingenuità li porta, spesso, a prendere qualche scottatura decisamente importante oppure a sfoggiare abbronzature strane: magliette o canottiere, oppure gambe bruciate dal sole e torso bianco!

Gemelli: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica di oggi ci sono tutti i nati sotto il segno dei Gemelli. Questo è un segno che non si fa assolutamente problemi sotto il sole ed al mare: sta quasi sempre libero e in totale nudità!

I nati sotto il segno dei Gemelli sono famosi per essere persone particolarmente libere da costrizioni sia fisiche che mentali.

Non è scontato vederli prendere il sole su una spiaggia di nudisti, in modo da sfoggiare una bella pelle, uniformemente abbronzata!

I Gemelli, poi, sono quasi sempre segni che adorano stare al mare o a rosolarsi in spiaggia. Amano il sole ed il calore e per loro l’acqua è quasi un elemento naturale.

Di certo, nella vita, oltre ad abbronzarsi fanno anche tanto altro: ma se gli promettete una spiaggia e un poco di venticello, i Gemelli lo preferiranno sempre a tutto il resto!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni che si abbronzano subito

Al primo posto della nostra classifica di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno dei Pesci. Avevate forse dei dubbi?

I Pesci sono persone che non possono veramente fare a meno del mare: ci andrebbero anche d’inverno (e spesso lo fanno, senza problemi alcuno).

I nati sotto il segno dei Pesci sono persone che spesso e volentieri possiedono una grazia innata ed invidiabile che si accomuna quasi sempre… ad un’abbronzatura da sogno!

Chi è nato sotto questo segno, infatti, inizia ad abbronzarsi subito dopo la prima esposizione al sole. Pesci di nome (e di fatto), si tuffano in acqua e ne riemergono praticamente ambrati.

I Pesci sono le persone che si abbronzano più facilmente di tutto l’oroscopo: inutile cercare di competere con loro, vi faranno veramente “impallidire” dall’invidia.

(E dal confronto).