Cosa ti succederà nella notte del 15 Agosto 2021? Per scoprirlo possiamo provare insieme il nostro test di Ferragosto: ecco cosa devi fare!

Non vogliamo dire che il tuo Ferragosto sarà uguale all’intricata trama di Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare ma, sicuramente, qualche cosa di importante potrebbe succedere.

O no?

Il nostro test di oggi vuole scoprire tutti gli avvenimenti che potrebbero accaderti nella notte del 15 Agosto 2021.

Che ne dici: proviamo a capire che cosa succederà nel prossimo futuro?

Test di Ferragosto: scegli un elemento e scopri cosa ti porterà la notte del 15 Agosto 2021

Tutti quanti, chi più e chi meno, riponiamo inconsciamente delle speranze nella notte di Ferragosto.

Non si tratta, certo, di un’idea bislacca che ti è venuta in mente semplicemente perché ti piace questa data!

Storicamente (partendo addirittura dagli antichi romani) la festa di Ferragosto era quella nella quale si riceveva qualcosa di consistente ed importante.

Certo, si festeggiava la fine dei lavori nei campi ma, contestualmente, si riceveva denaro, doni o cibo in modo da poter passare il Ferragosto come dei veri pascià.

Se questa usanza è andata perduta nel tempo e Ferragosto è rimasto, semplicemente, un giorno di festa e di vacanza ciò non toglie che tu possa ancora chiedere qualcosa.

All’Universo, se non al tuo datore di lavoro!

Generalmente, infatti, il 15 d’Agosto è una notte “magica” nella quale si rivelano “altarini” e si prendono decisioni importanti.

Non vuoi sapere che cosa succederà nel tuo Ferragosto? Hai quattro possibilità tra cui scegliere ed ognuna di loro ci rivelerà cosa potrebbe accadere grazie al tuo stato d’animo.

Allora: cosa scegli tra il cocomero, la scimmietta, la conchiglia e la luna?

Cocomero:

Hai scelto il cocomero come simbolo del tuo Ferragosto 2021: beh, di certo non esiste un simbolo più “estivo” di questo, non trovi?

Il cocomero ci parla quasi sempre di crescita personale ed introspettiva, grazie ai suoi semi che simboleggiano una ripartenza dal “vecchio“.

Non stavi per caso aspettando un segnale per poter rimetterti “in carreggiata“, vero?

Il cocomero, poi, simboleggia anche molto la bellezza (sia interiore che esteriore). C’è qualcosa che vorresti cambiare di te, prendere coraggio e fare qualche scelta che riguardi la nuova te stessa? Se hai scelto il cocomero vuol dire che il momento è perfetto per prendere queste decisioni e iniziare a vivere secondo la tua “verità“. Cosa aspetti? La notte di Ferragosto per iniziare?

Scimmietta:

Hai scelto uno dei simboli più sensuali e che rappresentano la fertilità di tutte le culture: possiamo ben dire che sappiamo già che cosa ti aspetta nel prossimo futuro!

La notte di Ferragosto potrebbe portarti numerose cose: se desideri un figlio, evidentemente, sei vicino o vicina a fare questa scelta o a vederla realizzarsi.

Se stai pensando di provare dei sentimenti per una persona speciale, tra poco saprai che sono fortemente ricambiati.

Insomma, la notte di Ferragosto ti porterà sicuramente delle novità sotto il punto di vista sentimentale o familiare.

Qualcosa si muove nel tuo futuro ed è l’arrivo di un’altra persona: sia essa una nuova relazione oppure qualcosa di più importante e familiare ancora non lo sappiamo.

Che la notte del 15 Agosto ti aiuti a capire qualcosa di più rispetto la tua situazione attuale?

Conchiglia:

Hai scelto la conchiglia come simbolo della tua notte di Ferragosto? Beh, allora complimenti: hai scelto il simbolo più prospero e generoso che ci sia!

La conchiglia, infatti, ha un simbolismo lungamente collegato direttamente al denaro, all’abbondanza, alla ricchezza ed alla felicità.

Cosa potrebbe andare meglio? Se hai scelto la conchiglia come simbolo del tuo Ferragosto puoi aspettarti a breve (se non proprio a Ferragosto) una proposta importante.

Magari si tratta di un’offerta lavorativa oppure della possibilità, finalmente, di guadagnare facendo quello che vuoi di più. Quello che è certo è che la notte del 15 Agosto ti porterà ricchezza a non finire: meglio di così!

Luna: scopriamo cosa succederà grazie al test di Ferragosto

Hai scelto una bella luna piena, oscurata da qualche nuvola. Per te questo è il simbolo del Ferragosto e possiamo ben dire che ci svela molto di come andrà la tua serata!

Più di tutto, infatti, tu vorresti “vederci chiaro”. La luna è un simbolo di rinascita e di visione illuminata (naturale e spirituale).

La luna segue i cicli di tutta la vita ed è per questo che viene spesso associata a discorsi che parlano di novità, cambiamento e fine di un’era.

Se hai scelto questo simbolo, nella notte del 15 Agosto potrebbe finalmente rivelartisi qualcosa che cerchi da tempo. Forse devi capire che cosa fare della tua relazione o del tuo lavoro oppure ti manca l’illuminazione per quanto riguarda la direzione da prendere nella tua vita.

La scelta di questo simbolo ci dice che la risoluzione è vicina: forza!