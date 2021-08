Flaminia Bolzan è una famosa criminologa italiana. Conosciamola meglio e scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e sulla vita privata.

Negli ultimi tempi, il nome di Flaminia Bolzan si sta facendo sentire sempre più spesso. Affermata Criminologa, la Bolzan ha infatti preso parte a diversi programmi tv in cui veniva trattato il suo argomento, mostrandosi molto ferrata e ottenendo così sempre più riconoscimenti. Uno tra tutti: la vita in diretta estate. Ma chi è veramente Flaminia? Scopriamone di più e approfondiamo meglio la sua carriera.

Chi è Flaminia Bolzan, la criminologa che si vede spesso in tv

Nome: Flaminia Bolzan

Data di nascita: 27 Agosto 1987

Luogo di nascita: Roma

Età: 33 anni

Altezza: 168 cm

Peso: 53 kg

Segno zodiacale: Vergine

Professione: Criminologa

Titolo di studio: Laurea in psicologia e in scienze dell’investigazione con conseguente master in criminologia

Account social: Instagram: @flaminiabolzan

Sito web: /

Flaminia Bolzan è una persona estremamente riservata che punta a farsi conoscere principalmente per il suo lavoro. Per questo motivo le notizie su di lei sono davvero poche e anche se è solita usare i social, anche lì è davvero difficile trovare qualcosa sul suo privato.

La carriera di Flaminia Bolzan

Da sempre appassionata di criminologia, la Bolzan ha studiato sodo per raggiungere il livello a cui si trova ora. Ha infatti conseguito ben due lauree e specializzazioni, ottenendo anche il titolo di Dottore di ricerca. Si è quindi imposta pian piano anche in tv, facendosi apprezzare per la sua competenza e per il modo di affrontare determinati argomenti. Tra tutti, il caso indubbiamente più famoso è stato quello legato all’omicidio di Luca Varani.

Tra le altre cose, Flaminia ha anche collaborato come Cultore della materia presso la cattedra di Diritto penale della Luis. Recentemente ha anche scritto un libro dal titolo “Turchese”.

Flaminia Bolzan e il segreto del suo successo

Non c’è dubbio sul fatto che Flaminia Bolzan sia una donna carismatica e di successo. Basta guardare quanti follower ha sui social per rendersene conto. Una fama che arriva sicuramente dalla sua professionalità e dal modo delicato con cui è solita affrontare l’argomento nel quale è esperta.

A ciò si unisce indubbiamente la sua simpatia e l’indiscutibile bellezza per la quale riceve non pochi complimenti sui social. Una donna che è sicuramente destinata a farsi apprezzare sempre di più.

Flaminia Bolzan oggi

Oltre a lavorare a tempo pieno e a ritmi decisamente serrati, Flaminia Bolzan ha diversi interessi. Primo tra tutti il tennis al quale si è appassionata intorno al 25 anni e del quale ha più volte ammesso di non poter più fare a meno. Amante dei film di Quentin Tarantino adora viaggiare e fare immersione.

Riservatissima, non lascia trapelare molto di se. Motivo per cui non si sa se al momento è impegnata sentimentalmente.