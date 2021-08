“Da 24 anni rendi la mia vita migliore”: la dedica più bella è dell’amatissima conduttrice

By

La famosa conduttrice ha regalato un vero e proprio momento di puro amore sul suo profilo Instagram: la dedica è di quelle che commuovo chiunque.

Un messaggio carico d’amore in un post che su Instagram intenerisce proprio tutti. Sotto infatti i commenti di plauso proprio non mancano:

“Che bel ragazzo, dolce e gentile 👏👏👏”

“che emozione le tue parole ❤️ ❤️❤️”

“Meravigliosa dedica..”

Le parole commoventi sono state scritte da una famosissima signora dello spettacolo italiano e indirizzate al grande amore della sua vita, un amore che oramai la accompagna da 24 anni. Di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

La dedica della conduttrice per la persona più importante

“Detesti essere fotografato , non ami vestirti come gli altri e hai un inspiegabile avversione a tagliarti i capelli in compenso adori la natura , la musica e cantare anche se sei l’unico stonato della famiglia … Ma hai talmente tante qualità dentro , tanto entusiasmo e tanta luce che da 24 anni anni rendi la mia vita migliore , ogni giorno che ho la fortuna di averti vicino ( e purtroppo sono sempre troppo pochi , ma e’ giusto così ) . Auguri amore mio #24anni #scusatelasdolcinatezza“

Alessandro, l’unico figlio maschio di Cristina Parodi che lo chiama affettuosamente “Ale”, compie 24 anni e la mamma ha deciso di condividere tre foto molto speciali e una dedica emblema della tenerezza stessa.

Il ragazzo ha studiato a Bologna dove si è laureato in Scienze Ambientali: il suo desiderio era lottare contro il cambiamento climatico e forse è anche per questo suo approccio impegnato che la mamma lo descrive sempre come caratterialmente molto simile a lei. Si aggiunga poi l’hobby del surf e ne esce il ritratto di un ragazzo veramente interessante.

Non stupisce dunque che sia il vero e proprio pupillo di mamma Cristina (del resto è anche l’unico maschio) e che questo grande affetto appaia così lampante.

In molti commenti i fan della presentatrice si sono uniti agli auguri e noi certo non possiamo essere da meno: tanti auguri dunque al figlio di Cristina Parodi per un compleanno più che felice.