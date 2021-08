Oggi vogliamo proporti il test dei capelli: qual è il tuo taglio preferito (o quello che hai al momento)? Scopriamo subito che cosa rivela di te.

Se gli occhi sono lo specchio dell’anima possiamo ben dire che i capelli ne siano… ehm, il tetto, no?

Scherzi (e battute tremende) a parte, scegliere un taglio di capelli piuttosto che un altro è veramente molto importante e può svelarci moltissimo di te e della tua personalità.

In particolare, oggi, vogliamo scoprire che tipo sei: divertente o meno? Aperto alle nuove relazioni oppure estremamente tradizionalista?

No, non affannarti a rispondere: ti diremo noi come sei semplicemente grazie al tuo taglio di capelli!

Test dei capelli: dicci come li porti per scoprire quanto sei tradizionalista

A tutti è capitato di pasticciare con i capelli almeno una volta nella vita.

Che si trattasse di tagliarsi da sole la frangetta dopo una rottura particolarmente dolorosa o di cercare di cambiare il proprio aspetto con un taglio netto, possiamo dirlo.

Lo abbiamo fatto o provato veramente tutte!

Oggi vogliamo scoprire qualcosa in più su di te usando questo semplice test per descriverti la tua personalità.

Sì, hai capito bene: ci basterà solo conoscere quale taglio di capelli stai sfoggiando al momento per sapere se sei una persona tradizionalista o meno, aperta alle novità o concentrata solo su sé stessa!

Ti sembra impossibile, vero? Bene, allora procediamo subito con il test di personalità di oggi: come porti i capelli?

Corti

Un bel taglio che, ai tempi, si chiamava “alla maschietta” è quello perfetto per te? (Soprattutto d’estate, viste le temperature proibitive?). Allora complimenti: probabilmente già lo sapevi ma possiamo dirti subito che sei la persona meno tradizionalista che ci sia!

Per te non esistono ruoli prefissati, costrutti sociali da seguire per forza o norme di genere che debbano essere rispettate. Conta solo quello che vuoi tu e quello che ti fa stare meglio: bravissima!

Questo taglio di capelli estremamente corto non vuol dire assolutamente che tu sia un maschiaccio, anzi! Generalmente, chi ha i capelli così corti, si concentra molto di più sul far uscire fuori le proprie caratteristiche femminili ed esaltare in altre forme la sua bellezza.

Questo non vuol dire assolutamente che tu sia vanitosa od altro: semplicemente fai come vuoi, quando vuoi e perché lo vuoi. Con te non bisogna scherzare mai: sei una persona estremamente indipendente!

Bob o caschetto

Chi ha un taglio a caschetto ha una personalità decisamente… rigida, proprio come il suo taglio di capelli!

Capiamoci: non pensiamo assolutamente che tu sia un reazionario o una persona cattiva ma semplicemente che il tuo taglio di capelli sia sinonimo di una certa rigidità mentale che applichi a tutti gli aspetti della tua vita.

Evidentemente sei una persona particolarmente precisa ed organizzata, che ha degli obiettivi chiari e concreti da raggiungere.

Non perdi tempo a fantasticare, non hai bisogno di immaginare una vita che non c’è: sei già sui binari giusti per arrivare a quella che vuoi!

Questo taglio di capelli ci fa capire che hai messo il duro lavoro e la concentrazione al di sopra di qualsiasi altra priorità.

Ciò non toglie, purtroppo, che soffri particolarmente quando ti rendi conto che gli altri hanno qualcosa che tu vuoi ma che ti racconti di non volere!

Amore, amicizie, la semplice possibilità di rilassarsi senza fare niente: ma non è questo taglio di capelli ti aiuta a rimanere concentrata anche quando non vuoi?

Medi

Porti i capelli ad una lunghezza media? Allora abbiamo buone notizie per te: più che tradizionalista o meno, il tuo taglio ci dice solo una cosa.

Sei veramente simpatico! Invece di stare a pensare a quale sia la lunghezza perfetta per i tuoi capelli, nella tua mente, c’è qualcosa di molto più importante.

Divertirsi! Ehi, questo di certo non vuol dire che tu non vada dal parrucchiere o non ti pettini quando ce n’è bisogno, sia chiaro.

Quello che è importante, però, per te è poter avere la libertà di pensare a tutto… meno che ai tuoi capelli!

Sei una persona che ha delle priorità ben definite nella vita e nessuna di queste riguarda obiettivi da raggiungere o il modo in cui apparire.

Ti “accontenti” di divertirti e di divertire, di essere felice senza farti tante domande. Per te non conta avere un piano ben organizzato della vita adesso: vuoi vivere alla giornata e vivere bene!

Evviva i capelli “medi”!

Lunghi: ecco cosa vuol dire se porti i capelli così nel nostro test dei capelli

Dovevi aspettartelo: se hai i capelli lunghi vuol dire che sei estremamente tradizionalista. Già lo sapevi, vero?

Avere i capelli lunghi, infatti, vuol dire semplicemente che hai deciso di approfondire il tuo legame con il passato e con quello che hai lasciato “indietro“.

Potrà sembrarti sciocco ma tenere i capelli lunghi vuol dire, in qualche misura, evitare anche di tagliare i rapporti con il passato.

C’è qualcosa che ancora non hai superato o che, molto semplicemente, ti rifiuti di superare: ma di che cosa si tratta?

Probabilmente di una voglia di rimanere “ancorati” ad una tradizione, ecco perché ti chiamiamo “tradizionalista“.

Nel tuo passato c’è qualcosa che pensi sia meglio di quello che ti attende in futuro: che tu abbia ragione o meno, per te abbiamo un solo avvertimento.

Voler rimanere con lo sguardo rivolto al passato è pericolosissimo: affronta il futuro e poco importa cosa troverai, sarai sempre più felice di adesso!

(Oltre a poter finalmente tagliare tutte le doppie punte che hai!).