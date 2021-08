Test della Fattoria | Scegli un animale e scopri un tuo pregio inaspettato

Il test della fattoria ti sarà utile per mettere in risalto un aspetto della tua personalità che non sempre riceve la giusta attenzione da parte tua ma anche da parte di coloro che ti circondano.

Gli animali della fattoria non sono esattamente gli animali ai quali si pensa più spesso quando si immagina il proprio animale totem. In genere, quando pensiamo all’animale che vorremmo come guida spirituale, tendiamo a scegliere animali possenti e affascinanti come il falco, la tigre, il lupo eccetera.

Gli animali della fattoria sono considerati per lo più animali umili e poco interessanti, poiché siamo abituati alla loro presenza: del resto sono animali domestici da centinaia e centinaia di anni!

Proprio per questo motivo gli animali che vengono allevati normalmente in campagna non hanno mai quello che potremmo definire il loro “momento di gloria”: si limitano a svolgere la loro funzione senza essere mai protagonisti dell’immaginario collettivo.

Succede qualcosa di simile anche ad alcuni aspetti del nostro carattere che a volte gli altri fanno fatica a vedere perché noi stesse non siamo in grado di metterli in luce.

Per scoprire qual è il tuo pregio nascosto ti invitiamo a scegliere un animale della fattoria in maniera istintiva, senza preoccuparti di quello che potrebbe simboleggiare o del motivo che ti ha spinto a sceglierlo. Segui l’istinto e non preoccuparti: non ci sono mai risposte sbagliate!

Test della Fattoria

1 – Il Coniglio

Il coniglio è conosciuto principalmente per il suo carattere timido e molto schivo. Addirittura spesso viene citato come “contrario” del Leone, utilizzato spesso come simbolo di forza e di coraggio.

Per questo motivo molto spesso il coniglio è associato a difetti più che pregi, e viene descritto come pauroso e codardo.

Se hai scelto questo animale probabilmente apprezzi il suo carattere mite e poco incline al conflitto, adorabile per il su muso grazioso e per la sua soffice pelliccia.

Anche tu, esattamente come il coniglio, hai un pregio nascosto: sei una persona mite, che trasmette tranquillità e pace alle persone con cui si rapporta. Anche se è vero che spesso eviti i conflitti aperti lo fai perché, a tuo modo di vedere, l’armonia vale più di qualsiasi altra cosa.

2 – Il Gatto

Il gatto non è soltanto un animale tipico della fattoria, è anche uno dei più comuni animali domestici che vengono allevati in città. Si tratta di un predatore in miniatura dal carattere indipendente e affascinante, spesso enigmatico. Non è un caso se negli ultimi anni i gatti sono diventati i protagonisti assoluti dei social network e la loro bellezza ipnotizza ogni giorno milioni di utenti in tutto il mondo!

Spesso si dice del gatto che è un animale egoista e pigro, che pretende molte attenzioni dal suo padrone senza concederne altrettante in cambio.

Anche se questo può essere vero, il gatto ha un grande pregio a cui non sempre si presta abbastanza attenzione: è in grado di adattarsi ad ogni situazione uscendone sempre vincitore. Portato in casa un gatto ne prende immediatamente possesso, messo in strada è in grado di difendersi senza paura dagli altri gatti, se si smarrisce è in grado rapidamente di trovare un’altra famiglia da cui scroccare del cibo! Un vero supereroe degli animali!

3 – Il Cavallo

Il cavallo è uno degli animali che ha letteralmente plasmato la storia dell’uomo: grazie al cavallo gli uomini hanno avuto la possibilità di viaggiare su lunghe distanze ma anche di lavorare la terra e combattere in maniera più efficace.

Oggi i cavalli non vengono più utilizzati per i lavori agricoli, ma vengono ancora allevati come animali da competizione o da attività sportiva.

Nella maggior parte dei casi si associano al cavallo qualità molto positive come la forza, la resistenza, la velocità e addirittura la maestosità, ma c’è uno dei suoi pregi che non sempre viene esaltato come dovrebbe: il cavallo è un animale estremamente resistente, in grado di sopportare enormi quantità di lavoro e di fatica per lunghissimi periodi.

Se hai scelto il cavallo probabilmente anche tu, come questo animale, possiedi un’enorme resilienza e sei in grado di gestire situazioni di stress con forza e tenacia.

4 – L’Oca

L’oca è un animale da cortile con cui i bambini familiarizzano fin dalle elementari anche se non sempre hanno la fortuna di vederne una dal vivo. Si tratta di un animale che viene allevato da moltissimi secoli ma che difficilmente si apprezza come si dovrebbe.

Di solito all’oca vengono associati difetti e per giunta questi difetti vengono attribuiti alle donne. “Sembrare un’oca” oppure “comportarsi come un’oca” non è affatto un complimento. Significa al contrario essere poco intelligenti oppure molto vanitose e superficiali, nei casi peggiori una combinazione di tutte e tre le cose.

Se hai scelto l’oca però sarai stata sicuramente attratta dalla sua simpatia e dal suo aspetto divertente e innocuo. Esattamente come capita per molte donne, però, nel giudicare un’oca non bisognerebbe fermarsi alle apparenze: le oche sono animali intelligentissimi e molto coraggiosi, addirittura feroci contro coloro che minacciano il loro stormo, i loro piccoli o il loro territorio. Del resto, secondo un’antichissima leggenda, furono proprio le oche del Campidoglio a salvare Roma da un’improvvisa invasione dei barbari!

Come l’oca probabilmente anche tu nascondi grande forza, coraggio e determinazione dietro un’apparenza buffa e innocua. Guai però a farti arrabbiare!

