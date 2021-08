Sei uno dei segni più spontanei dell’oroscopo? Scopriamo insieme se quello che fai è animato da buone intenzioni o se sei un calcolatore!

Che nessuno dica che non sei spontaneo!

O meglio, che nessuno dica alle persone presenti nella classifica dell’oroscopo di oggi che non sono spontanee: abbiamo la certificazione di stelle e pianeti dalla nostra!

L’oroscopo, infatti, può aiutarci a stabilire una linea di confine abbastanza netta tra persone che pensano di prenderci in giro e… i veri cuori puri!

La classifica di oggi si concentrerà su tutte quelle persone che sono “spontanee“. Vediamo se troviamo qualcuno che conosci (o anche il tuo segno) tra le prime cinque posizioni e chiediamoci che fine hanno fatto tutti quei segni che sembravano tanto spontanei… ma forse non lo sono veramente!

Ecco la classifica di oggi!

I segni più spontanei dell’oroscopo: ci sei nella classifica di oggi dei segni zodiacali?

Essere spontanei, lo sappiamo bene, è una bellissima qualità.

Saper o voler fare qualcosa solo per il gusto di farla, il più delle volte, ci porta a vivere esperienze meravigliose e a far vedere agli altri il nostro vero carattere.

Come si fa, però, a dividere le persone spontanee veramente da quelle… beh, diciamocelo, piuttosto false?

Oggi abbiamo deciso di concentrarci sulle persone positive e, quindi, di realizzare la classifica dei segni più spontanei dell’oroscopo.

Scopriamo se ci sei in classifica, se c’è il tuo partner o qualche tuo amico: le persone che non vedi… beh, adesso saprai che i loro gesti non sono proprio spontaneissimi!

La classifica dell’oroscopo di oggi ci mostrerà tutti coloro che sono veramente spontanei: non sei curioso?

Toro: quinto posto

All’inizio della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Toro. Certo, questo segno a volte fa qualcosa calcolandolo ma per il resto del tempo è veramente spontaneo!

Da parte sua, infatti, il Toro è uno di quei segni che non può proprio fare a meno di fare… ehm, quello che sente quando lo sente!

Il Toro si preoccupa veramente poco del giudizio degli altri ed è capace di fare quasi esclusivamente gesti spontanei, sia nel bene che (purtroppo) nel male!

Sagittario: quarto posto

Anche se c’è chi immaginerebbe di vederlo più in alto nella nostra classifica dell’oroscopo di oggi, possiamo assicurarvi che il quarto posto è più che meritato per il Sagittario.

Questo è un segno capace di fare gesti spontanei e dal cuore veramente bellissimi ma che non disdegna un minimo di programmazione.

Spesso e volentieri, infatti, il Sagittario ha in mente un piano: magari non ben definito e neanche troppo chiaro ma le sue motivazioni le ha.

Quindi sì, il Sagittario è decisamente spontaneo ma… non troppo!

Capricorno: terzo posto

Anche se si tratta di uno dei segni più concreti e pratici di tutto l’oroscopo, il Capricorno può occupare senza vergogna il primo gradino del podio.

I nati sotto il segno del Capricorno, infatti, possono essere veramente spontanei quando vogliono!

Questo segno non ha paura di risultare “ridicolo” e non si fa di certo problemi per quanto riguarda il giudizio degli altri.

Il Capricorno fa quello che vuole, quando vuole: specialmente quando ha qualche interesse romantico in ballo, poi, il Capricorno diventa veramente il più spontaneo di tutti!

Leone: secondo posto

Nella nostra classifica, poi, non possiamo assolutamente dimenticarci dei nati sotto il segno del Leone. Questo è uno dei segni più spontanei (per sua disdetta) di tutto lo zodiaco!

Il Leone, infatti, detesta questo suo atteggiamento passionale ed impulsivo e vorrebbe veramente riuscire a controllarsi.

Peccato che non ci riesca proprio! Il Leone, infatti, è uno dei segni più spontanei dell’oroscopo: nella rabbia come nell’amore, nessuno riesce a battere il suo candore!

Nonostante provi ad avere una regola, anche precisa, su come comportarsi e cosa fare, il Leone è veramente spontaneo.

Di più: appena conosce bene qualcuno, il Leone finisce per diventare un esempio di spontaneità. Tantissime persone lo prendono a modello e finiscono per imparare da lui, come se fosse un maestro Jedi. Peccato che il Leone vorrebbe essere tutto… meno che spontaneo!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni più spontanei dell’oroscopo

Al primo posto della nostra classifica di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno dei Gemelli: come potrebbero non essere loro i più spontanei dello zodiaco?

I Gemelli, infatti, non fanno mai nulla che non sia per il loro interesse… anche se spontaneamente!

I Gemelli sono famosi per fare quello che vogliono, quando vogliono e senza preoccuparsi minimante delle conseguenze. Scappare in capo al mondo, ricostruirsi una vita in un’altra città, recidere da un contratto oppure, semplicemente, dichiarare il proprio amore a qualcuno.

Tutto può avvenire di punto in bianco, senza segnali o programmazioni: e l’ultimo a sapere come andranno le cose è proprio il nato sotto i Gemelli stesso!

Questo è un segno che ha fatto della spontaneità la sua bandiera. I Gemelli, infatti, non hanno paura di risultare “sciocchi” o poco concreti.

Gli altri, per loro, non contano quasi niente (anche le persone a cui tengono davvero). Per i Gemelli conta solo la propria vita: fanno bene, visto che spesso si divertono molto più degli altri!