Tutte le anticipazioni dei nuovi episodi di Love is in the Air, tutte le trame e quello che succederà fino al 20 agosto nella soap turca

Eda Yildiz è una ragazza povera, proveniente da una famiglia umile con molti sogni nel cassetto. Desidera diventare un architetto paesaggista purtroppo però la sua famiglia non può permettersi di sostenerla economicamente per raggiungere i propri obiettivi. Dopo aver perso i suoi genitori quando era giovane, questa brillante studentessa prosegue i suoi studi grazie a borse di studio.

Tuttavia, un uomo attraverserà il suo cammino e rovinerà i suoi piani. Si tratta di Serkan Bolat, un uomo facoltoso. Lui dopo averle fatto perdere la borsa di studio potrebbe farla riabilitare ma non lo fa. O perlomeno lo fa solo il cambio di qualcosa: vuole che Eda si finga la sua fidanzata per un paio di mesi. Eda, detestandolo, rifiuta. Ma solo all’inizio. In un secondo momento, infatti, cambia idea e decide di accettare l’accordo. I due cominciano a fingersi una coppia.

La serie TV turca ha conquistato anche il web e trasformato in celebrità i due protagonisti Kerem Bürsin e Hande Erçel. In particolare Bürsin è considerato il “rivale” di Can Yaman, poiché i due attori si contendono il cuore delle spettatrici. Sullo sfondo della moderna Istanbul, “Love is in the air“, racconta la storia di amore e odio dei due personaggi che, di fatto, confermano la regola secondo cui gli opposti si attraggono.

Anticipazioni Love is in the air: ecco cosa succederà nei nuovi episodi fino al 20 agosto 2021

Problemi, dubbi, gelosie in vista nelle nuove puntate di Love is in the Air. Secondo le nuove anticipazioni tutto avrà origine quando Eda Yildiz (Hande Ercel) accetterà di uscire a cena con Efe Akman con l’unico scopo di smascherarlo. Una decisione, che susciterà una certa gelosia in Serkan Bolat (Kerem Bursin).

Ma andiamo avanti step by step. Prima di tutto Serkan e Eda capiranno che il tetto della nuova abitazione dei coniugi Kafescioglu è crollato per colpa di Efe.

La fioraia, a questo punto, deciderà di invitarlo a cena per carpirne la verità. Ovviamente, l’architetto si dimostrerà molto geloso, tanto da voler partecipare alla cena tra i due. Per questo motivo, Bolat pregherà Eda di fargli ascoltare la conversazione, lasciando il cellulare accesso dopo aver preso posto in un tavolo vicino. Il giorno seguente, Eda riceverà dei fiori, suscitando la gelosia di Serkan. Proprio quest’ultimo confesserà a Engin di voler fare pace con la fioraia, se la Yildiz si rifiutasse di ascoltarlo.

Inoltre nelle puntate dal 16 al 20 agosto della soap turca Serkan, Alptekin e Ferit saranno molto preoccupati per una fuga di notizie sull’incidente del muro che aveva provocato la morte dei genitori di Eda. Quest’ultima scoprirà che il signor Bolat ha commesso un errore in passato capace di rovinare la vita del figlio.

Efe, intanto, confesserà a un interlocutore misterioso che il padre di Eda era deceduto per colpa di uno sbaglio commesso da Alptekin, Inoltre, l’uomo accetterà di fare mea culpa davanti alla stampa per aver sabotato i progetti di Serkan. Eda, invece, deciderà di accompagnare Aydan ad una fondazione benefica. In questa occasione, la signora Bolat tornerà a guidare dopo vent’anni.