Madonna compie 63 anni! Ecco come ricreare i suoi look iconici!

La cantane Madonna ieri, 16 agosto, ha compiuto 63 anni! Per quasi mezzo secolo la queen della musica pop ci ha regalato moltissime emozioni con le sue canzoni, ma soprattutto con i suoi outfit! Ricreiamo insieme i look iconici di Madonna!

Ieri, 16 agosto 2021, non è stato un giorno qualunque.

Starete pensando che è il giorno dopo ferragosto! Molti di voi hanno festeggiato in riva al mare, altri invece hanno iniziato le loro vacanze! Pe tanti altri, il 16 agosto è la data in cui le vacanze volgono al termine!

Si, il 16 agosto è tutto ciò, ma anche molto di più!

È stato il compleanno di lei, la queen della musica pop. Colei che con le sue canzoni ha fatto ballare letteralmente tutti e ha scandito le varie epoche!

Colei che ha rivoluzionato l’intero universo femminile dal punto di vista estetico, con i suoi look iconici, fatti di capelli biondo platino cotonati, sopracciglia folte e rossetto rosso.

Colei che per la prima volta in assoluto ha indossato un capo di abbigliamento intimo come un accessorio, mostrandosi forte e indipendente e in tutta la sua femminilità!

Stiamo parlando di lei, la regina del pop: stiamo parlando di Madonna!

Perché ieri, 16 agosto, Madonna Ciccone ha compiuto 63 anni, e ha festeggiato tra famiglia, amore e amici in Puglia, precisamente a Savelletri!

Gli scatti pubblicati da lei stessa sul suo profilo Instagram ritraggono una Madonna felice e spensierata, con i connotati leggermente cambiati, ma pur sempre un icona di stile!

E allora che regalo di compleanno possiamo farle noi? Non possiamo far altro che omaggiarla! Come? Prendendo spunto da alcuni dei suoi look iconici e ricreandoli, in ottica 2021!

Siete pronte? E allora partiamo con la guida di stile di CheDonna che vede come protagonista Madonna!

Gli outfit iconici di Madonna! Ecco come ricreare i suoi total look!

C’è una cosa che bisogna ricordare quando si parla di Madonna: non si parla solo dell’abbigliamento!

Madonna diventò iconica proprio per essere stata una delle prime a sfoggiare questo particolare stile, che chiaramente è cambiato con il tempo, ma che in grandi linee è rimasto fedele alla personalità di Madonna!

Stiamo parlando di un look manieristico, pieno di accessori e di strati di vestiti! Nessun look era mai sguarnito di trucco e parrucco adatto.

E allora entriamo nel vivo di questa guida di stile e vediamo quali outfit di Madonna possiamo ricreare nel 2021 e rimanere comunque trendy ed attuali!

effetto pigiama : sappiamo quanto in quest’anno il look “da camera” stia spopolando. Sono super trendy i completi in seta giacca e pantalone effetto pigiama, sono indispensabili gli slip dress, ossia gli abiti sottoveste. Per non parlare delle ciabatte con il pelo, da indossare anche sotto al jeans! Madonna, ad esempio, ha indossato una camicia oversize di cotone a righe, una canottiera basica e uno shorts, simile a quelli dei nostri pigiami estivi! Mai look per dormire è stato così trendy!

: sappiamo quanto in quest’anno il look “da camera” stia spopolando. Sono super trendy i completi in seta giacca e pantalone effetto pigiama, sono indispensabili gli slip dress, ossia gli abiti sottoveste. Per non parlare delle ciabatte con il pelo, da indossare anche sotto al jeans! Madonna, ad esempio, ha indossato una camicia oversize di cotone a righe, una canottiera basica e uno shorts, simile a quelli dei nostri pigiami estivi! Mai look per dormire è stato così trendy! crop top e jeans a vita alta: gli anni 2000 non erano arrivati, quindi, fortunatamente, Madonna spesso utilizzava i jeans a vita alta, abbinandoli con dei crop top con scollatura a barca! Questo, ad esempio, è un total look che nel 2021 è super attuale!

gli anni 2000 non erano arrivati, quindi, fortunatamente, Madonna spesso utilizzava i jeans a vita alta, abbinandoli con dei crop top con scollatura a barca! Questo, ad esempio, è un total look che nel 2021 è super attuale! total black: ok, questo è un classico, ma Madonna lo porta decisamente ad un altro livello! Il minidress total black di Madonna abbinato alla giacca di jeans oversize ha fatto letteralmente impazzire ogni fashion victim che si rispetti! Assolutamente da ricreare!

ok, questo è un classico, ma Madonna lo porta decisamente ad un altro livello! Il minidress total black di Madonna abbinato alla giacca di jeans oversize ha fatto letteralmente impazzire ogni fashion victim che si rispetti! Assolutamente da ricreare! fasce per capelli: ma vogliamo parlare di loro? Dell’accessorio MUST-HAVE dell’estate 2021? Le fasce per capelli! Madonna le indossava in tutti i modi possibili e immaginabili, e noi possiamo prendere spunto dalla regina del pop!

Cosa ci resta da fare? Creare un look in stile Madonna e ringraziarla, per tutto lo stile che ci ha regalato in questi anni!

Anche per oggi termina qui la guida di stile più attuale di sempre!

A domani! Alla prossima guida di stile!

Emanuela Cappelli