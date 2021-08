Non è che il tuo partner è nella classifica dei segni zodiacali che non vogliono sposarsi? Meglio scoprire immediatamente chi si trova nelle prime cinque posizioni (e chiedergli che cosa ne pensa!).

Sposarsi o non sposarsi, questo (a volte) è il problema.

Non c’è bisogno di diventare novelli Amleto, infatti, per scoprire che quando si inizia a parlare di matrimonio, tantissime persone diventano veramente nervose.

Al tuo partner sudano le mani e si guarda intorno circospetto appena ti fermi a guardare gli anelli in una vetrina? Quando qualcuno dei vostri amici annuncia il matrimonio lo vedi sbiancare ed ha bisogno di una boccetta di sali?

Ehi, ma siamo proprio sicuri che sia il tuo partner e non uno sconosciuto?

Iniziamo a conoscere meglio il tuo partner scoprendo se si trova nella classifica dell’oroscopo di oggi.

I segni zodiacali che non vogliono sposarsi: la classifica dell’oroscopo

Basta, è arrivato il momento di scoprire se il tuo fidanzato ha intenzione di sposarti. Come? Assolutamente senza chiederlo a lui ma consultando la classifica dell’oroscopo di oggi che riguarda i segni zodiacali che non si vogliono assolutamente sposare!

Per fortuna, infatti, stelle e pianeti ci danno una mano a riconoscere tutte le persone che non hanno voglia di sposarsi.

Meglio sapere se stai con uno di loro o se, fortunatamente, non siete entrambi nella classifica dell’oroscopo di oggi, non trovi?

Scoprire quali sono i segni che non vogliono sposarsi potrebbe essere un buon modo per aprire la discussione riguardo l’argomento matrimonio.

Ti basterà, semplicemente, far vedere questa classifica al tuo partner soprattutto se si trova in prima posizione.

Qualche risata, qualche battutina… e finalmente si parlerà di fiori d’arancio!

Ecco la classifica dell’oroscopo di oggi: speriamo proprio che tu non ci sia!

Capricorno: quinto posto

Diciamo che l’idea del matrimonio non è quella preferita dai nati sotto il segno del Capricorno. Il motivo è semplice: dovrebbero rinunciare alla propria indipendenza ed anche (almeno nella loro mente) alle lusinghe della vita da single.

Il Capricorno è un segno che crede di voler stare da solo: ama il silenzio e la pace, la quiete e, soprattutto, non dover pensare ai bisogni altrui.

Appena si trova da solo, però, si ricrede: insomma, diciamo che per lui il matrimonio è veramente l’ultima spiaggia!

Vergine: quarto posto

Per quanto ai nati sotto il segno della Vergine non sfuggano i benefici di una relazione lunga e duratura, l’idea del matrimonio li destabilizza un poco.

Se la Vergine dovesse sposarsi, infatti, tutto dovrebbe essere assolutamente perfetto: secondo loro, però!

L’idea di sposarsi e poi di poter fallire, di dover separarsi o di doversi adeguare ad una situazione che non possono controllare completamente, spaventa abbastanza la Vergine.

Per loro il matrimonio non è mai un’opzione: magari in un futuro, lontano (molto, molto lontano!).

Scorpione: terzo posto

I nati sotto il segno dello Scorpione si sposano solo se hanno un buon motivo. L’amore, per quanto alla fine li intrighi, non è mai tra i motivi per mettersi in ginocchio e fare la domanda!

Lo Scorpione è, infatti, un segno che può diventare molto egoista e concentrato sui suoi bisogni.

Sposarsi vorrebbe dire dover accogliere qualcun altro nella propria vita e dover prendere decisioni insieme.

Per quanto per tantissime persone questo sia un aspetto positivo del matrimonio, per lo Scorpione la questione diventa decisamente scottante. Abituati ad avere l’ultima parola su tutto ed a gestire la propria vita senza interferenze altrui, per loro il matrimonio potrebbe rappresentare un rischio.

Se vi chiedono di sposarli è proprio perché sono veramente sicuri che siate l’amore della loro vita!

Leone: secondo posto

Mettiamo i nati sotto il segno del Leone al secondo posto della nostra classifica ma con una riserva importante.

Non appena avranno trovato il vero amore della loro vita, o quello che credono tale, i nati sotto il segno del Leone non si faranno problemi a dire “sì” di fronte l’altare!

Fino a quel momento, però, purtroppo il Leone non vede altro nel matrimonio se non un’istituzione che uccide l’amore.

Per loro dare la propria parola ed il proprio onore è qualcosa di importantissimo e non possono che farlo solo quando saranno estremamente sicuri dell’altra persona!

Se si sposassero troppo presto rischierebbero di mettere troppa pressione al proprio rapporto e di “uccidere” l’amore che provano per il partner.

Insomma: il matrimonio, per il Leone, è l’ultimo passo da compiere e di certo non qualcosa da cui partire. Il matrimonio è l’arrivo, non l’inizio!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni che non vogliono sposarsi

La palma dei segni più “liberi” di tutto l’oroscopo va sicuramente ai nati sotto il segno dei Gemelli. Sposarsi? E perché mai?

I Gemelli sono persone che non hanno assolutamente voglia di rinchiudersi in quella che considerano a tutti gli effetti una “gabbia“.

Per loro, il matrimonio, è una scusa per rendere le persone schiave della normalità… qualcosa che i Gemelli non sognano neanche da lontano!

Per i Gemelli, sposarsi, vorrebbe dire dover perdere la propria indipendenza che è per loro quanto di più importante ci sia sulla faccia della terra.

Obiettivamente, i nati sotto questo segno, sono persone abituate a mollare tutto da un momento all’altro, cambiando vita, città, amori ed amicizie.

Per i Gemelli è importantissimo poter vivere tranquillamente, senza dover per forza aiutare gli altri con le loro aspettative. Il sentimento, certamente, c’è e i Gemelli sono in grado di amare con forza. Non amano nessuno, però, tanto quanto amano sé stessi: per questo motivo, il matrimonio, è qualcosa dalla quale rifuggono: non provate ad ingabbiarli!