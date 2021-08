Test degli Insetti | Scegli un insetto e scoprirai quali persone devi evitare

Con il Test degli Insetti scoprirai una caratteristica della tua personalità che si rivela raramente o di cui non sei nemmeno consapevole ma che influenza profondamente la tua vita.

Gli insetti sono motivo di agitazione e fastidio per moltissime persone e addirittura alcuni di noi sviluppano delle vere e proprie fobie riguardo agli insetti e alla loro presenza visibile o invisibile in casa.

I motivi per cui gli insetti ci spaventano sono abbastanza semplici da comprendere anche a livello logico: sono portatori di malattie, possono pungere o scatenare allergie, il loro aspetto ripugnante spesso non è gradevole da vedere.

Non tutti gli insetti però sono uguali: gli insetti che incontriamo comunemente hanno caratteristiche molto differenti tra loro, e sono proprio queste caratteristiche a scatenare una reazione più o meno violenta nelle persone che hanno la sfortuna di imbattersi in essi.

Come accade sempre in psicologia, però, le caratteristiche fisiche degli oggetti animati e inanimati diventano simboliche, quindi ci rivelano moltissimo sul nostro carattere e sulle caratteristiche più nascoste della nostra mente.

Questo test di permetterà di scoprire una caratteristica della tua personalità e ti aiuterà a evitare brutte esperienze in futuro.

Eseguire correttamente questo test è fondamentale: per farlo dovrai semplicemente scegliere l’insetto che ti spaventa di più o che ti procura maggior fastidio quando lo vedi.

Test degli Insetti

1 – Il Ragno

Il ragno è una presenza molto discreta nelle nostre case e nell’ambiente naturale. Si tratta infatti di un insetto silenzioso e di piccole dimensioni che sfrutta queste caratteristiche in maniera da attirare e catturare il maggior numero di prede possibili.

Molto spesso l’unico indizio che ci permette di capire che ci sono dei ragni nella nostra stanza o nella nostra casa sono le ragnatele che questi abili architetti costruiscono in maniera precisa ed estremamente veloce.

Se il ragno è l’insetto che ti spaventa di più molto probabilmente sei una persona che ama avere il controllo totale di ciò che accade intorno a sé. Probabilmente il ragno ti spaventa a causa del fatto che “si insinua” all’interno dell’ambiente che ritieni più sicuro e conduce una vita completamente al di fuori del tuo controllo. Inoltre, come molti insetti, il ragno ha un morso velenoso che potrebbe procurare conseguenze anche gravi alle persone punte.

Se odi i ragni il nostro consiglio è: stai lontana da coloro che tramano nell’ombra, che amano spettegolare alle spalle degli amici che hanno intorno e che approfittano dei loro momenti di debolezza. Il tuo istinto ti dice che le persone che si comportano in questo modo sono estremamente tossiche (e ha perfettamente ragione, fidati del tuo istinto!).

2 – Il Grillo

Il grillo è un insetto che vediamo raramente perché è abilissimo nel mimetizzarsi nel suo ambiente naturale. Di certo però il grillo è uno degli animali più rumorosi e fastidiosi sulla faccia della terra, quindi nel momento in cui entra in casa provoca notti in bianco, insonnia e fastidi a tutta la famiglia.

Una delle caratteristiche più evidenti del grillo è la sua capacità di saltare su lunghissime distanze e di spostarsi in maniera estremamente rapida da una parte all’altra, diventando difficilissimo da catturare.

Se è il grillo a spaventarti maggiormente, a causa della sua rapidità e della sua imprevedibilità il nostro consiglio è: stai lontana dalle persone rumorose e invadenti, poiché distraendoti con mille moine cercheranno di “infilarsi” nella tua vita per approfittarsi di te.

3 – Lo Scarafaggio

Lo scarafaggio è uno degli insetti più antichi e più resistenti al mondo, forma grandi colonie ed è abilissimo a spostarsi al buio, riuscendo anche a nascondersi in angoli irraggiungibili della casa.

Dal momento che vive e si riproduce nello sporco, la presenza di uno o di molti scarafaggi indica uno scarso livello di igiene e potrebbe essere veicolo di malattie infettive.

Se lo scarafaggio è l’insetto che sopporti meno probabilmente sei una persona amante dell’ordine e della pulizia, che ama parlare chiaro ed esprimere le proprie emozioni in maniera franca e diretta.

Se gli scarafaggi ti spaventano (e ti fanno anche un po’ schifo!) il nostro consiglio è: impara a riconoscere le persone subdole, che cercano di ottenere le cose con l’inganno e cercando di passare inosservate per fare i propri comodi alle spalle degli altri: sono le persone che potrebbero approfittarsi più facilmente di te e del tuo carattere aperto e generoso.

4 – La Vespa

Facile da confondere con la tranquillissima ape, la vespa è un animale velocissimo, territoriale ed aggressivo, che grazie al suo pungiglione è in grado di iniettare un potente veleno nella propria vittima, provocando anche reazioni allergiche molto violente.

Uno dei motivi per cui le persone sperimentano un sanissimo terrore quando entrano a contatto con una vespa o almeno ne vedono una è il fortissimo ronzio che produce con le ali e che sembra estremamente minaccioso.

Se odi le vespe probabilmente sei una persona dal carattere tranquillo, che non ama i contrasti inutili e che non è mai aggressiva nei confronti del prossimo. Probabilmente ritieni che condurre una vita serena dovrebbe essere il principale obiettivo di chiunque e, per questo motivo, eviti accuratamente ogni possibilità di contrasto.

Se hai scelto la vespa tra gli insetti che abbiamo proposto il nostro consiglio è: impara a evitare le persone prepotenti che cercano di avere sempre la meglio sugli altri e che potrebbero riuscire a ottenere i loro scopi con la forza e l’aggressività. Non tentare di contrastare le persone – vespe che incontrerai sul tuo cammino, poiché non possiedi gli strumenti caratteriali adatti a entrare in conflitto con loro. Molto meglio tenerti il più lontano possibile da loro e non creare alcuna occasione in cui possano farti del male.

