Il nostro test del costume ci svelerà che tipo di persona sei: una ragazza alla moda, una persona avventurosa oppure… nessuna delle due? Scopriamo la tua personalità grazie al nostro test della personalità di oggi!

Siamo nel pieno dell’estate e questa è una domanda a cui non puoi fare a meno di rispondere: che costume hai deciso di indossare oggi?

Come sanno bene le It Girl non esistono di certo solo i classici bikini od i costumi per andare in piscina!

Oggi vogliamo sapere che tipo di costume indossi per una giornata al mare: sveleremo non solo se ne capisci di moda o meno ma anche qualche tratto della tua personalità.

Non ci credi? Ma allora dobbiamo iniziare subito!

Test del costume: scegline uno e scopri quanto ne capisci di moda

Il nostro test di oggi è veramente semplice: cosa scegli di indossare tra i quattro costumi che ti proponiamo nell’immagine qui sopra?

Per quanto la domanda possa sembrarti triviale, grazie alla tua risposta possiamo scoprire tantissimi lati del tuo carattere oltre, ovviamente, alla dote più importante: capisci o meno di moda?

La tua scelta è tra un classico bikini, un costume intero, un trikini oppure un costume alla brasiliana.

Che cosa hai deciso di indossare per la tua giornata di mare (o per la tua fantasia di andare al mare se devi andare a lavoro invece)?

Scopriamo immediatamente cosa dice di te la tua scelta: sei una ragazza alla moda oppure tragicamente… datata?

Bikini

Inutile anche solo dirtelo (più o meno: se no perché avresti fatto il test?). Per te più una cosa è semplice e meno ha bisogno di essere ritoccata. Insomma: non c’è bisogno di perfezionare la ruota, vero?

Il bikini è la tua scelta classica quando si tratta di costumi e non hai mai sbagliato neanche una volta.

La tua abbronzatura è sempre perfetta, sei comoda e non hai mai l’impressione di essere fuori posto: tu, dopotutto, vai al mare per rilassarti e non per fare una sfilata di moda!

Per quanto il bikini non sia il costume più fashion del mondo, il suo utilizzo denota la tua volontà di mantenerti al passo con i tempi secondo il tuo gusto.

Il tuo stile è semplice ma in grado di valorizzare il tuo fisico senza metterti mai in difficoltà: non c’è persona più pratica di te! Ami i capi basic e non hai nessuna intenzione di esagerare!

Costume intero

Per te il costume intero è più di un fashion statement: il costume intero rappresenta il tuo modo di vivere! Sei una persona estremamente competitiva: questo si traduce, anche, in un modo di essere che poco ha a che vedere con la moda quanto con… il successo!

Il costume intero rappresenta il tuo modo di vedere il mondo nel quale tu devi avere sempre il posto più in vista.

Non ti piace solo la moda ma tutto quello che la moda ti aiuta ad esprimere con i vestiti: il costume intero è la scelta delle ragazze più fashion, questo è certo.

Ma non sei solo un’amante dei look e degli outfit! La tua scelta denota la voglia di emergere (anche a discapito della tua abbronzatura).

Siamo sicuri che in spiaggia, quando arrivi tu, tutti si girano: complimenti!

Trikini

Il trikini rappresenta una scelta veramente interessante: per te la moda è solo uno strumento. Lo conosci bene, certo, e lo usi a tuo vantaggio in maniera veramente sopraffina: in questa classifica delle ragazze più fashion, però, ti dobbiamo dare un secondo posto!

Questo costume, infatti, rappresenta una scelta fatta dalle persone che hanno finalmente deciso di accettarsi per come sono.

Poco importa la tua taglia, la tua misura di reggiseno o anche quanto e se sei riuscita a depilarti alla perfezione. Per te il costume (così come il resto dei vestiti) è solo uno strumento per far vedere a tutti che tipo di persona sei.

Sicura di te, felice, a suo agio: questa scelta parla più del tuo carattere che del tuo stile e ci dice che hai un carattere finalmente sereno. Hai raggiunto il luogo che volevi raggiungere: siamo felici per te!

Brasiliano: ecco cosa vuol dire nel test del costume

Potrebbe essere semplice dirti che questa scelta ha a che vedere con il tuo egocentrismo e poco con la moda.

In realtà sappiamo bene che non è così: scegliere il costume brasiliano ti inserisce, a nostro avviso, nella categoria degli… “hipster”!

La tua scelta è di moda, certo, ma che segue quello che credi sia più in al momento: di tuo non c’è veramente niente, o quasi!

Invece di cercare il tuo stile personale, in questo momento della tua vita, cerchi semplicemente di mettere quello che avranno tutti o che tutti vorrebbero poter indossare.

Sicuramente sei una persona che non ha problemi con il suo fisico e a cui piace mettersi in mostra: ma in questo non c’è assolutamente nulla di male!

La tua idea di moda, però, ha poco a che vedere con lo stile e tanto a che vedere con i trend del momento: vorresti fare l’influencer ma noi non te lo consigliamo.

Meglio scegliere il proprio stile, quello che ti piace davvero, altrimenti quando riguarderai le foto degli anni passati ti troverai solo a dire: “Ma che cosa mi mettevo addosso?”.