Ci sono delle persone che, per quanto siano state degli ottimi fidanzati, non sono proprio raccomandabili… come ex. Come fare a riconoscerli? La nostra classifica dei segni zodiacali peggiori da avere come ex fidanzati ci aiuterà: il tuo è in classifica? (Speriamo di no).

Gli ex sono generalmente persone con cui… beh, quasi per definizione abbiamo deciso di smettere di passare del tempo insieme.

Non si tratta certo di una cattiveria: evidentemente qualche cosa, tra voi e loro, è cambiato, no?

Poco importa (più o meno) come vi siete lasciati. Che sia con litigate ed urlacci o che sia in maniera comune e placida, con una bella stretta di mano: la sostanza rimane la stessa.

Quello che vogliamo scoprire oggi, però, è la classifica delle persone peggiori da avere come ex fidanzati: non è che c’è anche il tuo segno in classifica?

I segni zodiacali peggiori come ex fidanzati: c’è anche il tuo segno nella classifica dell’oroscopo di oggi?

Quanti ex hai? No, tranquillo, non ne stiamo assolutamente facendo un discorso di quantità quanto, effettivamente di qualità.

Sapevi, infatti, che esistono dei segni zodiacali che è assolutamente sconsigliato avere come ex fidanzati?

Non vogliamo esprimerci sulla qualità della vostra relazione ma su quella… del dopo!

Ci sono persone, infatti, che sono degli ottimi fidanzati ma veramente dei pessimi ex. Magari non hanno idea di come lasciarti andare oppure, semplicemente, sono troppo concentrati su loro stessi per rendersi conto che anche tu hai dei sentimenti.

Insomma, hai capito: qualcuno che è stato proprio meglio perdere che trovare (di nuovo)!

Oggi abbiamo deciso di stilare questa classifica per capire se, nella tua vita, c’è un ex veramente insopportabile e terribile.

Qualora non ci dovesse essere, fortunatamente per te, c’è anche un altro rischio: che ci sia il tuo segno tra quelli peggiori da avere come ex e che sia tu “l’incubo” di qualcun altro!

Scopriamo immediatamente le prime cinque posizioni della classifica di oggi dell’oroscopo: ecco chi sono i segni peggiori da avere come ex fidanzati!

Cancro: quinto posto

Lasciarsi con un Cancro, ve lo possono assicurare anche loro, non è veramente una passeggiata, anzi!

Il Cancro è uno di quei segni veramente peggiori da avere come ex proprio a causa del loro modo di fare.

Adorabili ed affezionati come partner, i nati sotto il segno del Cancro diventano veramente freddissimi ed estremamente cattivi quando si parla di ex.

Non vogliono quasi più avere niente a che fare con voi e smetteranno di rivolgervi la parola (ed anche di farvi sentire amati) da un momento all’altro. Sono ex temibili: assolutamente non ve li consigliamo!

Capricorno: quarto posto

I nati sotto il segno del Capricorno, lo sappiamo già, sono persone che faticano molto ad esprimere i propri sentimenti.

Concentrati sul lavoro e sui propri obiettivi personali, i Capricorno, spesso e volentieri, non hanno nessuna voglia di esplorare i loro sentimenti.

Per questo motivo, quindi, appena si lasciano diventano (se possibile) ancora più freddi ed incostanti. Per loro non c’è altro da fare che accettare la situazione così com’è: non si disperano e non si struggono, non piangono e non fanno scenate.

Semplicemente… i Capricorno vi ignorano. Sono ex terribili: durissimi e freddissimi, non hanno nessuna voglia neanche di rimanere vostri amici!

Vergine: terzo posto

Al terzo posto della nostra classifica di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno della Vergine. Lascia una Vergine, infatti, è veramente terribile!

Questo segno, così preciso e duro, ha fatto dei sentimenti praticamente un’arma che usa contro gli altri senza nessuna paura.

Innanzitutto, lasciarsi con una Vergine vuol dire che questa vi farà un elenco di tutti i vostri difetti e dei motivi per i quali non sarete mai felici.

Non è di certo la cosa migliore da sentire appena terminato un rapporto, non trovate? La Vergine, poi, è uno di quei segni che non fa mai, assolutamente, marcia indietro neanche per sbaglio. Abituata ad avere sempre ragione, una volta che si lascia, diventa la vostra più fiera oppositrice. Fate attenzione alla Vergine: è un ex temibile!

Bilancia: secondo posto

Risate, risate ed ancora risate: insieme ai nati della Bilancia, infatti, ridere sembra essere il modo migliore per affrontare la vita!

Peccato che, però, appena si lasciano questi segni diventano veramente difficili da sopportare: non fanno altro che cercare di mostrarvi “cosa vi siete persi” mettendo su una sceneggiata niente male!

Che si tratti di sfoggiare un nuovo partner immediatamente o, semplicemente, di far vedere che nulla è cambiato nella loro vita, i nati sotto il segno della Bilancia sono pessimi ex.

Il loro obiettivo principale è quello di farvela pagare per esservi lasciati: poco importa che abbiano preso loro la decisione di finirla!

La Bilancia cercherà sempre di farvi capire che loro sono le persone migliori con cui siete usciti: che sia sparlando delle vostre nuove conquiste oppure presentandosi sempre al meglio quando vi vedono!

Avere un ex della Bilancia vuol dire dover sopportare, per mesi, il loro piano di vendetta e rivincita. Fate attenzione quando li lasciate: diventano estremamente vendicativi anche se sempre con un (falso) sorriso sulle labbra!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali peggiori come ex fidanzati

Che cosa vogliono i nati sotto il segno dei Gemelli? Ah, non chiedetelo a noi ma (soprattutto) non chiedetelo a loro. Non ne hanno veramente la più pallida idea!

I Gemelli, infatti, sono generalmente persone che vivono alla giornata, che lasciano al caso l’onore (e l’onere) di indirizzare la loro vita.

Figuriamoci, poi, quando si parla di stare insieme o lasciarsi: per i Gemelli, a quanto pare, non c’è assolutamente differenza visto che da ex si comportano quasi come quando erano i vostri fidanzati… se non peggio!

Siccome non sono mai sicuri di quello che vogliono o di quello che vogliono fare, i nati sotto il segno dei Gemelli finiscono per essere degli ex veramente insopportabili.

Vi chiamano ad ogni ora del giorno o della notte per risolvere problemi, sono improvvisamente gelosissimi di voi e non fanno altro che fare mezze dichiarazioni a mezza bocca.

Insomma: non si sa proprio che cosa vogliono e, soprattutto, se è vero che vi volevano lasciare appena la separazione è concreta si mangeranno le mani.

I Gemelli sono ex invadenti, che non hanno nessun rispetto per i sentimenti altrui: fate attenzione!