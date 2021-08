A quanto pare ormai è arrivata addirittura l’ufficialità. Tradire fa bene alla coppia anche se non bisognerebbe mai ammetterlo! Ma chi lo dice? Scopriamo perché gli esperti ci consigliano… una scappatella!

Non vogliamo assolutamente fornire giustificazioni a fedifraghi, traditori seriali o persone che, semplicemente, si approfittano della bontà altrui.

Però (e questo è un però decisamente importante), a quanto pare alcuni esperti si sono espressi in maniera decisamente… positiva riguardo il tradimento!

Com’è possibile? E soprattutto: perché?

Scopriamo insieme per quale motivo, secondo alcuni studiosi, il tradimento potrebbe rappresentare addirittura un evento positivo all’interno della coppia.

Riusciranno a convincerci?

Tradire fa bene alla coppia: lo dicono gli esperti (ma noi dovremmo crederci?)

Possono esultare tutti i traditori seriali e intristirsi gli amanti della lealtà. A quanto pare tradire fa bene alla coppia e, secondo gli esperti, non andrebbe neanche mai rivelato!

Che incubo, vero? Mentre leggi questo articolo guardi con sospetto al tuo partner, che magari sta guidando la macchina vicino a te oppure sta leggendo un articolo che parla dell’esatto contrario sul suo cellulare.

Ma sarà vero che il tradimento è questo balsamo irrinunciabile per le coppie di lunga data?

Eh sì, perché già qui casca il primo asino (e ce ne saranno parecchi).

Il tradimento, secondo gli esperti, fa bene sì ma solo alle coppie più durature, quelle che contano di stare insieme per tutta la vita.

Spaventoso, eppure in qualche maniera comprensibile: in quanti trovano l’anima gemella praticamente al primo tentativo e poi le anime gemelle esistono davvero o no?

Grazia.it ha chiesto alla dottoressa Marinella Cozzolino (psicologa, sessuologa clinica e Presidente dell’Associazione Italiana Sessuologia Clinica) che cosa ne pensasse veramente.

La risposta, ovviamente, lascia quasi senza fiato: ebbene sì, il tradimento non solo è auspicabile ma a quanto pare fa davvero bene!

In primis pare che “nell’altro” il traditore cerchi qualcosa che non ha nella propria coppia: magari per motivi di estrema vicinanza oppure perché, com’è normale che sia, le coppia di lunga data finiscono a volte per annoiarsi.

Quante volte ti sei ritrovata a leggere articoli o sentire consigli per cercare di ravvivare il tuo rapporto intimo?

Bene, sappi che se c’è un motivo: tutti si annoiano dopo qualche anno a letto con la stessa persona!

Secondo i dati, infatti, quasi il 64% degli italiani non prova più eccitazione quando si tratta di fare l’amore con il partner.

Per quanto questo dato sia da analizzare anche in altre maniere (per quale motivo non vi divertite più oltre un poco di salutare ripetizione che capita per forza di cose), c’è solo una cosa da fare.

Accettarlo! La questione, infatti, non è così tremenda se entrambe le parti (ed i partner) riescono ad essere onesti con l’altro nello stesso momento.

A tutti capita di annoiarsi a letto ed a tutti capita anche con il partner che amano: non è una tragedia, soprattutto se lo capite insieme!

Se hai tradito, non lo dire: ecco perché

E qui casca un altro asino: il tradimento nelle coppie di lunga data non solo è consigliato per ritrovare (in maniera personale) la voglia di fare l’amore.

Servirebbe anche a farti ritrovare l’intesa con il tuo partner: eccitandoti con un’altra situazione, finirai per ritrovare il “gusto” di quella con il tuo compagno.

Strano, vero?

Sempre secondo gli esperti, in casi come questi dove il tradimento è subordinato ad una semplice voglia di novità, non bisognerebbe mai confessare il tradimento.

Non tanto perché vogliamo “scamparla” ma perché bisogna prendersi la responsabilità personale di quello che si ‘è fatto.

Inutile chiede al partner di portare con noi questo fardello: non sono loro che possono o devono capire il nostro bisogno di freschezza!

Certo, con loro possiamo parlare dei modi per riprendere a fare l’amore oppure, semplicemente, continuare a rendere la nostra relazione ancora più intima a livello emotivo.

Non dobbiamo, però, lasciargli il peso della decisione che abbiamo preso: quello è solo nostro da portare!

Insomma, ormai lo abbiamo capito: a quanto pare tradire non solo fa bene alla coppia ma fa bene anche alla nostra autostima.

Sembrerebbe essere un balsamo che ci aiuta a rimediare a tutti i nostri problemi di intimità: ormai lo dicono gli esperti!

Sarà davvero così? Per saperlo dovremmo… beh, tradire ed essere traditi!