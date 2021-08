Canalizza tutte le tue energie nella giusta direzione e migliora il tuo presente. Ti sveliamo cosa fare dopo che avrai scelto una porta.

Ti auguri di vivere serenamente il tuo futuro? Per avere una vita appagante dovremmo imparare a canalizzare le nostre energie. Viviamo in un mondo frenetico e conduciamo una vita ricca di impegni, diamo importanza a tutto e cerchiamo di fare tutto ma il tempo scorre e non basta mai e finiamo spesso per lasciare indietro qualcosa. Concentrando tutte le nostre energie su un obiettivo specifico otterremmo maggiore successo. Non possiamo avere tutto ma possiamo procedere per obiettivi. Raggiunto un traguardo ne compare un altro all’orizzonte. Il test di oggi analizzando le tue scelte inconsce ti mostra da dove iniziare per sbrogliare il filo intrecciato della tua vita. Ogni porta ti direziona verso il primo obiettivo da raggiungere e quindi verso il primo settore che richiede tutte le tue energie.

Test: scegli una porta e ti dirò dove concentrare le tue energie

Osserva attentamente le tre porte, quale di loro attira la tua attenzione? Quale porta varcheresti? La tua scelta ti fornisce un prezioso consiglio per iniziare da ora a fare qualcosa per migliorare il tuo futuro.

Soluzione del test

Ecco cosa indica la tua scelta:

1. Se hai scelto la prima porta devi canalizzare le tue energie sul BENESSERE FINANZIARIO

Nonostante i tuoi sforzi non stai godendo di una situazione finanziaria positiva. Lavori molto ma guadagni poco? Non puoi permetterti di toglierti uno sfizio e hai sempre l’impressione di doverti accontentare e fare sacrifici? E’ giunto il momento di cambiare le carte in tavola, hai preso la direzione sbagliata, sei demotivato e presto sarai anche improduttivo. Meriti un lavoro che ti piaccia e che ti appaghi. Fai un lavoro che ti piace e ti sembrerà di non lavorare affatto. Lavorare bene è anche garanzia stabilità finanziaria. Non precluderti opportunità, sconfina, cerca, abbi il coraggio di cambiare tutto, investi nel tuo futuro.

2. Se hai scelto la seconda porta devi canalizzare le tue energie sulla tua SALUTE

E’ tempo di pensare alla tua salute e di prenderti cura del tuo corpo a lungo trascurato. Cattiva alimentazione e poco sport l’hanno fatta da padrone e il risultato è un fisico appesantito e poco vitale. Questo è il momento perfetto per iniziare a prenderti cura della tua salute. Ricorda che il corpo sano e pieno di energia ti permette di affrontare la vita con uno spirito diverso. I problemi di salute sono limitanti, non sottovalutarlo.

3. Se hai scelto la terza porta devi canalizzare le tue energie sulle RELAZIONI

hai trascorso un anno da eremita, colpa anche della pandemia e delle molte restrizioni sociali che ha portato, non hai dedicato molto tempo ad approfondire rapporti con gli altri e a fare nuove amicizie. Ricordati che avere una vita sociale attiva è una valvola di sfogo e una via di fuga dallo stress. Avere degli amici, passare belle serate in compagnia, ridere dei problemi della vita, alleggerisce, libera e guarisce. Apriti agli altri, colleziona bei momenti, intrattieni relazioni che apportano pace ed armonia nella tua vita.