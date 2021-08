By

Trombare, perché mai si usa questo termine per indicare l’atto di fare l’amore? Questo termine ha chiaramente un significato sessuale ma nessuno o quasi ne conosce l’etimologia.

Di termini e modi di dire curiosi il nostro vocabolario ne è pieno. Questo articolo soddisferà una tua curiosità e ti svelerà il nesso tra il termine trombare e l’atto di fare l’amore. Probabilmente ti sarà capitato di chiederti perché si dice trombare, se invece ti stai chiedendo perché dovrebbe interessarti saperlo la risposta è ovvia: è una questione di cultura.

Perché si dice “trombare” per indicare l’atto di fare l’amore?

Scoprire l’etimologia di una parola è spesso molto divertente. Oggi vi sveliamo perché si dice trombare. Interroga i tuoi amici sull’argomento e scopri in quanti di loro arrivano a capire l’associazione di questo termine all’atto sessuale. Prima di leggere la risposta interroga anche te stesso, vediamo quanto sei intuitivo.

Perché si dice trombare?

Rispondere a questa domanda non è affatto semplice. Molte sono le teorie che spiegano questa associazione ed alcune di queste sono a dir poco pittoresche. La parola “trombare” è un termine particolarmente eccentrico. La teoria più accreditata associa il termine trombare al movimento della tromba, ovvero allo stantuffare. Questo stantuffo ricorderebbe l’atto sessuale, ma esiste una seconda teoria accreditata e deriva dalla regione della Toscana. In questa incantevole regione italiana, l’idraulico si chiama anche “trombaio” .

Maliziosamente parlando l’idraulico ha a che fare con tubi e pertugi e per questo spesso i loro gesti assumono una connotazione sessuale. Questo è il motivo per il quale in molti film è proprio l’idraulico il temibile seduttore della casalinga.

Sorprendentemente il termine trombare non viene associato al sesso per questo motivo. Il termine trombare nella lingua toscana si riferisce all’atto di “spostare dei liquidi”. Vi potrebbe capitare di sentir dire che il contadino tromba il vino, per definire l’atto del travaso da un contenitore all’altro.

Come il contadino tromba il vino, anche l’idraulico tromba dei liquidi e dal punto di vista sessuale mentre si fa l’amore in realtà si spostano dei liquidi.

