Test dei Ritratti | Quali aspetti di te fanno girare la testa agli uomini?

Il Test dei Ritratti punta a interpretare la tua auto percezione, cioè il modo in cui vedi te stessa e quindi ti poni nei confronti degli altri e in particolare dell’altro sesso.

Si dice molto spesso che le donne si vedono più brutte di quello che sono davvero, mentre gli uomini si vedono più belli di come appaiono agli altri. Si tratta di una grande verità, ma con questo test cercheremo di superarla.

Il concetto alla base del test è di operare una scelta istintiva selezionando il ritratto in cui ti rispecchi maggiormente.

Non è importante che tu e la donna ritratta vi assomigliate fisicamente, che abbiate lo stesso colore di capelli o lo stesso colore di occhi. Ti invitiamo piuttosto a cercare un “rispecchiamento emotivo”. Da quale immagine ti senti maggiormente rappresentata? Non devi pensare nemmeno a come appari in questo momento della tua vita o a come gli altri ti percepiscono: devi solo concentrarti su come ti vedi tu o meglio come ti dipingeresti tu.

Test dei Ritratti

1 – La Donna Malinconica

La donna rappresentata dal ritratto numero 1 potrebbe essere considerata la quintessenza della femminilità, poiché ha capelli biondi, occhi chiari e labbra rosse e sensuali.

Il suo sguardo però è rivolto verso terra, come se fosse pensierosa o come se non avesse il coraggio di guardare negli occhi coloro che le sono intorno.

Se ti sei sentita attratta o comunque rappresentata da questa immagine significa che sei pienamente consapevole della tua femminilità e sei anche in grado di essere estremamente seducente quando vuoi. Questo però non significa che tu sia una persona superficiale e frivola: al contrario sei una persona molto riflessiva e piuttosto insicura, che tende sempre a minimizzare i risultati che ha ottenuto convincendosi di valere sempre un po’ meno degli altri. Quasi sicuramente si tratta di una convinzione del tutto errata, di cui dovrai liberarti il più velocemente possibile per sbocciare come persona.

Questo mix di aspetti del tuo carattere è ciò che certamente farà girare la testa a molti degli uomini che incontrerai nel corso della tua vita, perché rappresenti l’ideale di donna attraente e sensibile, a volte insicura e che ispira un grande senso d protezione.

2 – La Donna Sognatrice

La donna dai capelli bianchi, protagonista della seconda immagine, ha gli occhi chiusi e un sorriso appena accennato. Sembra raccolta nei propri pensieri e piuttosto disinteressata al mondo che la circonda.

Se ti sei sentita rappresentata da questa immagine e non dalle altre è possibile che tu sia una donna focalizzata sull’essere invece che sull’apparire. Probabilmente tieni molto in considerazione la tua mente e la tua creatività, ami coltivare molti interessi differenti e sei sempre un vulcano di idee.

Non ti curi molto dell’opinione degli altri, preferendo seguire in tutto e per tutto il tuo istinto, le tue intuizioni e le tue convinzioni personali. E se le tue idee dovessero renderti un’eccentrica agli occhi degli altri, poco importa: andrai dritta per la tua strada.

Proprio la grande forza creativa della tua mente e la tua sensibilità attraggono uomini creativi e che che coltivano i tuoi stessi interessi, che rimarranno certamente coinvolti dalla tua capacità di non essere mai noiosa e soprattutto di essere sempre sorprendente.

3 – La Donna Sofisticata

La donna dipinta in questo ritratto si caratterizza per una sofisticata acconciatura di capelli rossi e per uno sguardo enigmatico. Se ti senti rappresentata da questa immagine significa che vedi te stessa come una donna alla ricerca del bello e della perfezione in tutto quello che fa.

Molto probabilmente hai un ottimo gusto estetico e artistico, sei in grado di dire con un solo sguardo cosa è chic e cosa è kitsch, sei in grado di interpretare le tendenze della moda senza perdere il tuo stile unico e inimitabile.

Probabilmente sei una persona molto decisa e determinata in tutto quello che fa, anche nella vita amorosa e in quella lavorativa. Sei a tuo agio con i ruoli decisionali e di responsabilità, probabilmente sei un’ottima leader.

Se hai scelto questa immagine a far girare la testa agli uomini è la tua capacità di distinguerti rispetto agli altri, di essere sempre un passo avanti e sempre un passo oltre quello che fanno o pensano le altre persone. Probabilmente attirerai uomini disposti ad adorarti e ad affidarsi completamente alle tue mani.

4 – La Donna Sensuale

La folta chioma corvina di questa donna e le sue labbra rosse la rendono certamente una seduttrice, ma più che dal suo aspetto probabilmente la tua attenzione è stata conquistata dal suo sguardo fiero e un po’ sfacciato, di chi è perfettamente sicura di sé e si sente in grado di affrontare qualsiasi cosa a testa alta.

Se rappresenti così te stessa significa che possiedi una grande forza interiore ma che soprattutto sai quanto vali e non ha alcuna intenzione di nasconderlo.

Gli uomini si sentono attratti da te per la tua sensualità e per la tua sicurezza, ma anche dal grande fascino che emani a ogni gesto. La tua arma di seduzione è certamente l’enorme carisma con cui ti relazioni al resto del mondo. In altri tempi qualcuno ti avrebbe chiamata “femme fatale”. Ti ritrovi in questa definizione?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.