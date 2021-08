Aurora Nails: esplode in tutto il mondo il trend delle unghie iridescenti

Le Aurora Nails sono unghie semplicissime dal punto di vista tecnico, ma che non passano assolutamente inosservate! Le sfumature metalliche e cangianti, mai uguali a se stesse, catturano lo sguardo e non annoiano mai!

Il nome di questa particolarissima manicure deriva dalla somiglianza dei suoi colori con le meravigliose sfumature dell’aurora boreale, un fenomeno meteorologico che può essere osservato nei cieli del Polo Nord in determinati stagioni dell’anno.

La caratteristica principale delle Aurora Nails è che sono in grado di riflettere la luce con riflessi imprevedibili, assumendo un colore impossibile da definire poiché cambia in continuazione.

Questo effetto così particolare può essere ottenuto attraverso due diversi tipi di tecniche. La più utilizzata è quella che prevede l’inserimento di una pellicola riflettente tra lo strato di gel acrilico e il top coat di finitura.

Naturalmente le caratteristiche della manicure cambieranno a seconda del tipo di pellicola scelto, dei suoi colori di partenza e anche della sua consistenza. Le pellicole più fini si adattano meglio al profilo bombato dell’unghia, diventando praticamente tutt’uno con esso. Le pellicole più spesse o più rigide, come nel caso di quella che abbiamo appena visto, formano delle pieghe che danno all’unghia l’aspetto di un vero e proprio specchio.

Se non si desidera utilizzare la pellicola è possibile realizzare le Aurora Nails utilizzando pigmenti metallici di diversi colori pastello, che andranno applicati sulle unghie in maniera che si passi gradualmente da un colore all’altro, ricreando manualmente le stesse magiche sfumature dell’aurora boreale. Si tratta ovviamente di un procedimento più lungo e complesso, che richiede più tempo e maggiore maestria.

Come si portano e a chi stanno bene le Aurora Nails

Uno dei grandi vantaggi delle Aurora Nails è che sono una manicure estremamente semplice e priva di fronzoli.

La forza di queste unghie, infatti, sta nel particolarissimo colore che è possibile ricreare grazie ai pigmenti metallici o all’utilizzo di pellicole prestampate. Non sono necessarie micro decorazioni realizzate a mano libera con il pennello o micro applicazioni (magari tridimensionali) per creare un effetto indimenticabile.

Per questo motivo le Aurora Nails sono perfette per unghie di qualsiasi lunghezza. Le ragazze con le unghie molto corte le adoreranno, perché questa manicure è in grado di rendere giustizia anche a unghie che offrono pochissimo spazio di manovra per realizzare motivi e decorazioni di vario tipo.

Naturalmente l’effetto “wow” è assicurato anche su unghie più lunghe e di varie forme, anche se in questo caso alcune persone potrebbero pensare che realizzare le Aurora Nails su tutta la mano potrebbe risultare un po’ eccessivo.

L’idea più valida per “moderare” l’effetto complessivo di una manicure è sempre quella di eseguire la tecnica particolare soltanto su alcune delle unghie, lasciando le altre il più neutre possibile.

Un’alternativa estremamente elegante per gestire delle Aurora Nails piuttosto lunghe è quella di puntare su sfumature molto delicate o che si orientino tutte intorno a un solo colore, come nel caso del rosa per l’immagine sottostante.

Chi invece non ha paura di osare e non si accontenta di avere Aurora Nails semplici e classiche, può optare per aggiungere dettagli in oro come quelli che sono andati per la maggiore nelle ultime settimane su moltissime manicure.