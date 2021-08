Test della Gioconda | Sei una persona davvero attenta? Mettiti alla prova

Il test della Gioconda parte dalla rielaborazione di una celeberrima opera di Leonardo da Vinci. Sarai in grado di scoprire tutti i segreti che nasconde?

Gli artisti di tutti i tempi hanno escogitato tutte le tecniche possibili per ingannare l’occhio degli osservatori. Una delle strategie più sorprendenti ed efficaci è quella di nascondere oggetti e figure all’interno di immagini più grandi, combinando forme e colori in maniera che sia difficile distinguerli dal vero soggetto del quadro.

Questo significa che solo le persone con una più spiccata capacità di osservazione sono in grado di individuare tutti gli “oggetti nascosti” che da un autore all’interno della sua opera.

Per eseguire questo test di osservazione sarà necessario cronometrare trenta secondi di tempo durante i quali osservare attentamente l’immagine che proponiamo, sapendo che il pittore messicano Octavio Ocampo ha nascosto figure di animali e volti di uomini all’interno del quadro.

Test della Gioconda

Nel paesaggio dietro la figura e all’interno della figura stessa della Gioconda si nascondono volti e animali di cui non ti diremo il numero. Dopo aver osservato il quadro per 30 secondi confronta la tua risposta con la soluzione che ti forniamo poco sotto e leggi il profilo che descrive il livello della tua attenzione.

Nella soluzione che hai appena visto vedi indicati tutti gli animali (nei cerchi sulla sinistra) e tutti i volti (dalle frecce sulla destra).

Che percentuale di volti e animali hai individuato?

1 – Tutti gli animali e tutti i volti

Hai una mente estremamente analitica che non si sofferma all’apparenza delle cose. I tuoi sensi sono estremamente sviluppati, in particolare quello della vista, e sei in grado di registrare la maggior parte delle informazioni che ti riportano.

Come se non bastasse anche la tua memoria è estremamente efficace, poiché riesce a ordinare e ricordare la maggior parte dei dati che ricevi ogni giorno attraverso l’osservazione del mondo che ti circonda.

2 – Tutti gli animali, nessun volto

Se sei riuscito a individuare con facilità tutti gli animali presenti nel quadro hai un tipo di intelligenza olistica, nel senso che sei portato a osservare e comprendere le cose nel loro insieme e molto difficilmente ti soffermi sui dettagli più minuti, perché ritieni che si tratti di una perdita di tempo. Sei convinto che le relazioni tra le varie parti di un oggetto siano più importanti delle caratteristiche di ogni singola parte dell’oggetto in questione. Ti piace capire il funzionamento delle cose piuttosto che la loro composizione.

Nel quadro gli animali sono più grandi e dipinti in posizioni piuttosto centrali ed evidenti, quindi risultano più facili da individuare, ed è il motivo per cui sei riuscito a trovarli tutti. I volti, invece, sono fusi nel paesaggio di sfondo e, per questo motivo, non hanno solleticato la tua attenzione, che ha preferito registrare gli oggetti più evidenti.

3 – Alcuni volti e alcuni animali

Se sei stato in grado di analizzare il quadro fino a individuare alcuni degli animali e alcuni dei volti nascosti nel paesaggio la tua soglia di attenzione è certamente più alta della media e la tua intelligenza, nonché la tua capacità di osservazione, sono in grado di adeguarsi in maniera molto efficace alle varie situazioni che si trovano ad affrontare ogni giorno.

Sei una persona dall’intelligenza versatile e dal grande intuito, che riesce a cogliere dettagli che a un osservatore meno attento spesso sfuggono. Uno dei tuoi problemi potrebbe essere riuscire a controllare un’attenzione così vivace e brillante.

4 – Tutti i volti, nessun animale

Questa combinazione è il caso più raro in assoluto. Se sei riuscito a individuare tutti i profili nascosti nello sfondo del quadro hai un’intelligenza estremamente analitica, che ama osservare e comprendere tutti i dettagli, anche quelli che per molti sono eccessivamente complicati oppure di poca importanza.

Quando presti la tua attenzione a qualcosa o quando cominci a studiare un determinato argomento, nulla riuscirà a fermarti fino a che non lo avrai padroneggiato fino in fondo. Probabilmente sei una persona estremamente curiosa che fa della sua vita una continua scoperta. Con ogni probabilità sei anche una persona perfezionista, che prima di compiere una scelta o prima di prendere una decisione impiega moltissimo tempo ad analizzare tutte le variabili possibili.

Per quanto la ricerca della perfezione sia sicuramente un pregio, bisogna stare molto attenti a non trasformarla in un gigantesco difetto: il perfezionismo patologico può essere un ostacolo sulla strada per il successo.

