Francesco Monte pensava di passare inosservato, ma la sua drastica decisione su Giulia Salemi è stata prontamente notata dal web.

Francesco Monte non ha mai fatto mistero di non apprezzare tantissimo il mondo della cronaca rosa. Meno si parla di lui, in questo campo, e più è contento. Preferisce che il grande pubblico si concentri sulla musica a cui sta lavorando piuttosto che al gossip. Nonostante ciò, però, ogni suo gesto è sapientemente scrutato dagli utenti della rete a cui non sfugge nulla.

Se l’ex tronista di Uomini e Donne pensava che il suo ultimo gesto potesse passare inosservato, beh si sbagliava di grosso perché gli utenti della rete hanno notato tutto e sui social non si fa altro che parlare della drastica decisione presa nei confronti di Giulia Salemi, la bella modella di origini persiane con cui ha avuto una relazione qualche tempo fa.

Francesco Monte ha preso una drastica decisione su Giulia Salemi. Decisione che ha visto protagonista anche la figlia di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti unfollowata da Francesco Monte per Giulia Salemi

Aurora Ramazzotti nelle scorse ore è andata a cena con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, una delle coppie più amate dell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ed ha deciso, come molti suoi colleghi e coetanei sono soliti fare, di pubblicare il tutto sui social.

Il contenuto social però sembrerebbe non essere stato apprezzato da Francesco Monte, che ha deciso subito di passare all’azione pur di non rivedere la sua ex fidanzata. Scegliendo, dunque, di levare il segui alla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Il gesto però non è affatto sfuggito agli attenti utenti della rete che ne hanno non solo prontamente parlato su Twitter, ma hanno anche avvisato la Ramazzotti, che di recente è apparsa più somigliante che mai alla Hunziker, che non si è di certo tirata indietro, commentando il tutto con delle emoticon che ridono.

La drastica decisione di Francesco Monte ha stupito non solo gli utenti della rete, che non si aspettavano minimamente che pur di non rivedere la sua ex fidanzata potesse levare il segui ad un suo contatto con cui probabilmente c’è stata un’amicizia, ma anche i diretti interessati. Tant’è che la scelta dell’ex tronista ha strappato un sorriso, come potete notare dallo screen pubblicato in basso, ad Aurora che non si aspettava tutto questo.

La scelta di Francesco ha spiazzato gli utenti della rete e Giulia Salemi, almeno per il momento, ha deciso di glissare il tutto. Senza dare troppa importanza a quanto accaduto.