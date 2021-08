Le unghie effetto marmo rosa sono una manicure fantastica per chi ama portare sulle unghie il colore più femminile in assoluto ed è sempre alla ricerca di nuove tendenze per indossarlo!

Questa manicure è caratterizzata da striature realizzate mescolando solo parzialmente i colori, facendo quindi in modo che rimangano visibilmente separati anche dopo l’applicazione.

L’idea ovviamente è di ricreare le sfumature e le striature naturali del marmo nella maniera più realistica possibile, tentando quindi di riprodurre le loro naturali forme sinuose e irregolari.

Questo tipo di decorazione sullo smalto può sembrare un’idea piuttosto impegnativa per una manicure, eppure non è affatto così: per creare un effetto delicato, simile quasi a quello del quarzo, basta scegliere nuance di colori poco contrastanti, in maniera che le striature non spicchino in maniera troppo evidente e che la texture sia visibile soltanto da lontano.

Un’altra possibilità ovviamente è realizzare l’effetto marmo soltanto su alcune delle unghie della mano, lasciando le altre unghie neutre o dipinte con il semplice colore di base.

Unghie effetto marmo: il rosa è sempre la scelta top

Quando si punta a ricreare l’effetto marmo è importantissimo scegliere con attenzione i colori da utilizzare al fine di creare una manicure armonica sia con il colore dell’incarnato sia con l’effetto finale che si intende ottenere.

Il rosa è un colore molto versatile, che si abbina abbastanza facilmente agli incarnati di ogni tipo e, soprattutto nelle sue sfumature più chiare, è perfetto per accentuare l’abbronzatura.

L’unica piccola limitazione in relazione alle unghie effetto marmo rosa consiste nel fatto che questa manicure ha bisogno di unghie piuttosto lunghe per dare il meglio di sé, perché le striature naturali del marmo hanno un andamento verticale, quindi sulle unghie avranno bisogno di molto spazio.

Quante unghie effetto marmo rosa si possono creare? Moltissime, ecco alcuni esempi.

Unghie rosa quarzo

Il quarzo rosa è una pietra dura semipreziosa che presenta al proprio interno alcune striature molto simili a quelle del marmo e che, in genere, sono leggermente più chiare del colore di base (mentre invece quelle del marmo sono in genere più scure).

Se realizzate a regola d’arte questa manicure è davvero perfetta in ogni occasione: estremamente portabile nella vita di tutti i giorni e raffinatissima per le occasioni formali. Addirittura per il giorno del matrimonio!

Unghie marmo rosa a contrasto

Come già accennato, l’effetto marmo (anche se declinato in rosa) potrebbe risultare un po’ pesante se realizzato sulla totalità delle unghie. Per questo motivo avevamo consigliato di realizzarlo solo su alcune delle unghie applicando sulle altre uno strato semplice di smalto.

Un’idea ulteriore potrebbe essere quella di realizzare l’effetto marmo rosa invertendo i colori su due unghie adiacenti.

In questo caso l’unghia di un solo dito, quella dell’anulare a cui le spose dedicano sempre una certa attenzione, è stata dipinta con gli stessi smalti e con la stessa tecnica, semplicemente invertendo i colori con cui si realizzano la base e la sfumatura.

Unghie effetto marmo bianco con sfumatura rosa

Non è detto che il rosa debba essere obbligatoriamente utilizzato per la realizzazione della base delle unghie effetto marmo. Come dimostra questa delicatissima manicure è bellissimo anche utilizzandolo come colore per le striature su base bianca.

Sulle unghie marmorizzate è stato utilizzato nella versione glitterata, mentre il rosa applicato sulle restanti unghie della mano è di un tono color polvere delicatissimo, che sostituisce molto bene un bianco che potrebbe risultare troppo appariscente.

Un consiglio da seguire per ottenere una manicure discreta? Assolutamente non utilizzare la tecnica del marmo glitterato su tutte le unghie!

Tocchi d’oro su unghie effetto marmo rosa

Aggiungere piccoli dettagli in oro a manicure molto neutre è una delle tendenze assolute di questo periodo.

Si tratta di una tecnica semplicissima e discreta per realizzare una manicure di grande effetto ed eleganza con pochissimo sforzo.

Leggi Anche => Unghie con dettagli in oro per una manicure preziosa

In questo caso le pagliuzze in oro sono state applicate su due sole unghie realizzate con un effetto marmo rosa dalle striature bianche. Se la paura è di applicare troppi colori su un’unghia sola il consiglio è di scegliere tonalità molto vicine per la realizzazione dell’effetto marmo.

In questo caso il bianco non fa moltissimo contrasto sul rosa chiarissimo scelto per la base, come non lo avrebbe fatto un rosa chiaro applicato a una base appena più scura. L’effetto è elegantissimo, tanto che ci sentiamo di affermare che questa nail art potrebbe essere realizzata su tutte le unghie!