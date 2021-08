Ex Uomini e Donne: 13 anni dopo è ancora più bella e sexy. Stiamo parlando della tronista Angela Artosin, l’angelo biondo che ha fatto battere il cuore a tanti corteggiatori. Lei e Serena Enardu si ‘contendevano’ Giovanni Conversano.

Che fine ha fatto Angela Artosin? Ve la ricordate? Correva l’anno 2007 quando salì sul trono di Uomini e Donne affiancando Serena Enardu, ex compagna di Pago e concorrente del Grande Fratello Vip 2020.

All’epoca le due colleghe-tronist si contendevano il bel Giovanni Conversano, che oggi è felicemente legato a Giada Pezzaioli dalla quale ha avuto due figli, Enea nato nel 2017 e Ambra nata il 28 gennaio del 2021.

Da allora, i tre protagonisti del ‘triangolo’ più seguito in tv hanno cambiato vita. Conversano lavora nel campo degli eventi. Serena Enardu è partita come imprenditrice nel campo della telefonia; dopo il successo di Uomini e Donne è diventata un volto noto della tv e, oggi, possiamo dire che tra le sua attività c’è anche quella di seguitissima influencer dei social.

E Angela Artosin cosa fa oggi? Sono passati ben 13 anni dalla sua esperienza in tv nel programma di Maria De Filippi. In molti si sono chiesti che fine avesse fatto la bella veneta, capelli biondi e occhi azzurri.

Scopriamo qualcosa in più sul presente di Angela Artosin, una delle troniste più amate dal pubblico di Uomini e Donne.

Ex Uomini e Donne: 13 anni dopo Angela Artosin è una dea

Angela Artosin sembra aver cambiato completamente vita. Lo si capisce curiosando tra le foto del suo profilo Instagram. Non ci sono riferimenti ad attività lavorative correlate al mondo dello spettacolo.

Non sappiamo però di preciso cosa faccia attualmente ma, di sicuro, nulla che preveda la partecipazione in studi televisivi. Insomma, l’esperienza da tronista è definitivamente archiviata, così come pure quella da Schedina a Quelli che il calcio al fianco di Simona Ventura.

Angela Artosin è felicemente sposata con un uomo conosciuto fuori dal programma di Maria De Filippi. Si chiama Simone Ferroli. I due si sono conosciuti ad una festa ed è stato colpo di fulmine; da quel momento non si sono più lasciati. Dal loro amore sono nati due figli, Ismi e Sante.

L’ex tronista è seguitissima su Instagram. Ha più di 22mila follower. Con loro ama condividere momenti della sua vita quotidiana. Non mancano le foto assieme al marito e ai figli, tutti allegri e sorridenti. Insomma, la sensazione che si ha a pelle è che si tratti di una famiglia molto felice.

Pare che la Artosin, al momento, faccia la madre a tempo pieno, riuscendo però a trovare il tempo per curare un blog personale, nel quale parla di esperienze e novità che riguardano la sua bella famiglia. Il blog si chiama WeAreFamily.

Per la Artosin il tempo sembra essersi fermato. Ha cambiato taglio di capelli ed è in perfetta forma fisica. E’ bella come 13 anni fa e forse anche di più! I suoi fan la seguono con grande interesse, oggi come ieri!