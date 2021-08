Oggi abbiamo deciso di proporti la classifica dell’oroscopo che ti interessa di più. Eh sì, parliamo proprio dei segni zodiacali più bravi a letto: ci sei anche tu in classifica?

A chi di noi non è mai passato per la mente di scoprire quanto e se siamo veramente degli esperti… sotto le lenzuola, vero?

Chiederlo al nostro partner, oltre ad essere piuttosto pericoloso, può portare anche a dei risultati inconcludenti.

Quale fidanzato ti direbbe mai che non sai proprio farci a letto?

Fortunatamente per noi, stelle e pianeti non possono mentire e, quindi, sono decisamente le “entità” migliori a cui fare domande del genere.

Che ne dici: sei pronta a scoprire se ti trovi nella classifica dei segni dello zodiaco che sono dei veri maestri dell’eros?

I segni zodiacali più bravi a letto: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Quanto pensi di essere bravo a letto?

La risposta, ovviamente, non può che essere positiva: sarai veramente il migliore di tutti e, soprattutto, il migliore che il tuo attuale partner abbia mai avuto, vero?

Beh, oggi potremo scuotere le tue certezze (ci dispiace ma è così).

Come? Di certo non venendo a controllare quello che fate sotto (o sopra) le lenzuola ma stilando una classifica dell’oroscopo piuttosto particolare.

Quella dei segni zodiacali più bravi a letto!

Oggi abbiamo deciso di scoprire quali sono i cinque segni dell’oroscopo che hanno un talento innato per l’amore fisico.

Credi di essere in classifica? Se la risposta è sì allora non hai di che preoccuparti: sarai sicuramente in una di queste cinque posizioni, no?

Qualora la risposta dovesse essere no… beh, potrebbe essere il caso di iniziare a fare qualche domanda al partner riguardo la vostra vita intima.

E se non c’è neanche il tuo fidanzato in classifica… meglio correre immediatamente ai ripari, non trovi?

Pesci: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dei Pesci: eh sì, a quanto pare fare l’amore con loro è un vero e proprio lusso!

I Pesci sono tra i segni più conturbanti e sensuali dell’oroscopo: di certo non è un caso che si trovino in questa classifica!

A quanto pare i nati sotto questo segno sono tra le persone più “capaci” quando si parla di intimità. Conoscono trucchetti e segreti di cui non avete mai sentito parlare e vi stregheranno: provare per credere!

Capricorno: quarto posto

Anche il Capricorno, evidentemente, non se la gioca male tra le lenzuola. Che sorpresa trovarli in questa classifica!

I nati sotto il Capricorno, infatti, hanno una fama decisamente “solida“: concreti e pratici, ci sembra proprio strano che si trovino nella classifica dei segni migliori a letto!

Eppure il Capricorno è un segno che ha una grande inventiva e, forse, la sfoga tutta con il partner! Sono amanti appassionanti ed appassionati, che farebbero di tutto e che non hanno inibizioni. Con loro non ci sono imbarazzi e vergogne ma solo tanto divertimento!

Cancro: terzo posto

Sul primo gradino del podio, troviamo tutti i nati sotto il segno del Cancro. A quanto pare anche loro sono estremamente bravi sotto le lenzuola!

Il Cancro è un segno che ha un modo di fare estremamente dolce e gentile almeno fino a quando non stuzzicate il suo lato sensuale!

Al Cancro, infatti, piace in modo particolare poter “dare” all’altro e sotto le lenzuola si trasforma in un vero… leone (gioco di parole non voluto).

Un nato sotto il segno del Cancro è in grado di creare una sensualità veramente conturbante, che getta gli altri nel caos.

Una volta che avrete “provato” non tornerete indietro: attenzione!

Scorpione: secondo posto

A quanto pare anche i nati sotto il segno dello Scorpione sono partner intimi veramente fantastici. Vi diremmo provare per credere (ma sappiamo benissimo quanto può essere stancante avere a che fare con uno Scorpione: avete tutta la nostra simpatia!).

Lo Scorpione è un segno che, però, oltre a creare problemi ed essere molto difficile, è anche estremamente bravo a letto.

Il gioco varrà la candela? Lo Scorpione, ad esempio, è uno dei segni più complicati dal punto di vista sentimentale ma, a quanto pare, estremamente creativo sotto le lenzuola.

Che dilemma!

Secondo le stelle, però, i nati sotto il segno dello Scorpione sono persone che non smettono mai di impegnarsi e che hanno, anche, una chiara visuale dell’obiettivo.

Per loro, il rapporto intimo, è al pari di qualsiasi altra sfida abbiano mai accettato: devono essere i migliori, a tutti i costi!

Insomma, a quanto pare il rapporto con uno Scorpione è perfetto, fantastico e veramente performante: che ne dite, farete un tentativo?

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più bravi sotto le lenzuola

Inutile discutere o anche solo provare a controbattere: sono i nati sotto il segno del Sagittario ad avere la palma di più bravi sotto le lenzuola!

Chi lo avrebbe mai detto che il Sagittario fosse così bravo? Dopotutto, chi è nato sotto questo segno, è generalmente piuttosto timido e riservato, giocoso ed infantile.

Strano pensare che non solo solo nella classifica dei segni zodiacali più bravi a fare l’amore ma si trovano anche nella posizione più alta!

Dopotutto, però, a ben vedere potevamo aspettarcelo: saper fare l’amore è tutta una questione di… altruismo!

I nati sotto il segno del Sagittario sono tra le persone più altruiste ed entusiaste della storia: per loro, il rapporto fisico, è qualcosa che deve dar piacere ad entrambi e si impegnano come non mai!

Inoltre, i nati sotto il segno del Sagittario hanno delle “mani magiche“. Sanno usarle benissimo (e infatti sono anche avvantaggiati per quanto riguarda tutte le carriere pratiche). Insomma: ormai è chiaro perché il Sagittario sia il segno migliore a letto!

Mani d’oro, entusiasmo, voglia di fare e un senso dell’altruismo molto sviluppato: sono i partner perfetti… sotto le coperte!