Scopriamo immediatamente se sei nella classifica dei segni più sfortunati in amore. Non è che c’è una spiegazione per tutti i tuoi ex?

Capita spesso di guardarsi indietro, soprattutto dopo la fine di una relazione, e pensare: “Ma che cosa mi passava per la testa?”.

Non si offenda nessuno ma è così: la maggior parte dei tuoi ex, invece di sognare di tornare insieme a te, con ogni probabilità ti vede come un incidente di percorso.

Ci sono persone, però, che sembrano avere una vita sentimentale decisamente sfortunata: magari sono le persone che incontrano, magari è il loro atteggiamento o magari… è colpa dell’oroscopo!

Scopriamo subito se sei nella classifica di oggi (anche se noi, ovviamente, non te lo auguriamo proprio!).

I segni più sfortunati in amore: ci sei nella classifica di oggi dello zodiaco?

Ci sono delle persone che, poco importa quello che fanno, saranno sempre sfortunate in amore. Magari si tratta di quella tua amica, fidanzata per quattro anni con un fedifrago, oppure del tuo best friend che sceglie sempre e solo mangiatrici di uomini.

Oppure lo “sfortunato” sei proprio tu, che non riesci ad andare oltre ad una relazione di due mesi e ti chiedi quale sia il tuo problema.

Capita di incontrare una persona “giusta” al momento sbagliato oppure di prendere una cantonata clamorosa e credere di aver trovato l’amore della propria vita.

E, non lo diciamo tanto per dire, capita veramente a tutti: le persone che incontrano l’anima gemella non sono solo poche ma ci mettono, a volte, anche degli anni!

Ci sarà, però, un quantitativo di fortuna nella ricerca dell’amore, non credi?

Se ultimamente ti ha detto sempre male e se non riesci proprio a trovare la persona giusta, un’idea potremmo avercela.

Magari sei al primo posto della nostra classifica dei segni più sfortunati in amore dello zodiaco: non pensi che valga la pena dare una controllata?

Ecco qui le prime cinque posizioni: incrociamo le dita e speriamo di non incontrarti!

Bilancia: quinto posto

C’è da riconoscere che la Bilancia è uno dei segni veramente più sfortunati in amore. Per loro, infatti, si tratta quasi sempre di avere a che fare con un treno… perso!

Magari si tratta del grande amore che hanno rifiutato in gioventù oppure di una qualche occasione alla quale proprio non riescono a dire di sì.

La Bilancia ha, dalla sua, la sfortuna di trovarsi sempre in un momento non facile della sua vita: si creano problemi dove non ci sono ed amplificano quelli che hanno già!

Ecco, quindi, perché sono così sfortunati in amore: finiscono per essere sommersi dalle problematiche e non riescono mai a incontrare la persona giusta al momento giusto!

Sagittario: quarto posto

Il Sagittario è uno dei segni veramente più sfortunati in amore: non c’è niente da fare e ci dispiace per loro!

I nati sotto il segno del Sagittario, infatti, hanno la tendenza a scegliere persone sempre impegnate con qualcun altro o che non sono in grado di avere una relazione con loro.

Spesso e volentieri il Sagittario finisce per trovarsi in una situazione dalla quale esce con il cuore spezzato. Un vero dispiacere, contando che è uno dei segni zodiacali più buoni e carini!

Acquario: terzo posto

Al terzo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Acquario. Questo è un segno che facilmente finisce per essere sfortunato in amore vista la sua tendenza a mettersi sempre al secondo posto e a lasciare che siano gli altri a condurre il gioco!

L’Acquario è un segno che tende a prodigarsi per gli altri e di cui ci sono molte persone che si approfittano.

La sua sfortuna in amore deriva, purtroppo, proprio da questo suo atteggiamento del quale gli altri traggono vantaggio e che l’Acquario non riesce proprio a togliersi.

Se, invece di correre dietro all’ennesima persona che li sfrutta, gli Acquario si guardassero bene intorno potrebbero trovare l’amore… beh, se non subito quantomeno molto prima!

Ariete: secondo posto

Anche i nati sotto il segno dell’Ariete sono persone decisamente sfortunate in amore, tanto da arrivare al secondo posto della nostra classifica dell’oroscopo di oggi!

L’Ariete, infatti, è una persona decisamente poco pratica, che si lascia andare ai sentimenti anche quando dovrebbe cercare di darsi una regolata.

Purtroppo per i nati sotto il segno dell’Ariete, infatti, è quasi matematico che prima di trovare il grande amore (o anche solo un partner che li rispetti) ci vogliano numerosi tentativi.

Questo segno, infatti, è uno di quelli che purtroppo deve combattere contro una grande insicurezza che spesso lo porta ad avere a che fare con persone che si prendono gioco di lui.

L’Ariete incontra spesso personaggi che cercano di fare leva sui suoi difetti (veri o presunti) nel tentativo di tenere l’Ariete in “gabbia“.

Prima che si rendano conto di quanto valgono (e di quanto queste persone siano sbagliate per loro), i nati sotto il segno dell’Ariete possono metterci anche anni!

Speriamo che questa classifica dell’oroscopo possa farvi aprire gli occhi: siete sfortunati in amore ma non per questo dovete accontentarvi del primo che passa!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni più sfortunati in amore

Al primo posto della nostra classifica di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno dei Pesci. I Pesci, infatti, sono tra le persone più sfortunate in amore che esistano: ci dispiace veramente per voi!

Non si sa per quale motivo ma spesso i Pesci vengono raggirati, presi in giro ed umiliati dai proprio partner (od ex tali). Sembra incredibile ma è proprio così!

I Pesci sono tra i segni più sensuali e conturbanti dell’oroscopo: attirano tantissime persone e riescono, generalmente, ad avere tutti quelli che vogliono!

Peccato, però, che i Pesci non siano assolutamente in grado di “approfittare” del loro fascino conturbante: anzi, spesso vengono lasciati a “bocca asciutta” da persone che non sono assolutamente al loro livello!

I Pesci tendono quasi sempre a prendersi delle “sbandate” niente male e si innamorano sistematicamente della persona sbagliata.

Fortunatamente, però, i Pesci sono anche persone che credono veramente tanto nell’amore: sbagliano spesso e si consolano presto ma non per questo i loro sentimenti sono meno forti o vividi!