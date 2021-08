By

Vuoi scoprire qual è il sentimento che ti governa? Ti basterà scegliere uno di questi quattro elementi dal test del mandala: quale ti piace?

Non dobbiamo di certo dirtelo noi che ci sono numerosi sentimenti che ci governano durante il corso della nostra giornata e nella nostra vita.

Certamente, infatti, sarai consapevole di essere più amorevole in alcuni momenti o anche di essere particolarmente rabbiosa quando senti che non puoi trattenerti.

Ma qual è il vero sentimento che ti governa, dal quale il tuo cuore è veramente guidato?

Oggi vogliamo proporti un test psicologico che ti indicherà qual è quel sentimento senza il quale veramente non sai stare e che ti caratterizza rispetto agli altri.

Non sei curiosa di conoscerlo?

Test del mandala: scopri il sentimento che governa veramente il tuo cuore

Tutti sappiamo di poter essere, a seconda dell’occorrenza, più cattivi o meno cattivi, antipatici od odiosi oppure amorevoli e gentili.

Poco importa, però, come ti senti nei determinati momenti di una giornata: è normale cambiare sentimenti o modo di essere a seconda di quello che ci succede o delle persone che incontriamo!

C’è, però, un sentimento principe che ti guida e che ispira più di tutti gli altri. Non sei curioso di sapere quale sia?

Allora non dovrai far altro che scegliere uno fra questi quattro mandala che vedi nell’immagine qui sopra.

Tra tutti i significati del mandala (che è una parola polivalente e che spesso vorrebbe stare a significare il taglio netto e quindi il sacrificio), c’è quello di meditazione e saggezza.

La sua realizzazione, infatti, può essere conseguita con numerosi materiali: per questo motivo, nel mentre si crea il mandala ci si può lasciar andare alla sperimentazione ed alla riflessione. Questo strumento è uno spazio sacro, dove potrai trovare la vera connessione con te stesso!

A questo punto, quindi, non ti resta altro da fare che scegliere il mandala che preferisci; qual è quello che sceglieresti per realizzarlo da solo?

Leggiamo insieme qual è il sentimento che ti governa e che impareresti a riconoscere in questi “spazi sacri“.

Mandala uno : hai scelto il mandala numero uno ? Allora il sentimento che guida il tuo cuore è l’euforia !

Sei una persona sempre felice e piena di energia , che non dice mai di no. Sei una persona veramente piena di risorse , che non si ferma mai e che non ha nessuna voglia di lasciare che la vita le passi vicino. Per il tuo cuore, il sentimento dell’euforia è un vero e proprio combustile che alimenta i giri del tuo “ motore “.

A volte, però, c’è il rischio che tu ti faccia prendere troppo dall’euforia , per l’appunto e ti lasci trasportare dagli eventi, non facendo sempre la scelta giusta.

Per te, però, vivere al limite e scottarti è meglio di vivere una vita triste e senza emozioni!

Il rancore! La rabbia ed il rancore, infatti, ti accompagnano da molto tempo ed in maniera particolarmente continua. Non vogliamo spingerci a dire che questi segni governano o governeranno per sempre il tuo cuore, però devi fare veramente attenzione.

Evidentemente c’è una grande rabbia nel tuo cuore che non riesci a governare od affrontare: di conseguenza, quindi, la fai sempre uscire fuori in qualsiasi situazione.

Mandala tre : chi sceglie questo mandala è governato da un sentimento piuttosto interessante . Il tuo sentimento, infatti, è quello della serenità . Sei una persona calma e tranquilla, che prende la vita con semplicità . Non hai bisogno di mostrare agli altri come stai e quello che hai. Sei contento di quello che hai e questa è una qualità veramente interessante . Sei capace di accontentarti e sei felice di quello che riesci a prendere e dare agli altri. Serenità e felicità accompagnano il tuo cuore ed i tuoi passi .

Il sentimento che governa il tuo cuore, purtroppo, è legato al sentimento “verde” dell’invidia. C’è qualcosa che ti impedisce di stare tranquillo o tranquilla e di vivere la vita felicemente, prenderla come viene.

Sei sempre a fare paragoni con gli altri: quanto si divertono, come vanno le loro relazioni, se e come sono felici più di te.

Purtroppo non riesci a fare finta di niente e la tua gelosia finisce per rovinarti numerosi giornate. Devi assolutamente liberarti da questa voglia di paragonarti agli altri: non ne uscirà mai niente di buona.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.