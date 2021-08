Buon compleanno Dua Lipa! Festeggiamo la cantante copiando il suo stile!

Ieri, 22 agosto, è stato il compleanno della cantante più HOT del momento! Colei che sta scalando le classifiche internazionali con le sue hits! Stiamo parlando di Dua Lipa! Festeggiamo il compleanno con una guida di stile, e copiamo i suoi look!

Come potremmo vivere senza musica! La musica è quella melodia che scandisce le ore e i minuti delle nostre giornate, che ci accompagna in determinati momenti della nostra vita. Quando siamo arrabbiati, felici, tristi o annoiati, esiste sempre la canzone giusta che ci aiuta a superare un determinato stato d’animo. La musica ci ricorda il passato, diventando simbolo di alcuni nostri momenti passati.

La musica è il suono della lancetta di quell’orologio chiamato vita, che si muove in avanti come un fiume in piena!

Quindi ci rendiamo conto di quanto la musica sia importantissima nella nostra vita! E come avremmo fatto se non ci fossero stati loro, i musicisti, i cantanti? Coloro che creano, assemblano e donano al mondo le canzoni che segnano il nostro cuore (a volte solo le orecchie) senza rimedio?

Come faremmo senza i nostri artisti preferiti? Chi non ha avuto una cotta per il proprio cantante preferito/a?

In più, come faremmo senza i loro look eccentrici, sfavillanti, ma pieni di stile!

Esatto! Oggi parleremo del look di una cantante in particolare. Di una ragazza giovanissima che ha già scalato tutte le classifiche musicali più importanti, ha visto i premi più ambiti, ma soprattutto ha indossato i look più trendy del momento e ha dettato le tendenze!

In più, è anche il suo compleanno! Di chi stiamo parlando? Di Dua Lipa!

Prima di entrare nel vivo della nostra guida di stile, facciamo un passo indietro: chi è Dua Lipa?

Classe 1995, nata a Londra da genitori provenienti dal Kosovo, Dua Lipa è una cantante e modella che in pochissimo tempo è diventata la star che noi tutti conosciamo. Ha iniziato a cantare quand’era molto piccola, già all’età di 5 anni. Ha ereditato la passione per la musica dal padre, componente di una rockband albanese. Durante gli anni scolastici di Londra, Dua Lipa venne scoraggiata da alcune delle sue insegnanti che le dicono di non poter cantare. Ritorna, nel 2008, in Albania, e in questi anni matura la sua passione per la musica, a tal punto da capire di voler diventare una cantante a tutti gli effetti. Pochi anni dopo Dua Lipa torna a Londra e inizia a “uploadare” le proprie canzoni e video, in cui cantava cover di Alicia Keys o Christina Aguilera, su youtube. Dal 2013 inizia la sua carriera come cantante, ma il vero successo internazionale arriva con la canzone “One Kiss”, con Calvin harris, che ha scalato immediatamente le classifiche internazionali! Adesso è felicemente fidanzata con Anwar Hadid, fratello delle super models Bella e Gigi.

La sua storia la conosciamo, le sue canzoni anche, ma quello che noi vogliamo sapere è il suo stile! E allora diamo il via alla guida di stile più attuale e musicale di sempre!

Facciamole tanti auguri di buon compleanno e copiamo il suo stile, quello di Dua Lipa!

Ecco il birthday look che incanta il web! Dua Lipa e il suo look da compleanno!

Ieri, 22 agosto, la bella Dua Lipa ha compiuto 26 anni!

Ha postato alcune foto sul suo feed di Instagram in cui si vede una torta di compleanno, lei che tiene in mano dei palloncini rosa, e Dua Lipa che indossa un outfit da urlo!

Siete curiose di sapere tutto a riguardo? Ecco il total look di Dua Lipa!

La cantante anglo-albanese indossa per il suo birthday look un completo giacca e pantalone molto particolare. Giacca taglio blazer, pantalone classico, ma a vita bassa. Base blu rifinito con delle pietre colorate. Al posto della blusa, Dua Lipa indossa un reggiseno in pizzo nero, completamente in mostra. Il collo è impreziosito da molte collane vistose, e in testa indossa un cappello di pelliccia colorata!

Il look, nell’insieme è un’incanto! Possiamo definirlo stile androgino, grazie al completo taglio uomo. Anche se il reggiseno a vista da un tocco sensuale e strong al total outfit! In più ha unito alcune delle tendenze dell’anno, come il pantalone a vita bassa, il reggiseno a vista e le maxi collane da portare insieme!

Che voto diamo a Dua Lipa per il suo look da compleanno? Un 10 e lode! Tutto meritato!

Termina, anche per oggi, la guida di stile di CheDonna, più social e attuale di sempre, oggi incentrata sul compleanno e look della cantante Dua Lipa!

Alla prossima guida di stile! Ne vedremo delle belle!

Emanuela Cappelli