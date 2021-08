Oggi vogliamo proporti il test dell’invidia: scopriamo qual è la tua dote nascosta per la quale gli altri non possono fare a meno di odiarti!

Che tu ci creda o meno tutti (ma proprio tutti) abbiamo delle doti nascoste. Magari si tratta di qualcosa che ti viene talmente naturale da non pensare neanche che sia una dote oppure, semplicemente, di qualcosa che gli altri ti invidiano a tua insaputa.

Anche se non credi di essere invidiabile, possiamo assicurarti che c’è sicuramente qualcuno, nella tua vita, che vorrebbe essere come te.

Ma perché? Non possiamo svelarti chi ti invidia, questo è certo, però possiamo dirti che cosa ti invidiano gli altri.

Come? Ma con il nostro test psicologico di oggi: non sei curioso di scoprire che cosa vorrebbero gli altri che tu già hai?

Test dell’invidia: scopri la tua dote nascosta che gli altri invidiano (segretamente)

Non credi che una di queste quattro immagini sveli la tua dote nascosta?

Ci dispiace per te, ti dovrai ricredere ed anche di molto! Il nostro test di oggi è chiamato, a ragione ben veduta, test dell’invidia.

Vogliamo scoprire su che cosa ti invidiano gli altri che, te lo possiamo assicurare, hanno ben più id un motivo per desiderare di essere come te!

Non devi far altro che scegliere uno di questi quattro oggetti: qual è quello che ti sembra più familiare tra la bilancia, la bussola, il razzo o le lettere?

Non stare troppo a pensare ai possibili significati nascosti ma scegli, semplicemente, quello che ti sembra più consono alla tua persona.

Sei pronto a scoprire qual è la tua dote nascosta che tutti gli altri ti invidiano tantissimo?

Ecco i responsi del nostro test dell’invidia!

Bilancia

La tua dote più importante, probabilmente lo sai già, è la saggezza. La tua è un’indole che non sfigurerebbe nella pelle di un vecchio eremita!

Anche se potresti manipolare gli altri, ti rifiuti di farlo: il modo in cui, però, riesci a leggere attraverso le bugie delle altre persone ti ha reso “scomodo” e molto invidiato!

La tua pacatezza, i tuoi ragionamenti inoppugnabili, la tua ricerca della verità: tutto il tuo modo di fare è estremamente invidiato da numerose persone!

Sei una persona per la quale è tutto “chiaro”: gli altri non possono mentirti e non possono neanche mettersi contro di te. Non è una sorpresa che in molti ti considerino invidiabile per il tuo modo di fare!

Bussola

Qualcuno ti ha mai detto, per caso, che il tuo modo di vedere la vita è non solo invidiabile ma anche semplicemente fantastico?

Se nessuno te lo ha mai detto, sappi che però ci sono numerose persone che ti invidiano le per le scelte che fai. E no, la tua dote nascosta non è l’orientamento (per quanto sicuro sia buono) ma la tua intuizione.

Sai “a pelle” quali sono le persone che ti piacciono e quelle che non ti piacciono; non dai confidenza quasi mai ed essere tuoi amici è veramente un gran riconoscimento!

Non hai mai sbagliato una relazione (sentimentale o meno) e non fai altro che prendere “la scelta giusta”. Ci sono numerose persone che cercano di imitarti ma nessuno riesce ad essere intuitivo nella maniera in cui lo sei tu.

Sai sempre, a pelle, che cosa è meglio fare: non ti rendi conto di come gli altri ti invidino?

Razzo

Inutile, o quasi, dirti che cosa invidiano gli altri di te. Come? Ancora non hai indovinato? Ma è la tua determinazione!

Quando inizi qualcosa, poco importa veramente di che cosa si tratti, non c’è possibilità che tu la lasci a metà. Porterai sempre a termine i tuoi compiti e arriverai in fondo ad ogni questione.

A te sembra qualcosa di poco conto, un modo di fare al quale non devi neanche pensare: semplicemente non puoi lasciare qualcosa a metà!

In verità, quello che non riesci a capire, è come la tua determinazione ti metta in una posizione superiore (o almeno questo è quello che credono gli altri).

Sei molto invidiato per il tuo modo di fare: pochissimi riescono ad essere concreti quanto te e questo è un problema… per gli altri!

Lettere: ecco quale dote possiedi secondo il test dell’invidia

Forse lo hai già indovinato ma noi te lo diremo comunque. La dote che gli altri ti invidiano, più di ogni altra cosa, è la creatività.

Sei una persona che non si fa problemi di fronte alle “sfide” artistiche della vita: e ce ne sono molte di più di quante tu non possa immaginare!

Tu ti muovi, infatti, quasi senza problemi in un mondo che ci richiede, costantemente, di essere creativi ed innovativi.

Magari è qualcosa di “sciocco” a fare di te l’oggetto dell’invidia di molti: il tuo profilo su Instagram, il modo in cui è arredata casa tua o i tuoi vestiti. Magari, invece, semplicemente il modo in cui ti poni con gli altri, le idee che ti vengono alle feste o la semplicità con cui affronti le sfide “di tutti i giorni“.

Per gli altri la tua creatività è quasi una minaccia: per te, semplicemente, una compagna di vita di cui non ti eri mai reso conto gli altri sentissero la mancanza!