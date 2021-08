Spaghetti con gli scarti di polpo: la ricetta anti-spreco da provare

Forse non sai che puoi riutilizzare gli scarti di polpo per preparare un sugo delizioso con il quale condire gli spaghetti. Ecco la ricetta anti-spreco da provare assolutamente. Farai un figurone con i tuoi ospiti!

Il nostro benessere passa anche dalla tavola. Ci impegniamo ogni giorno a selezionare cibi di ottima qualità, con un occhio di riguardo per frutta, verdura e ortaggi di stagione. Nella dieta mediterranea c’è spazio anche per le carni e i vari tipi pesce.

Un posto d’onore spetta ai molluschi, con tante proprietà benefiche. Sono ricchi di proteine e, al contempo, poveri di lipidi, quindi perfetti per le diete ipocaloriche. Hanno buone concentrazioni di vitamine del gruppo B (in particolare di vitamina B12) e sali minerali tra cui iodio, fondamentale per il buon funzionamento della tiroide, ferro, zinco, fosforo, potassio, magnesio, sodio e selenio.

Chi ama le ‘ricette di mare’ utilizza spesso il polpo. E’ un mollusco cefaloide che si presta bene sia per la preparazione di antipasti che di primi (o secondi) piatti. Grazie alla notevole quantità di tessuto connettivo, questo mollusco ha il vantaggio di essere un alimento molto saziante, pur essendo povero di grassi (circa l’1% de peso).

Del polpo non si butta via quasi nulla! Con i suoi ‘scarti’ si possono realizzare tante ricette gustose. Te ne proponiamo una perfetta anche per i palati più raffinati. Scopri subito come si realizza!

Spaghetti con scarti di polpo e crema di broccoli: una bontà!

In cucina non si butta via quasi nulla! E’ la regola d’oro da seguire per abbattere gli sprechi in tempi di ‘spending review domestica’.

Se hai acquistato un polpo fresco troppo grande sappi che, una volta lavato, pulito e tagliato, puoi conservarlo in frigorifero per 24 ore, all’interno di una vaschetta di plastica o di vetro con chiusura ermetica. Così facendo, potrai utilizzarlo per preparare un altro piatto gustoso. Puoi scegliere tra un’infinità di ricette!

LEGGI ANCHE –> Polpo perfetto? Forse anche tu stai commettendo questi errori

Vediamo insieme come si preparano gli spaghetti agli scarti di polpo e crema di broccoli. Sono una vera bontà! Seguiamo la ricetta proposta su petitchef.it.

INGREDIENTI (per 5 persone)

Scarti di polpo lessato

brodo di polpo

2 filetti d’acciuga

1-2 broccoli siciliani (a seconda della grandezza)

1 spicchio d’aglio

peperoncino

olio extra vergine d’oliva

sale

prezzemolo

pepe

spaghetti

PREPARAZIONE

Lessa il broccolo in acqua salata. Poi taglialo a pezzetti e mettilo nel bicchiere del mixer, aggiungendo i filetti d’acciuga e un po’ d’acqua di cottura. Tritura il tutto fino ad ottenere una crema. Metti ad imbiondire un aglio in una padella con dell’olio evo e un po’ di peperoncino. Aggiungi poi gli scarti del polpo e lasciali rosolare per qualche minuto, aggiungendo un mezzo mestolo di brodo. Da parte cuoci gli spaghetti e, poi, scolali al dente conservando però un po’ d’acqua di cottura. Falli saltare nel sughetto del polpo per 3-4 minuti. Infine, aggiungi un po’ di prezzemolo tritato. Disponi sul fondo del piatto la crema di broccolo. Fatto questo, puoi adagiarci sopra la quantità di spaghetti al polpo desiderata. Prima di servire, ricorda di aggiungere una spolverata di pepe nero e un filo di olio extra vergine d’oliva. Per arricchire la decorazione del piatto, puoi aggiungere ai lati due pomodorini di Pachino. Come si dice… anche l’occhio vuole la sua parte!

Puoi anche utilizzare gli scarti del polpo (già scaldati e tagliati) per preparare un delizioso antipasto. Ti basterà lessare 2 patate e pelarle, dopo averle lasciate raffreddare. In una ciotola abbastanza grande unisci il polpo, le patate tagliate a pezzi, uno spicchio d’aglio triturato (ma non troppo), un po’ di sale, dell’olio extra vergine d’oliva e del succo di limone.

Infine, aggiungi una spolverata di prezzemolo per dare più colore al piatto. Et voilà, il tuo antipasto è pronto per essere servito!