Capita a tutti di incontrare una persona, nella vita, poco simpatica. Ma non è che è uno dei segni zodiacali più tossici dell’oroscopo?

Parliamoci chiaro: esistono persone che sarebbe veramente meglio non incontrare!

Non si tratta solo di persone che ci fanno del male, che ci prendono in giro o che tradiscono la nostra fiducia (di quelle, purtroppo, è pieno il mondo).

No, noi parliamo di persone che hanno un atteggiamento veramente disarmante e che possono “buttarti giù” insieme a loro.

Di chi parliamo? Ma semplicemente delle persone “tossiche“. Tutti, nella vita, ne abbiamo incontrata almeno una e, forse, non abbiamo ancora imparato a riconoscerla!

Scopriamo insieme quali sono i segni dello zodiaco più a rischio di “tossicità” e, magari, avremo qualche (brutta) sorpresa. Pronto a conoscere le prime posizioni in classifica?

I segni zodiacali più tossici: scopri la classifica dell’oroscopo di oggi

Ehi, sei proprio sicuro che non ci sei anche tu nella classifica di oggi dell’oroscopo? Magari, senza neanche rendertene conto, sei uno dei segni più tossici di tutto l’oroscopo.

Capita spesso, infatti, di avere degli atteggiamenti nei confronti degli altri particolarmente pesanti: per noi, magari, non sono niente ma li altri li recepiscono come qualcosa di veramente tossico!

Se sei sicuro di non essere te il più tossico della tua compagnia, abbiamo pensato di stilare la classifica dei segni più tossici di tutto lo zodiaco.

Magari si tratta solo di un atteggiamento esasperato da un momento particolare della vita oppure di qualcosa che si fa senza neanche rendersene conto.

Poco importa, però, quale sia il motivo dietro l’atteggiamento tossico: è comunque difficile avere a che fare con loro!

Fortunatamente, lo zodiaco ci aiuta a capire qualcosa di più.

Stelle e pianeti, infatti, possono indicarci i segni più tossici dello zodiaco senza problemi: perché non approfittarne?

Potresti scoprire che qualcuno molto vicino a te è, magari, una persona più problematica di quello che credevi oppure vedere nero su bianco quali siano i tuoi problemi.

In ogni caso si tratta di uno spunto di riflessione non indifferente: pronto a conoscere il tuo (e degli altri) grado di tossicità?

Gemelli: quinto posto

In una posizione non di certo bassa (ma neanche troppo alta) troviamo tutti i nati sotto il segno dei Gemelli. Questo è un segno che fatica particolarmente quando si parla di trasparenza e lucidità e non a caso è nella nostra classifica dei segni più tossici dello zodiaco!

I Gemelli sono abituati a fare come vogliono e quando vogliono: non hanno rispetto o considerazione per i sentimenti di nessuno. Non lo fanno neanche appositamente: non riescono veramente a pensare di orientarsi verso i desideri degli altri. Esistono solo… i Gemelli!

Ariete: quarto posto

Anche se sono persone decisamente aggressive, a volte, i nati sotto il segno dell’Ariete sono anche “funestati” da una insicurezza piuttosto forte.

La combo è, molto spesso, micidiale! L’Ariete è uno di quei segni che non può fare a meno di mettersi sempre a paragone con gli altri, finendo per cercare modi per sminuirli o buttarli giù.

Gli amici dell’Ariete sono sempre valutati, soppesati e criticati; al tempo stesso, poi, l’Ariete vi chiederà in continuazione di valutare, soppesare e criticare gli altri portandovi al suo stesso livello!

L’Ariete è un segno veramente molto tossico: fate attenzione!

Cancro: terzo posto

Sul primo gradino del podio troviamo i nati sotto il segno del Cancro: anche loro, nonostante la loro apparenza, sono veramente tossici quando vogliono!

Il Cancro ha una tendenza a giudicare veramente difficile da comprendere: passano ore a criticare gli altri ed hanno molte opinioni, praticamente su tutto!

I nati sotto il segno del Cancro sono persone particolarmente astiose, che possono arrabbiarsi per un nonnulla e portare rancore per anni.

Impossibile capire cosa pensino davvero di voi di primo acchito: sarà il Cancro stesso a rivelarvi i suoi pensieri in maniera diretta e… decisamente tossica.

Acquario: secondo posto

Eh sì, cari amici dell’Acquario, dovete starci. Potete essere veramente molto tossici quando lo volete! (Ma solo quando lo volete: inutile fare finta di niente!).

L’Acquario è uno di quei segni capace di ridurre gli altri ai loro minimi storici senza neanche dover lavorare tanto.

A sentire l’Acquario, infatti, è tutto difficile: uscire e cercare parcheggio, uscire prendendo l’autobus, andare in vacanza o rimanere a casa.

Visto che sono portati a pensare sempre al peggio, pensano costantemente anche a tutte le soluzioni per ogni possibile situazione: peccato che non si rendano conto che gli altri non ragionano così!

L’Acquario è un segno che prende molto sul serio il suo ruolo nella vita degli altri: è vero che è spesso insostituibile ma è anche un segno che si sforza di esserlo.

Un nato sotto il segno dell’Acquario tenterà in ogni maniera di rendervi “incapaci” di fare alcunché: vuole essere lui l’unico a darvi soluzioni. Più tossici di così!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più tossici dell’oroscopo

Al primo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno della Bilancia; avete mai incontrato qualcuno più tossico di loro?

La Bilancia, infatti, è un segno che potrebbe essere iscritto nella categoria della positività tossica: risate, risate ed ancora risate che mascherano un caratterino niente male!

Anche se fa finta di non essere assolutamente giudicante, la Bilancia fa sempre in modo di far capire agli altri che cosa pensa di loro.

Ma la Bilancia non sarà mai diretta e chiara e non si prenderà mai la responsabilità di quello che dice o quello che fa! Spettegola alle spalle degli altri, fa commenti decisamente pungenti in maniera “innocente” oppure fa di tutto per mettersi in mezzo a relazioni o coppie che non approva.

Anche se sembrerà difficile da credere, guardate bene la Bilancia al vostro fianco. Non è mai soddisfatta di quello che fa, si prende meriti che non le competono per lavori che magari non ha fatto e, spesso, è decisamente tossica nei confronti delle persone che non le piacciono. Altro che risate ed allegria: la Bilancia è veramente la più tossica tra tutti i segni dello zodiaco!