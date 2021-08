Test delle Mutandine | Dimmi che intimo porti e ti dirò che donna sei

Il Test delle Mutandine si basa su una domanda fondamentale: qual è l’intimo che usi o che vorresti usare più spesso?

Dietro una domanda apparentemente così banale c’è la possibilità di scoprire sfumature del tuo carattere alle quali difficilmente presti attenzione. Molto spesso, infatti, indossare l’intimo è un gesto automatico e ci limitiamo semplicemente a prendere la prima cosa che afferriamo nel cassetto al mattino.

In realtà non è tanto il gesto quotidiano a parlare di noi quanto il momento in cui abbiamo scelto che tipo di intimo mettere nel cassetto. Certo, non si possono mettere tutti i giorni mutandine di pizzo, ma di certo ogni donna ha un determinato tipo di intimo che ama indossare più di ogni altro, anche se non risulta particolarmente comodo.

Tu a quale tipo di intimo non rinunceresti mai? Scegline uno e scopri che tipo di donna sei.

Test delle Mutandine

1 – Slip

Nella maggior parte dei cassetti di biancheria del mondo gli slip la fanno da padrone. Comodi, igienici, resistenti ed estremamente versatili, queste mutandine hanno resistito con pochissime variazioni ai cambiamenti nella moda di diversi decenni.

Si tratta del modello di intimo più pratico in assoluto, che viene indossato molto spesso (almeno una volta al mese, nei giorni del ciclo) anche da coloro che non lo amano particolarmente ma che ne apprezzano il comfort.

Se indossi prevalentemente slip, e sono letteralmente la tua mutandina del cuore, allora possiamo dire che sei una donna molto schietta e diretta. Non ami i fronzoli e i giri di parole, preferisci essere piuttosto che apparire e sei davvero troppo impegnata a star dietro a tutte le cose che hai da fare per stare a scegliere ogni giorno un modello differente di mutandine.

Se i tuoi sono principalmente slip basic nei classici colori bianco/nero/grigio, allora sei una persona davvero essenziale, che però a volte rischia di conformarsi un po’ troppo, tanto da passare inosservata. Se al contrario i tuoi slip sono estremamente fantasiosi e tutti diversi, allora sei certamente una persona che ama la praticità, ma allo stesso tempo sai anche come esprimere la tua personalità allegra ed estroversa in ogni occasione.

2 – La Culotte

La culotte più che un paio di mutandine è un vero e proprio pantaloncino che avvolge ben bene il sedere. Se il comfort è massimo (almeno con i modelli elasticizzati e in cotone) non si può dire che le culotte siano esattamente l’intimo più sexy del mondo: sono quasi dei boxer femminili!

Se invece la culotte è in pizzo e gioca con trasparenze, volant e merletti, allora è tutta un’altra storia, e la sensualità arriva al massimo.

Se adori indossare questo tipo di intimo significa che ti piace coccolarti e ami molto prenderti cura di te. Se il tuo cassetto trabocca di culotte in pizzo piene di fiocchetti significa però che hai anche una sensualità prorompente, sapientemente mescolata a un’aria innocente e un po’ bambinesca che fa letteralmente girare la testa agli uomini. Sei una vera seduttrice? Quando vuoi assolutamente sì!

3 – Perizoma

Il perizoma ha un nome che deriva dall’antico greco e significa “ciò che gira intorno al corpo” perché, originariamente, le mutande erano realizzate avvolgendo le parti intime con una lunga striscia di stoffa, in maniera non dissimile da come si fa con le fasce dei neonati!

Ovviamente con il tempo il perizoma è profondamente cambiato: oggi queste mutandine sono caratterizzate da un filo sottilissimo che passa attraverso le natiche e si congiunge al piccolo triangolo di stoffa che copre la parte anteriore del nostro corpo.

Si tratta sicuramente delle mutandine più piccole in assoluto, quelle che puntualmente rimangono sul fondo della lavatrice perché sono troppo piccole da vedere.

Se il perizoma è la tua passione segreta per quanto riguarda l’intimo, allora sei una persona estremamente sicura di sé: non hai bisogno di filtri tra te e il mondo esterno, sai perfettamente quello che vuoi e non hai paura di esporti per affermare le tue idee o semplicemente far conoscere la tua vera personalità. Hai carattere da vendere!

4 – Brasiliana

Le mutandine brasiliane sono una perfetta via di mezzo tra lo slip e il perizoma: si caratterizzano per due larghe fasce di pizzo sul retro che terminano però in una sottile striscia collegata alla parte anteriore. Il risultato è che il sedere appare perfettamente “incorniciato” da due sensualissime strisce di stoffa che lo mettono in grande evidenza.

Se le mutandine brasiliane sono le tue preferite in assoluto e le indosseresti in ogni occasione sei una persona che ama divertirsi e odia porsi limiti. Il tuo motto di vita potrebbe essere tranquillamente “cogli l’attimo”, perché ogni istante potrebbe trasformarsi in un momento memorabile dell’esistenza.

La tua energia e la tua sensualità sono strabordanti e di certo non sei una persona che passa inosservata: passare inosservati, per te, probabilmente equivale a un peccato mortale! Se più persone fossero come te il mondo sarebbe sicuramente un posto migliore!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.