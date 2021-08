Qual è il tuo ruolo in famiglia? Scopriamolo con il test della famiglia di oggi: scegli una mano e scopriamo chi sei veramente in famiglia!

Tutti noi, in famiglia, abbiamo un ruolo da “portare avanti“.

No, non parliamo del fatto che tu sia figlio, mamma o papà, fratello o sorella, zio, nonna (e chi più ne ha più ne metta) di qualcun altro.

Parliamo di tutti quei “ruoli” non detti ma che, di fatto, costituiscono una vera famiglia.

Oggi ti chiediamo di scegliere un elemento dal nostro test (ed uno soltanto) per scoprire chi sei veramente quanto parliamo di famiglia.

Non sei curioso di conoscere quale sia la tua vera funzione nell’ambito… familiare?

Test della famiglia: scopri qual è il tuo vero ruolo tra i tuoi familiari

L’hamsa, o Mano di Fatima, è un amuleto a forma di mano (la paroma hamsa si traduce come “cinque“), famoso per essere un simbolo di protezione.

La figura, rappresentata da una mano destra aperta con un occhio al centro e dovrebbe essere in grado di individuare i pericoli e proteggere le famiglie da questi.

Per questo motivo, quindi, l’abbiamo scelta oggi come simbolo per il nostro test di personalità riguardo la famiglia!

In ogni contesto familiare, infatti, ci sono dei ruoli che tutti ricopriamo senza neanche rendercene conto.

LEGGI ANCHE –> Sei sicura di capirne di moda? Prova il nostro test di oggi e scegli il tuo costume preferito

Non parliamo, ovviamente, di quelli “standard“. Ci sono figli, genitori, nipoti e nonni, cugini, zii e distanti parenti: quelli li conosciamo!

In ogni contesto familiare, però, capita che differenti persone possano assumere un ruolo: quale sarà il tuo?

Se hai sempre pensato di essere più responsabile di tuo fratello maggiore o più amorevole dei tuoi nonni, questo è il test che ti darà conferma delle tue sensazioni.

Proviamo?

Mano numero 1

Per la tua famiglia tu sei una figura decisamente importante: sei la persona che “provvede” alla famiglia!

Questo è un ruolo che, generalmente, almeno nell’antichità era quasi completo appannaggio degli uomini anche per via dell’impossibilità, per le donne, di trovare lavoro.

Adesso, invece, ad essere la persona più “abbiente” in tutti i sensi, sei proprio tu!

Il tuo ruolo all’interno della famiglia, poco importa il genere o la tua età, è quello della persona che lavora duramente per garantire agli altri uno standard abbastanza alto di vita.

Sei una persona che ha un’etica lavorativa piuttosto forte e che ha messo al primo posto la voglia e il bisogno di lavorare. Magari non sei sempre presente a compleanni o cene e magari il tuo lavoro ti ha portato lontano dalla tua famiglia. Però sei tu il punto cardine per gli altri: chi ha un problema, anche di soldi, viene da te!

Sei “il papà” di tutta la tua famiglia!

Mano numero 2

Se hai scelto la mano numero due, ricopri un ruolo decisamente fondamentale. Sei la persona che, in famiglia, si occupa di tutte le questioni burocratiche, assicurandosi che non ci siano problemi od atti illeciti perpetrati nei vostri confronti!

Sei la persona che si occupa di pagare le bollette e tenere sott’occhio multe ed accuse varie che potrebbero essere rivolte alla tua famiglia.

Sembra un ruolo poco importante (chi, al giorno d’oggi, potrebbe mettersi ad attentare al buon nome della tua famiglia) eppure è ancora utilissimo!

Senza neanche rendertene conto sei la persona che si occupa di tutelare la vostra reputazione, oltre a tenere sotto controllo gli affari della famiglia.

Sei il “nonno” della famiglia!

LEGGI ANCHE –> Test delle Sirene | Qual è la qualità che mostri di meno al mondo?



Mano numero 3

Se hai scelto la mano numero tre possiamo ben dire che sei una delle persone più amorevoli della tua famiglia.

Sei una persona che ha uno spiccato senso della famiglia, intorno alla quale si formano quasi spontaneamente delle “bolle“.

Tutti vogliono avere un pezzetto di te: ti chiedono consiglio, ti vogliono nella loro vita, ti mostrano le cose di cui sono più orgogliosi.

Il tuo ruolo è quello di “unire” tutta la famiglia: senza di te, effettivamente, gli altri si sentono persi!

Ormai avrai già capito qual è il tuo ruolo ma noi vogliamo dirtelo lo stesso: è evidente che sei la “mamma” della tua famiglia. Tutti aspettano di sapere che cosa farai e come lo farai per regolarsi e senza di te non si possono prendere decisioni importanti!

Mano numero 4

Chi sceglie la mano numero quattro è una persona che ha una spiritualità decisamente pronunciata. La tua fede è forte ed incrollabile (poco importa, relativamente, in cosa) ed il tuo ruolo nella famiglia è proprio quello di aiutare gli altri ad elevarsi spiritualmente!

Sei la persona che si occupa della vita “mistica” della famiglia.

In tempi anche piuttosto recenti saresti potuta essere la persona che si occupava di portare tutti in chiesa la domenica o che riuniva tutti intorno al tavolo per una preghiera.

Non scordi mai di ringraziare le forze che ti permettono, ogni giorno, di vivere una vita proficua e felice e ti assicuri che la tua famiglia sia grata alla stessa maniera!

Nella famiglia, ricopri il ruolo di “nonna“.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.