Scopri la classifica dell’oroscopo di oggi sui segni che portano rancore. Sei una di quelle persone che non dimentica veramente mai?

Ci sono persone che, quando litigano, finiscono per trasformare la discussione in un vero e proprio paradigma della loro relazione.

Dipende da quanto velocemente vi scusate o da come litigate: se riuscite a farlo in tempo, la persona con cui litigate potrebbe perdonarvi.

Ma se, purtroppo, avete a che fare con una di quelle persone che non possono veramente lasciar andare il rancore, allora il vostro litigio potrebbe trasformarsi in qualcosa di continuativo.

Anzi, addirittura, potrebbe non finire mai! Scopriamo insieme la classifica dell’oroscopo di oggi!

I segni che portano rancore dello zodiaco: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Ti è mai successo di renderti conto che una delle persone della tua vita era… odiosa?

Non si tratta certo di una scoperta da urlo ma di qualcosa che ha a che vedere con quanto le persone sanno perdonare. Ne esistono certe che non sono capaci di perdonare per niente!

Di chi si tratta? Ma semplicemente delle persone più rancorose dello zodiaco: per fortuna ci sono le stelle ed i pianeti a darci una mano!

Pensaci bene: magari hai un’amica che litiga, man mano, con tutti e che ha dei rapporti terminati all’improvviso e per un nonnulla.

Forse, invece, il tuo fidanzato non rivolge la persona a determinate persone della sua vita visto che, tempo addietro, gli hanno fatto un piccolo torto.

Oppure ancora sei proprio tu a renderti conto adesso che, effettivamente, ci sono numerose persone che non hai mai perdonato.

Magari per qualcosa di “piccolo” o per qualcosa di grande, questo poco importa. Semplicemente non hai nessuna intenzione di riprendere i rapporti con queste persone.

Perché? Semplicemente perché sei uno dei segni zodiacali più rancorosi dello zodiaco! Scopriamo se sei nella classifica dell’oroscopo di oggi: ecco i segni che portano rancore!

Ariete: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Ariete. Potevate immaginarvi che vi sareste trovati nella classifica dei segni più rancorosi di oggi.

Dopotutto siete veramente testardi! Per voi, il rancore, si tratta di qualcosa che difficilmente viene affrontato con calma.

Dopo esservi veramente scaldati a forza di rabbia, rimanete con un grande rancore da gestire… da soli! Meglio lasciar perdere a volte… soprattutto perché non lo risolvete mai!

Sagittario: quarto posto

Il Sagittario porta rancore in una maniera veramente strana. Loro non litigano e non decidono di raccontare a nessuno che cosa succede tra di voi.

Se gli avete fatto un torto, però, il Sagittario è capace di incamerare la sua rabbia anche per anni.

Attenderà pazientemente che vi succeda qualcosa di brutto: il suo modo di portare rancore è aspettare che vi capiti un guaio… ma non per mano del Sagittario!

Acquario: terzo posto

Anche l’Acquario, nonostante sia molto accomodante, è un segno capace di portare rancore per anni ed anni.

Non spaventatevi: si tratta solo del suo modo di fare e di essere: non può assolutamente cambiare!

L’Acquario è uno di quei segni che, veramente, non può fare a meno di legarsi tutto al dito. Si tratta di una persona che si spende tantissimo per gli altri e che, quindi, poi tende a rimanerci veramente male se qualcuno gli fa un torto.

L’Acquario è un segno che soffre molto le discussioni ma non per questo decide di fare finta di niente! Può smettere di parlarvi per ore, giorni, mesi ed anni: dovete imparare a scusarvi!

Bilancia: secondo posto

In una delle posizioni più alte della classifica dei segni zodiacali più rancorosi di tutto l’oroscopo troviamo la Bilancia.

Questo è un segno che ha sempre il sorriso sulle labbra e che, per questo motivo, non sembra assolutamente rancoroso.

Peccato, però, che la Bilancia tenda a mettere gli altri in una posizione veramente difficile quando litigano.

Dopo aver discusso con la Bilancia, infatti, lei farà assolutamente finta di niente e si comporterà come se tutto fosse ok. Peccato che non sia così!

La Bilancia porta rancore in una maniera veramente molto sottile: dirà a tutti che cosa è successo, raccontando nei minimi particolari l’accadimento ma sostenendo che non è assolutamente infastidita od arrabbiata. Metterà, quindi, gli altri nella posizione di giudicare e voi… in una situazione pessima!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che portano rancore

Al primo posto della nostra classifica di oggi, troviamo tutti i nati sotto il segno del Cancro. Ebbene sì, anche se vi raccontate (e vi raccontano) di essere tra i segni più dolci ed amorevoli dello zodiaco, siete in realtà tra i più rancorosi di tutto l’oroscopo!

Il Cancro è un maestro nel prendere tutto sul personale: qualsiasi commento, occhiata oppure semplice sensazione negativa si trasformano per lui in un vero e proprio problema.

Speriamo, poi, non vi capiti mai di litigare con un nato sotto il segno del Cancro: sono in grado di non perdonare veramente mai!

Il Cancro, infatti, è un segno che adora (quasi) portare rancore fino a quando le persone che non gli hanno fatto un torto non capiranno quanto e dove hanno sbagliato!

Per il Cancro, infatti, una discussione è il modo migliore per mettere in mostra il suo modo di fare: diciamoci la verità, potete essere dei veri maestrini!

Così presi dal culto di sé da prendere ogni parere leggermente negativo come una vera e propria offesa, i nati sotto il segno del Cancro sono particolarmente rancorosi.

Fate attenzione!