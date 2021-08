Test delle Sirene | Qual è la qualità che mostri di meno al mondo?

Il test delle Sirene mira a mettere in luce una delle tue qualità nascoste, e nello specifico quella che per il tuo inconscio è più importante e, per questo motivo, viene rivelata raramente.

Ognuno di noi mostra molto spesso alcuni aspetti del proprio carattere mentre preferisce tenerne altri nascosti. Non si tratta di una scelta consapevole, nella maggior parte dei casi: ci comportiamo così in maniera istintiva e inconsapevole.

La finalità di questo processo che si attiva automaticamente nel nostro inconscio è di protezione: pensiamo ad esempio che un certo lato del nostro carattere possa esporci a sofferenze inutili oppure che potrebbe non essere apprezzato dal resto della società, quindi è meglio tenerlo celato.

Le sirene sono simbolo di ciò che abita nel profondo, lontano dagli occhi della maggior parte delle persone. Per questo motivo molto spesso le sirene sono utilizzate come simboli dell’inconscio femminile e dei suoi vari aspetti.

Per eseguire correttamente questo test ti invitiamo a osservare per qualche istante le quattro sirene che ti proponiamo in quest’immagine e a prestare attenzione ai particolari che le caratterizzano, nonché al tipo di stile con cui sono rappresentate. Scegli quella che senti più vicina a te scopri quale aspetto di te tendi a nascondere.

Test delle Sirene

1 – La Sirena che Suona

La sirena che suona utilizzando una conchiglia viene rappresentata attraverso colori pastello e piccoli dettagli come la collanina intorno alla coda e la coroncina di stelle marine.

I suoi occhi chiusi fanno pensare che sia assorta nei suoi pensieri e che sia concentrata esclusivamente sulla musica.

Se hai scelto questa sirena probabilmente hai un animo sensibile e molto artistico che però tendi a nascondere un po’ oppure a lasciare “libero” soltanto quando sei sola, lontano dagli occhi e dai giudizi delle altre persone.

Molto spesso le persone che si comportano in questo modo sono piuttosto insicure e non hanno molta fiducia nelle proprie capacità: per questo motivo temono (anzi, sono quasi certe) che il giudizio delle altre persone nei loro confronti sia negativo.

Prova ad avere un po’ di fiducia in più nelle tue capacità e ricorda: le tue insicurezze non dipendono soltanto da te, ma da una serie molto complessa di fattori che hanno influenzato il tuo passato e forse anche il tuo presente.

2 – La Sirena Seduttrice

Questa sirena ha lunghi capelli biondi, fianchi pronunciati e un atteggiamento molto seducente. Il suo viso esprime piena sicurezza e desiderio di farsi ammirare.

Se hai scelto questa sirena in particolare è possibile che tu ti senta un po’ vanitosa: vorresti essere più spesso al centro dell’attenzione e ti piacerebbe essere ammirata per la tua bellezza o per il tuo carisma.

Molto probabilmente vivi questi sentimenti con un senso di colpa che ti spinge a nascondere questo aspetto del tuo carattere perché lo ritieni piuttosto frivolo.

C’è la possibilità che tu abbia ricevuto un’educazione molto severa e che ti abbiano insegnato che essere troppo egocentrici sia un difetto: per quanto questo sia assolutamente vero, non c’è nulla di male a volersi sentire un po’ protagoniste ogni tanto! Concediti un po’ di spazio per essere davvero te stessa e probabilmente sarai un po’ più felice.

3 – La Sirena Bambina

Di tutte le sirene che ti abbiamo proposto, la numero 3 è probabilmente quella rappresentata con un aspetto più infantile. I grandi occhi innocenti e il sorriso pieno di fiducia rappresentano benissimo l’atteggiamento tipico dei bambini che si aprono al mondo con fiducia e con speranza.

Se hai scelto questa Sirena, probabilmente vorresti sentirti libera di far emergere di tanto in tanto la tua bambina interiore. Uno dei tuoi maggiori desideri, probabilmente, è trovare qualcuno che si prenda cura di te e a cui tu possa completamente affidarti.

Si tratta di un aspetto molto dolce del tuo carattere, ma forse fai bene a non mostrarlo spesso al mondo: se sei una persona adulta potresti essere considerata immatura, mentre se sei una persona ancora giovane potresti imbatterti in qualcuno che potrebbe approfittarsi di te e del tuo buon cuore.

4 – La Sirena Malinconica

Questa sirena è stata rappresentata con un aspetto triste e piuttosto dimesso. Anche i colori che sono stati scelti per la sua coda e i suoi capelli richiamano la malinconia e la timidezza.

La sua bocca non sorride, ed esprime piuttosto una certa preoccupazione, ed è l’unica delle quattro a trovarsi tra foglie e piante del fondale marino, come se cercasse di nascondersi.

Se hai scelto questa come sirena che più di ogni altra ti rappresenta, probabilmente non stai affrontando un periodo facile della tua vita, per una serie di ragioni che possono essere molto varie.

C’è la possibilità che tu spesso ti senta triste ma scegli di non mostrarti abbattuta per non essere giudicata dagli altri oppure per non far preoccupare le persone che ti sono intorno.

Da una parte si tratta di un atteggiamento molto nobile da parte tua, ma a lungo andare potrebbe essere dannoso per il tuo benessere fisico e soprattutto mentale. Sarebbe molto meglio, per te e per le persone che ti sono intorno, se tu riuscissi ad esprimere in maniera compiuta tutte le tue emozioni, anche quelle che ritieni che siano negative. Non c’è nulla di male nell’attraversare un “periodo no”, nell’avere incertezze o preoccupazioni: parlarne può essere la via per lasciarsi queste difficoltà alle spalle.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.