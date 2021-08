Victoria De Angelis spettacolare negli ultimi selfie: a letto, tra le lenzuola bianche, con il viso acqua e sapone, è meravigliosa.

Victoria De Angelis sempre più bella. Madre Natura è stata decisamente generosa con la bassista dei Maneskin che, al naturale, sfoggia una bellezza stratosferica. Il mix di origini italo-danesi le ha donato un viso assolutamente perfetto che mette in risalto in selfie che, puntualmente, conquistano i fans.

I fans dei Maneskin sono assolutamente innamorati di Victoria di cui adorano l’indiscutibile talento che sfoggia quando sale su un palco, la bellezza, la semplicità, l’umiltà e la schiettezza con cui riesce ad esprimere senza filtri le sue idee.

Libera, indipendente, bellissima e orgogliosa della donna che sta diventando, Victoria, con i suoi selfie, esorta i fans a mostrarsi esattamente per ciò che si è.

Victoria De Angelis: tra le lenzuola bianche, al natura, è la dea dei Maneskin

I Maneskin, in questi giorni, sono impegnati in studio di registrazione per dare vita al nuovo album “Teatro d’Ira – Vol. II” che potrebbe arrivare nelle mani dei fans entro la fine dell’anno. Dopo aver mostrato ai fan le loro giornate insieme fatte di sessioni in studio, pizza e momenti di relax, i Maneskin sono tornati a lavorare in vista dei prossimi impegni.

Victoria, però, prima di dormire, ha deciso di dare la buonanotte ai suoi followers in modo speciale. Nella sua stanza, coperta da lenzuola bianche, con i capelli biondi e lunghi che le cadono sulle spalle, il viso acqua e sapone incorniciato da due occhi azzurri e labbra perfette, si è immortalata nei selfie che vedete qui in alto e che, in poco tempo, sono diventati virali su Twitter.

Sono passati pochi anni da quando suonava per le strade di Roma insieme a Damiano, Ethan e Thomas in cerca della propria strada sia professionale che stilistica. Oggi, però, Victoria è una giovane donna che, alla bellezza, unisce talento e intelligenza per un mix assolutamente perfetto.